לא מרוצים: התגובות בטורקיה למפגש של ישראל, יוון וקפריסין

על רקע המצב הביטחוני המתפתח ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים.

הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

1בעולם מסקרים את סגירת גל"צ: "נסיגה דמוקרטית"

הממשלה אישרה אתמול (ב') את סגירת תחנת הרדיו הוותיקה גל"צ עד מרץ 2026, לאחר 75 שנים בהן פעלה. בתקשורת בעולם סיקרו את המהלך וכינו אותו "חלק מהחלשה רחבה יותר של חופש העיתונות והנורמות הדמוקרטיות תחת קואליציית הימין של ראש הממשלה בנימין נתניהו", כך נכתב במודרן דיפלומסי.

"גלי צה"ל הוא אחד משני כלי התקשורת היחידים בישראל הממומנים ציבורית ובעלי עצמאות מערכתית; סגירת התחנה מהווה צמצום משמעותי של השידור הציבורי. המהלך משתלב בשורת יוזמות חקיקה של קואליציית נתניהו להגדלת השליטה בתקשורת, לרבות איסורים על כלי תקשורת הנתפסים כמאיימים על הביטחון הלאומי", נכתב במודרן דיפלומסי. "ההחלטה מחזקת דפוס של נסיגה דמוקרטית, בהמשך לניסיונות שנויים במחלוקת קודמים לשנות את מערכת המשפט בישראל".

ב-CNN נכתב כי "המהלך סוגר את אחד ממוסדות התקשורת הוותיקים בישראל, בעיתוי שבו גוברים החששות לחופש העיתונות". ב-CNN הצביעו על כך שמדובר בחלק מהתקפה רחבה על מוסדות תקשורת וציינו כי בתחילת השבוע "הכנסת אישרה חקיקה מטעמי ביטחון לאומי המאריכה את סמכות הממשלה לסגור כלי תקשורת זרים הפועלים בישראל". נכתב כי "החוק, המכונה לרוב 'חוק אל־ג'זירה', מסמיך את שר התקשורת -באישור ראש הממשלה - לסגור פעילות של כלי תקשורת זרים אם ייקבע שתכניהם מהווים 'איום ממשי על הביטחון הלאומי'".

בדויטשה וולה הגרמני כתבו "נתניהו סוגר מערכת צבאית מוערכת" וציינו כי "על אף קשריה המובנים לצה"ל, לגלי צה"ל מוניטין של עיתונות מאוזנת, מידע אמין ודיון ציבורי".

מתוך המודרן דיפלומסי מאת רמין סידיקי. לקריאת הכתבה המלאה.

מתוך ה-CNN מאת טל שלו ואאוגניה יוסף. לקריאת הכתבה המלאה.

מתוך הדויטשה וולה מאת מאט פורד. לקריאת הכתבה המלאה.

2הטורקים לא מרוצים משיתוף הפעולה יוון-קפריסין-ישראל

יוון, קפריסין וישראל נפגשו אתמול (ב') לפסגה משולשת בירושלים, בה חיזקו את שיתוף הפעולה בין המדינות ודנו בהתפתחויות באזור. בפגישה של ראשי הממשלות, בנימין נתניהו, ראש ממשלת יוון קיריאקוס מיצוטאקיס ונשיא קפריסין ניקוס כריסטודולידיס, הוכרז שיתוף פעולה אסטרטגי בין המדינות בכל התחומים, לרבות ביטחון.

מי שפחות מרוצים מהפסגה המשולשת הם הטורקים. ב-CNN הטורקי נכתב כי הברית הזאת נועדה לפגוע באנקרה. "נתניהו, מצדו, כיוון את דבריו נגד טורקיה: יוון, קפריסין וישראל היו תחת שלטון אימפריאלי. אני פונה לאלו שרוצים להחיות מחדש את עידן האימפריות באזור: תשכחו מזה, אל תחשבו על זה אפילו; אנחנו שלוש מדינות המסוגלות להגן על עצמן", כשרמז לדברי הטורקים לשלטון העות'מאני. לאחר ששאלו את המנהיגים "מה המסר שלכם לטורקיה", הם סירבו להגיב.

בפגישה יוון וקפריסין ביקשו מנתניהו להיות חלק מהכוח המייצב בעזה, והביעו "תמיכה גלויה בישראל בסוגיית עזה".

