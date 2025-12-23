נשיא צרפת עמנואל מקרון זוכה לעתים קרובות לביקורת על הכרזות גרנדיוזיות שאין מאחוריהן הרבה תוכן. כך קרה כשהציע לשלוח חיילים צרפתים לשוחות האוקראיניות להילחם ברוסים, להקים כוח משימה בינלאומי בהשתתפות צרפת נגד חמאס בעזה, או לסיים את הסכסוך הישראלי־פלסטיני באמצעות יוזמה דיפלומטית אפויה למחצה. השבוע סימן מקרה נוסף שבו הנשיא הצרפתי הלא־פופולרי בארצו, המחיש את הפער בין צרפת כפי שהיה רוצה לראות אותה - למצבה של המדינה בפועל.

בעוד ראש הממשלה שלו שובר את הראש כיצד להעביר לראשונה זה שלוש שנים תקציב בצורה דמוקרטית, ולא להשתמש בצו הנשיאותי המאפשר לנשיא צרפתי לאשר תקציב שנתי כרצונו, הכריז מקרון לקראת השנה החדשה על "מתנה" לעוצמה הצרפתית הגלובלית: נושאת מטוסים חדשה, בעלות של לפחות עשרה מיליארד אירו.

כצפוי, ההכרזה לוותה במלים רמות. "בעידן הנוכחי של הטורפים, עלינו להיות חזקים על מנת שיפחדו מאתנו" אמר מקרון. "נושאת המטוסים החדשה תהיה הוכחה לעוצמה של צרפת, לכוח הצבאי והתעשייתי שלנו. כוח הנמצא בשירות החופש לנוע בימים, במים הסוערים של זמננו".

הנעה גרעינית וקיבולת של עשרות מטוסים

נושאת המטוסים החדשה צפויה להיכנס לשירות רק ב־2038, ולהחליף אז את נושאת המטוסים הנוכחית והיחידה של צרפת - ה"שארל דה גול". נושאת המטוסים הישנה תהיה אז בת קרוב ל־40.

הפרויקט עתיר התקציבים - 10.2 מיליארד אירו לפי התחזיות הנוכחיות - כבר נדון בעבר, וזכה לכינוי PANG (בצרפתית: נושאת מטוסים מהדור החדש). יהיה מדובר בספינה שתונע על ידי שני כורים גרעיניים עם טכנולוגיה חדישה בפיתוח אמריקאי לשיגור מטוסים. הדמיות של הספינה החדשה כבר פורסמו בתקשורת הצרפתית.

מקרון הכריז על החלטתו להעניק אור ירוק לבניית הספינה החדשה במהלך ביקור באיחוד האמירויות. "אחרי בחינה מעמיקה וממושכת, החלטתי להוסיף לארסנל הצרפתי נושאת מטוסים חדשה. ההחלטה התקבלה השבוע", אמר מקרון. הפרויקט תוכנן בשנים האחרונות, וכבר הושקעו מיליוני אירו בהכנות, אולם רגע האמת של הפרויקט היה השבוע.

נשיא צרפת, עמנואל מקרון / צילום: ap, Geert Vanden Wijngaert

הספינה כבר "מתוכננת על הנייר" לפי הצי הצרפתי, החוזים עם המספנות שיבנו אותה (קונסורציום של Naval Group ומספנות הים האטלנטי), חברת TechnicAtome שתספק את הכורים ושלל יצרניות אחרות כבר מוכנים לחתימה. היא צפויה להיות גדולה מנושאת המטוסים הנוכחית של צרפת, עם אורך כולל של 310 מטר ומשקל של כ־80 אלף טונות. כ־30 מטוסים ולפחות שישה מסוקים יוכלו להיות על סיפונה ובהאנגרים שלה, וכ־2,000 אנשי צוות יאיישו אותה.

