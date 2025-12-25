עדכונים שוטפים

07:08 - צה"ל: לוחמי דובדבן עצרו הלילה במרחב כפר ג'יוס חוליית מחבלים שתכננה לבצע פיגוע

06:49 - המעצר הדרמטי של בכיר דאעש בסוריה: אחמד א-דלתי, ראש מנגנון ביטחון הפנים בדמשק, פרסם כי זה נעשה "לאחר מעקב ממושך ואיסוף מודיעין אינטנסיבי". ברשותו נתפסו חגורת נפץ ונשק. א-דלתי טען כי מדובר במכה קשה לדאעש

04:03 - מנהיג דאעש בדמשק נעצר על ידי כוחות הביטחון של סוריה

כוחות הביטחון בדמשק, יחד עם כוחות קואליציה בין-לאומית, עצרו הלילה (בין רביעי לחמישי) את מנהיג דאעש בעיר טהא א-זובי וכמה מעוזריו, כך פורסם בסוכנות הידיעות הסורית סאנא.

אחמד א-דלתי, ראש מנגנון ביטחון הפנים בדמשק, פרסם בהודעה כי זה נעשה "לאחר מעקב ממושך ואיסוף מודיעיני אינטנסיבי". ברשותו של א-זובי נתפסו חגורת נפץ ונשק. א-דלתי טען כי מדובר במכה קשה לדאעש.

הפעולה הזו מגיעה לאחר שארה"ב תקפה בשבוע שעבר יעדים של ארגון הטרור בסוריה, בעקבות הריגתם של שני חיילים אמריקאים ומתורגמן ע"י מחבל דאעש. לכתבה המלאה

01:02 - המשפחות המתנגדות לוועדת החקירה הפוליטית צפויות למקד את הלחץ בח"כים החרדים

הצעת החוק לוועדת חקירה פוליטית לטבח 7 באוקטובר עברה אתמול (רביעי) בקריאה טרומית ברוב של 53, זאת למרות רצון של ראש הממשלה בנימין נתניהו שהחלטה זו תעבור ברוב גדול כמה שיותר. 8 חברי כנסת לא הציבעו בעד, בהם שרן השכל, זאב אלקין, אבי מעוז וחברי כנסת חרדים. "מועצת אוקטובר", שנלחמת בהקמת הוועדה הפוליטית, תמקד את מאמציה בחברי הכנסת החרדים בהצבעות הבאות.

לאורך תקופת המלחמה חברי הכנסת של ש"ס, גם מול המצלמות וגם בשיחות עם משפחות, התחייבו לא לתמוך בחקיקה הזו. ההערכה היא שהחוק שיקים את הוועדה יגיע לשלבים הסופיים בסמוך לחקיקת תקציב המדינה וחוק הפטור מגיוס. לכתבה המלאה

00:47 - אלי פלדשטיין התייחס בריאיון לעימות עם אוריך בחקירה וטען: "יש ללשכה חומרים על גלנט"

אמש (רביעי) שודר ראיון עם דובר ראש הממשלה לשעבר אלי פלדשטיין, המואשם בפרשת הבילד. בריאיון התייחס פלדשטיין לעימות בחדר החקירות עם יונתן אוריך וטען שלשכת ראש הממשלה מחזיקה חומרים רגישים של שר הביטחון לשעבר יואב גלנט. את הדברים אמר לעמרי אסנהיים בכאן 11.

במהלך הריאיון טען פלדשטיין כי בלשכת ראש הממשלה מוחזק תיעוד של גלנט בעימות אלים, לכאורה, לאחר שסורב להיכנס ללשכת ראש הממשלה. פלדשטיין טען שנתניהו יודע על אודות החומרים, וגם גלנט יודע שחומרים נאספו עליו. "גלנט לא יפתח את הפה לעולם", טען בריאיון פלדשטיין. לכתבה המלאה

00:30 - ארסנל הטילים של איראן שמאיימים על ישראל - ויכולות ההגנה

המתיחות בין ישראל ואיראן ממשיכה להסלים, ולפי הדיווחים האיראנים מאיצים את שיקום מערך הטילים שלהם לקראת האפשרות של סבב לחימה נוסף. ברשות טהרן שורה של טילים בליסטיים וטילי שיוט, אותם למדה ישראל להכיר מקרוב במהלך מלחמת 12 הימים.

איראן מחזיקה בכאלף טילים בליסטיים מכמה סוגים שונים, ובמלחמה היא השתמשה בעיקר בטיל שיהאב-3. לצד זאת לאיראן יש גם טילי שיוט שיכולים להגיע למטרה מדויקת בשטח הארץ. אל מול האיום מחזיקה ישראל ב-4 שכבות הגנה שונות, ועיקר הטילים יורטו בעבר על ידי מערכות החץ. לכתבה המלאה

פורסם לראשונה ב-N12