הטורקים הבהירו כי ביוון יש מי שפחות מרוצים משיתוף הפעולה וטוענים כי הוא מצית עימות מול טורקיה: האופוזיציה היוונית. "האופוזיציה ביוון הצהירה כי ראש הממשלה היווני 'משחק משחקים מסוכנים בים התיכון'.לדבריהם: כפי שהוא מוצג כיום, שיתוף הפעולה המשולש יוון-קפריסין-ישראל אינו משדר מסר של יציבות, שלום וכיבוד המשפט הבינלאומי, אלא מפיץ מסר של הסלמה ועימות, במיוחד כלפי טורקיה".

ב-CNN הטורקי נכתב כי שיתוף הפעולה גורם ל"חוסר עקביות דיפלומטית שאינה רק מסוכנת; היא גם מחלישה ישירות את האינטרסים של יוון וקפריסין, מגדילה את הסיכון לתוצאות שליליות בסוגיה הקפריסאית, וכובלת את המדינה לבחירות שמעמיקות מתחים במקום לצמצמם".

מתוך ה-CNN הטורקי. לקריאת הכתבה המלאה.

3"כך פעלו האקרים איראנים והביכו את מעצמת הסייבר - ישראל"

"ישראל ידועה ברחבי העולם כמעצמת סייבר. ובכל זאת, האקרים המקושרים לאויבת הגדולה ביותר, איראן, הצליחו לבצע שורה של פריצות מוצלחות באמצעות ניצול חולשות מוכרות, כדי לתקוף מוסדות שאינם מוגנים באותה מידה כמו תשתיות קריטיות של המדינה", פורסם בוול סטריט ג'ורנל.

לדברי אנליסטים, "התקיפות התמקדו בעיקר בהדלפת מסמכים באמצעות חולשות ידועות לציבור, שניתן לנצל על ידי סריקת רשתות מחשבים לאיתור נקודות תורפה או באמצעות מתקפות פישינג קלאסיות. התקיפות הפשוטות חוזרות על עצמן במספרים גדולים, מה שמסייע להגדיל את סיכויי ההצלחה", נכתב.

הפריצות התרחשו במהלך השנתיים האחרונות על ידי קבוצת האקרים המקושרת לאיראן שהדליפה "מאות אלפי מיילים ומסמכים פנימיים מגופים ממשלתיים. כמה תקריות מביכות במיוחד כללו דליפת מידע מהמכללה לביטחון לאומי של ישראל, שבה פרסמו האקרים ברשת מידע דרכונים של בכירים ישראלים ושל פקידים ממדינות כמו ארצות הברית והודו. דליפות אחרות כוללות יותר מ־15 שנות מסמכים ואימיילים פנימיים של משרד המשפטים, ובקשות לרישיונות נשק ממשרד לביטחון לאומי של ישראל, כולל הרישומים הצבאיים של המבקשים", נכתב.

בוול סטריט ג'ורנל נכתב כי תקיפות הסייבר מביכות במיוחד עבור "המדינה הידועה בלוחמת סייבר מתקדמת". רק בשבוע שעבר, Handala, קבוצת האקרים איראנית, "הדליפה נתונים אישיים רגישים השייכים לראש ממשלת ישראל לשעבר נפתלי בנט, לרבות רשימת אנשי הקשר שלו והודעות טלגרם".

ארי בר-עם, מהמרכז לחדשנות סייבר, מכון מחקר בוושינגטון, אמר לוול סטריט ג'ורנל "לאיראנים אין את היכולת לחשוף חולשות חדשות לחלוטין". לגבי תקפית הטלפון של בנט אמר בר עם כי "סביר שההאקרים ביצעו החלפת SIM, שבה הם מרמים ספק סלולר להעביר מספר טלפון לכרטיס SIM שבשליטתם". והבהיר - "זאת לא פריצה מתוחכמת במיוחד".

"איראן היא שחקנית בלוחמת סייבר עולמית, והמדינה משקיעה בשיפור יכולותיה הטכנולוגיות ואיכות כוח האדם שלה באמצעות הכשרה ייעודית", אמר בן־עם. "קבוצות המקושרות לאיראן משתרעות על פני כמעט כל קשת פעילות של הסייבר, תוך הסתמכות על סריקות אינטרנט לאיתור יעדים פגיעים ופיתוח תוכנות זדוניות מותאמות".