תזמון ההכרזה - בשיא הדרמה התקציבית

כלי התקשורת בצרפת הצביעו על התזמון של ההכרזה, במיוחד משום שהשבוע הגיעה לשיא הדרמה התקציבית בצרפת. ראש הממשלה שמינה מקרון, סטפן לקורנו, נאבק מסביב לשעון כדי להציל את התקציב לשנה הבאה. התקציב גובש בעשרות הצבעות בפרלמנט, בניסיון לרצות את כל הצדדים, ומכיוון שלמקרון ולקורנו המייצג אותו כלל אין רוב בפרלמנט. התהליך כלל גניזה של רפורמת העלאת גיל הפרישה של מקרון, העלאת הפנסיות כפי שדורשת האופוזיציה משמאל ומימין ושלל צעדים נוספים.

אבל בסופו של דבר, אחרי משא ומתן שנמשך עד הרגע האחרון, הצדדים לא הסכימו ביניהם על תקציב משותף. כפי שנעשה בשנתיים האחרונות על ידי ראשי ממשלה אחרים, לקורנו צפוי כעת להעביר את החקיקה באמצעות הסעיף השנוי במחלוקת 49.3, ואז לראות אם האופוזיציה תפעל להדחתו.

"למרות המבוי הסתום שאליו הגיע הממשלה מבחינת התקציב, התוכניות לנושאת מטוסים חדשה אושרו", כתב ה"לה־מונד" השבוע. העיתון גם ציין כי בשל הבעיות התקציביות של צרפת, הממשלה מצפה מהחברות שעמן ייחתמו החוזים "לעבוד בהקפה", ולקבל את מרבית התמורה עבור הפרויקט אחרי שנת 2027. בשנה הבאה (2026) נוקב התקציב בסכום של 112 מיליון אירו בלבד. בניית נושאת המטוסים תיפרש על פני 12 שנים.

צרפת היא המדינה האירופית היחידה שלה ספינה המונעת באמצעות כורים גרעיניים. לארה"ב יש 11 כאלה. שלוש נוספות נמצאות בבנייה.

גם ההכרזה על הפרויקט העצום במהלך ביקור באיחוד האמירויות לא היתה מקרית. צרפת משתפת פעולה עם איחוד האמירויות בתחום הנשק והביטחון, ואבו דאבי כבר רכשה חברות נשק צרפתיות. בימים אלו ישנם ספקות לגבי מימון מטוס הקרב העתידי "רפאל", בפיתוח צרפתי־גרמני משותף, ומקרון נסע למפרץ לגשש אם איחוד האמירויות תרצה להחליף את ברלין בפרויקט.

תשואת האג"ח בשיא, סכנה למשבר חוב עתידי

בעוד נושאת המטוסים החדשה אמורה לסמל את כוחה של צרפת, הצרות הפוליטיות שלה מסמלות את עומק המשבר שבו היא נמצאת. לקורנו הודיע ביום שני כי "אפסו הסיכויים" להעביר תקציב מוסכם לצרפת, שיכלול קיצוצים שימתנו את הגירעון וישכנעו את השווקים כי הממשלה נוהגת באחריות פיסקלית לפני השנה החדשה.

התשואה על אג"ח צרפתית נמצאת בשיא של 14 שנה, והמדינה מאיימת להיקלע למשבר חוב עתידי - כאשר יחס החוב־תוצר שלה הוא 114% והיא משלמת כעת 100 מיליארד אירו בשנה רק על הריבית על החוב שלה.

למקרון, ברווז צולע כבר מתחילת כהונתו ב־2022, שבעיות ההליכה שלו רק החמירו אחרי ששגה ויזם בחירות בזק לפני שנה וחצי שבהן איבד את הסיכוי שהיה לו להקים קואליציה, אין המון אפשרויות. הוא יכול לשלוח את צרפת לבחירות נוספות לאסיפה הלאומית (שלפי הסקרים לא ישנו את המצב), להכריז על פרישה ובחירות מוקדמות לנשיאות או למשוך את כהונתו עד תומה (אפריל 2027). בכל תסריט, עם שיעור נמוך ברמה היסטורית של רק 11% מהציבור שתומכים בו לפי הסקרים כעת, קשה לדמיין כי נושאת המטוסים החדשה של צרפת תיקרא על שמו.