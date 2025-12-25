ערב חג המולד הפך לבלתי נשכח עבור רוכש כרטיס הגרלת פאוורבול אחד בארה"ב: כרטיס שנמכר במדינת ארקנסו זכה בג'קפוט עצום של כ־1.8 מיליארד דולר - מהפרסים הגדולים ביותר שנרשמה אי־פעם בלוטו האמריקאי.

תחילה עמד הפרס הגדול על 1.7 מיליארד דולר, אך הפרס תפח לאחר שרצף הגרלות ללא זוכים הוביל לגל רכישות כרטיסים ברגע האחרון. בסופו של דבר הגיע הג'קפוט לשווי של כ־1.817 מיליארד דולר, מה שמציב את הזכייה במקום השני בכל הזמנים בארה"ב והופך אותה לג'קפוט הפאוורבול הגבוה ביותר בשנת 2025, לפי אתר ההגרלה.

המספרים הזוכים שנמשכו סמוך לחצות היו 4, 25, 31, 52, 59, ומספר הפאוורבול היה 19. הסיכוי לפגוע בכל ששת המספרים עמד על אחד ל־292.2 מיליון.

זו הפעם השנייה בלבד שכרטיס שנמכר בארקנסו זוכה בג'קפוט פאוורבול - הזכייה הקודמת במדינה נרשמה בשנת 2010.

הזוכה, ששילם על כרטיס ההגרלה שני דולרים בלבד, יוכל לבחור בין קבלת הפרס בפריסה שנתית על פני 29 שנים לבין תשלום חד־פעמי של כ־834.9 מיליון דולר לפני מסים. המסים הפדרליים והמדינתיים צפויים לחתוך מאות מיליונים מפרס הזכייה.

זכיות בסכומים חריגים בארה"ב אינן נדירות בשנים האחרונות. בספטמבר האחרון זכו שני כרטיסים ממיזורי ומטקסס בג'קפוט של כ־1.787 מיליארד דולר, בעוד השיא ההיסטורי שייך לזכייה בקליפורניה בשנת 2022, אז נגרף פרס של 2.04 מיליארד דולר.

מעבר לחלום האישי של הזוכה, זכיות בסדר גודל כזה משפיעות גם על הכלכלה המקומית: הן מזניקות את מכירות הכרטיסים ומגדילות את ההכנסות לקרנות הלוטו המדינתיות, המממנות בין היתר מערכות חינוך ופרויקטים ציבוריים.

"מדובר בפרס יוצא דופן, כזה שמשנה חיים", מסר יו"ר קבוצת פאוורבול ומנכ"ל הלוטו של איווה, מאט סטרון, בהודעה שפורסמה באתר פאוורבול הרשמי. "רגעים כאלה מזכירים עד כמה ההגרלה מצליחה לרגש מיליוני אנשים ברחבי המדינה".