אדם מאיירס, בכיר בחברת אבטחת הסייבר CrowdStrike ,אמר לוול סטריט ג'ורנל כי "ישראל הייתה יעד לתקיפות של מדינות רבות בזירת הסייבר מאז תחילת המלחמה בעזה ובהינתן היקף הפעילות העצום, קשה להיות צודק ב־100% מהזמן".

מתוך הוול סטריט ג'ורנל מאת ענת פלד. לקריאת הכתבה המלאה.

4עשרות מכתבים אנטישמיים נשלחו בארה"ב - מתנדבים איתרו את השולח

עשרות מכתבים אנטישמיים נשלחו בדואר למוסדות יהודים בארה"ב. חלק אף ציינו בגלוי שמות של רבנים. המכתבים איימו במפורש בפגיעה בבתי כנסת והמליצו על הגברת האבטחה. כעת, בוושינגטון פוסט נחשף כי קבוצת מתנדבים יהודית בשם Community Security Service הצליחה לאתר את השולח. "במשך יותר משנה, קליפט ספרליס מגארט פארק, מרילנד, השתמש בשירות הדואר כדי לשלוח לפחות 40 מכתבי וגלויות איומים ליותר מ־25 מוסדות יהודיים", נכתב.

"האיומים במכתבים נשמעו דומים באופן מצמרר בעיני מתנדב המסייע להגן על מוסדות יהודיים: ללא חתימה, בקצב דיבור מתפתל, ועם די פרטים כדי לרמוז שמי ששלח אותם היה מחוץ לבית התפילה וצפה בהרכב המתפללים ובשוטרים החמושים העומדים על המשמר", נכתב. בנוסף, "המתנדב למד כי המכתבים היו חלק מדפוס של עשרות איומים שנשלחו בדואר למוסדות יהודיים בפנסילבניה, מסצ’וסטס, וירג’יניה ומרילנד".

ריצ’רד פרים, מנכ"ל Community Security Service, עמותה שהכשירה אלפי מתפללים יהודים להגן על יותר מ־500 בתי כנסת וארגונים יהודיים ברחבי אמריקה, אמר לוושינגטון פוסט כי "אנחנו לא לוקחים שום סיכונים. אנחנו רוצים לוודא שהחיים היהודיים יוכלו להימשך בלי איומים".

ורה, מתנדבת נוספת, סיפרה לוושינגטון פוסט בעילום שם מחשש לפגיעה, כי "בית הכנסת שלה קיבל איומים שתיטמן בו פצצה". היא הוסיפה כי ניתן לחוש עלייה באיומים "בשנתיים האחרונות".

במקומות מסוימים, אבטחה במוסדות יהודיים "יכולה להיראות כמו גלאי מתכות או שוטרים או מאבטחים פרטיים המוצבים בכניסות לבתי כנסת. אבל 6,000 המתנדבים המוכשרים העומדים על המשמר ומנטרים איומים עבור Community Security Service נוטלים את הבטיחות לידיהם".

הארגון שמושבו בניו יורק הוא חלק מהיסטוריה ארוכה של יהודים שמתאגדים כדי לשמור על מוסדות יהודיים משום "שאינם יכולים לסמוך על הממשלות שיגנו עליהם", כך אמר פרים, מנכ"ל הארגון.

"מוצאו של פרים מאמסטרדם והתנדב להגן על בית הכנסת שלו כשהיה בן 17. 'במקרה שלי, אלה היו שוטרים הולנדים שהוציאו את סבי וסבתי מביתם במהלך מלחמת העולם השנייה. לא היו אלה הנאצים'", אמר.

ביוני האחרון, נעצר שולח המכתבים האנטישמי בן ה-55 בעקבות חקירה של ה-FBI, "כאשר המשטרה השיגה צו חיפוש לביתו של ספרליס, נאמר בתלונה, הם מצאו מכונת כתיבה ועותקים גזורים של הוושינגטון פוסט". ביום מעצרו "ספרליס הודה בפני סוכן מיוחד של ה־FBI כי הוא האדם שמאחורי המכתבים".

מתוך הוושינגטון פוסט מאת חואן בן ג'וניור. לקריאת הכתבה המלאה.