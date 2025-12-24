הלם באירופה: האמריקאים מטילים סנקציות על בכירים באיחוד

באיחוד האירופי הגיבו היום (ד') בתדהמה ובגינויים לשורת סנקציות שהטיל הממשל האמריקאי על בכירים באיחוד, שפעלו כדי לחייב רשתות חברתיות לנטר שיח מסית ואלים. אחד הבכירים שבהם הוא תיירי ברטון, לשעבר נציב באיחוד האירופי, שהתנצח באופן גלוי עם אילון מאסק, הבעלים של רשת X, על מחויבותו לרגולציה האירופית. האמריקאים טוענים כי מדובר ב"צנזורה". ברטון ואחרים לא יוכלו להיכנס לארה"ב, וייתכן שיוטלו עליהם סנקציות נוספות.

"מצנזרים עמדות אמריקאיות"

ההגבלות והדרישות האירופיות הן חלק מחוק השירותים הדיגיטליים (DSA) שגיבשה הנציבות האירופית, הדורש מרשתות חברתיות לנטר באופן קבוע ביטויים אלימים, הסתה לשנאה, אנטישמיות, הכחשת שואה ועוד התבטאויות המנוגדות לחוק בחלק ממדינות אירופה. החוק מטיל קנסות כבדים על חברות שלא יעמדו בדרישות. מכיוון שרוב הפלטפורמות הדיגיטליות המובילות הן אמריקאיות, החוק מתבטא באיום לקנוס אותן בסכומי עתק.

הממשל האמריקאי הודיע אמש כי בשל הדרישות הללו, הוא מטיל סנקציות אישיות על חמישה בעלי תפקידים אירופיים. "במשך זמן רב מדי, אידיאולוגים אירופיים ניהלו מאמצים מרוכזים כדי לחייב פלטפורמות אמריקאיות לצנזר עמדות אמריקאיות אליהן הם מתנגדים", נכתב בהודעה, "ממשל טראמפ לא ירשה יותר מעשים בוטים כאלה של צנזורה מבחוץ".

ביחד עם ברטון, שכיהן כנציב השוק המשותף מ-2019 עד 2024, הושמו ברשימת הסנקציות גם אימראן חאן, העומד בראש ארגון לא ממשלתי למאבק בהסתה ברשתות; קלייר מלפורד העומדת בראש מדד הדיסאינפורמציה הגלובלי (GDI) ושתי גרמניות - לנה פון הודנברג וג'וזפין בלון מארגון HateAid. החמישה לא יוכלו להיכנס לארה"ב.

"אנו ערוכים להרחיב את הרשימה"

ברטון, בעבר שר בממשלת צרפת, כתב ברשת X הבוקר "האם הרוחות של המקארתיזם שוב נושבות?". ממשלת צרפת העבירה "מחאה חריפה" בנושא לאמריקאים, אך נראה כי וושינגטון רק מגבירה את הביקורת על הערכים האירופיים העומדים בבסיס ה-DSA, שזכה לאישור הפרלמנט האירופי. "אנחנו מוכנים וערוכים להרחיב את הרשימה", הודיעה בכירה במשרד החוץ האמריקאי. היא האשימה את הארגון הגרמני בכך שהוא "מסמן" תוכן פוגעני, בין היתר פרסומי ימין קיצוני של מפלגת "אלטרנטיבה לגרמניה", כחלק מהיותו גוף רשמי המורשה על ידי האיחוד האירופי לעשות זאת.

ברטון התעמת בעבר באופן פומבי עם מאסק, גם אחרי שהמיליארדר האמריקאי רכש והפך את רשת "טוויטר" לפרטית, ושינה את שמה ל-X. "באירופה הציפור תעוף לפי החוקים שלנו", כתב ברטון. הצעד האמריקאי משתלב עם תפיסת הביטחון האסטרטגית הלאומית של ארה"ב שפורסמה בשבוע שעבר, שבה נכתב כי אירופה פועלת "לצנזר" גורמי ימין וכי על ארה"ב לעודד את הכוחות הפוליטיים הפועלים נגד הממשלות הקיימות מהמיינסטרים הפוליטי.