אחרי ארוחת יום ראשון השבועית שלהם, בני משפחת אלן מתאספים מול הטלוויזיה. יש שריקות בוז, צעקות ונענועי ראש תכופים. מדי פעם כולם מריעים. הם לא צופים בפוטבול, אלא מחליקים בפרופיל אפליקציית ההכרויות "באמבל" של דניאל אלן.

רוב האנשים מנסים להשאיר את המשפחה מחוץ לענייני הזוגיות שלהם. אבל חלק מהרווקים, שנשחקו מחיפוש אחר אהבה, מוסרים את השליטה בפרופילי הדייטינג שלהם לאנשים שממשיכים לשאול למה אין להם מזל.

זה הימור. כשהמשפחה מתערבת בתהליך היא מספקת אנרגיה ונקודות מבט חדשות. לכל הפחות, הם יידעו כמה זה קשה שם בחוץ. מהצד השני, האם מישהו באמת מוכן שאמא ואבא שלו ייכנסו למשחק הזה? ויש גם את האתגר של הגעה להסכמה.

אמה של דניאל, סוזן לובל, מעדיפה גברים מוכווני־קריירה שלא עושים שגיאות כתיב או דקדוק. אחותה של דניאל מתמקדת במי יכול לעמוד בקצב התחביבים עמוסי האדרנלין שלה. אביה מחפש סימנים לכך שההתאמה עלולה להתנגח עם האישיות העקשנית שלה, בעוד שאחיה מנסה להרחיק אותה מגברים מבוגרים. כולם מסכימים על דבר אחד: כל מי שרוצה מערכת יחסים לא־מונוגמית - מחוץ לתחום.

"יש לנו השתתפות מהקהל", אומרת דניאל בת ה־31, שלדבריה רק מעטים מהפרופילים עוברים את כל המבחנים של המשפחה שלה. דניאל עצמה פסלה לא אחת את הבחירות של אמא שלה. "היא בוחרת גברים שלובשים גוצ’י ועוד בגדי מעצבים, לבוש מוקפד. ואני כזה, אוקיי, אבל איך הם יסתדרו בטיול רגלי?", אומרת דניאל.

התאמה אחת, בחור אנטומולוג, נראתה מבטיחה במיוחד. אבל כשסוזן התחברה לבאמבל כדי לבדוק, הוא נעלם. "הלב שלי נשבר", מספרת סוזן, ומוסיפה ששאר בני המשפחה עוד לא יודעים. "אני חושבת שכולנו הולכים להיפגע קצת".

האב החליק שמאלה ללא רחמים עד שמצא התאמה

באמבל ו־Match Group, הבעלים של אפליקציות כמו טינדר ו־Hinge, מתמודדות עם ירידות במספר המשתמשים המשלמים, ככל שרווקים מתוסכלים מהחלקות אינסופיות ומעט התאמות איכותיות.

הם כבר לא לבד. חלק מההורים נרתעים מכמות השתייה, העישון והסלפי החשוף באפליקציות. אחרי שנתקלה ביותר מדי פרופילים של גברים הלובשים ציוד ציד או שותים מבקבוק משקה חריף, אמה של לילה ואנקה הציעה לשלם עבורה על מנוי פרימיום של Hinge, שמגיע עם יותר כלים לנפות טיפוסים לא רצויים. "היא אמרה לי 'זה כל כך מייאש, בבקשה תני לי לשלם על איזשהו מסנן'", מספרת לילה. בת ה־20 דחתה עד כה את ההצעות של אמא שלה, בנימוק שהאפשרויות שלה כבר מוגבלות בעיירת הקולג’ שלה.

חלק מהרווקים תיעדו את האכזבה של ההורים שלהם. סרג’יו פררה, שבעבר האשים את בתו מריאנה בת ה־28 בכך שהיא בררנית מדי, החליק שמאלה בלי רחמים על ערימת הפרופילים ששלחו לה לייקים ב־Hinge בסרטון שפרסם בטיקטוק. "מורה מחליף? אין כסף", אמר באנחה על פרופיל אחד, אף שהתעודד כשראה שהבחור ציין שגובהו קרוב ל־190 ס"מ.

אף שלא התרשם בתחילה, סרג’יו התחיל עד מהרה לדחוף את מריאנה להיות פחות בררנית. כשהיא כמעט פסלה בחור בריטי שהגיב באיטיות, סרג’יו הרגיע אותה. השניים החלו עד מהרה לעשות שיחות FaceTime יומיות לפני שהיא עברה ללונדון ללימודי תואר שני. כשהוא הציע לה הסעה משדה התעופה, חברותיה קראו לזהירות וביקשו תמונה של לוחית הרישוי שלו. סרג’יו לעומת זאת היה לגמרי בעד. "הוא אמר 'לכי על זה, איזה חמוד!'", היא נזכרת. "ואני כזה, אתה רציני? אתה לא דואג לשלומי?".

הם יוצאים עכשיו. מריאנה עדיין מעדכנת את אביה, חוץ מכשהוא שואל אם הבחור מנשק טוב. "אמרתי ‘אני לא עונה על זה, אבל תודה’", היא צוחקת.

הדייט קיבל את זה כמחמאה: "הם בצד שלי"

לבחור יחד התאמות באפליקציות יכול גם להוריד מעט לחץ מציון דרך חשוב בדייטינג: לפגוש את ההורים.

אמה של קתרין סטרגיל עזרה ליצור את פרופיל ה־Hinge שלה, ודחפה לתמונות שמראות שהיא משפחתית, אחרי שעודדה את בת ה־29 לחזור לאפליקציה. בדייט עם שחקן גולף מקצועי, קתרין הודתה בפניו שזו הייתה אמא שלה, אלן, שדחפה אותה לעשות התאמה עם הפרופיל שלו. אלן חשבה שהוא מתלבש טוב, ושהמקצוע שלו יהיה להיט אצל בעלה ובנה שאוהבים גולף.

הדייט של קתרין, ג’ורדן, קיבל את זה כמחמאה. "הוא אמר ‘לפחות מישהו בצד שלי. מישהו אוהב את הפרופיל שלי'", היא נזכרת. שלושה ימים לאחר מכן, הוא פגש את הוריה. אף אחד לא הופתע כשהוא הסתדר מצוין בשיחה על גולף עם אביה.

מערכת היחסים מתקדמת יפה והוא משתלב לגמרי במשפחה. "הוא מתלבש בדיוק כמו בעלי", אומרת אלן.

"גרסה אינטראקטיבית של הריאליטי 'הרווקה'"

דניאל עדיין מחכה שהאסטרטגיה הזאת תשתלם עבורה. במהלך השנים היא ניסתה שיטות הכרויות שונות: פעם אחת שכרה שדכן, ולאחרונה הצטרפה למועדון ריצה. (היא שונאת לרוץ). למרות ההצלחה מוגבלת, דניאל לא ויתרה על האפליקציות. אחיה ואחותה פגשו את בני זוגם בבאמבל, אמנם אחרי שנים של ניסוי וטעייה.

היא הכניסה את משפחתה לתהליך כבר בספטמבר, בעידוד אחיה ואמה. הם הביאו הומור לתהליך ושמרו אותה מחוברת למציאות. "אני לא מסתנוורת מאהבה, אם כל המשפחה שלי אומרת ‘לא, האדם הזה זבל, הבא'", היא אומרת.

לרוב היא רואה את החוויה כמקור לבידור יותר מאשר לתועלת, ומשווה אותה לגרסה אינטראקטיבית של תוכנית הריאליטי "הרווקה" (The Bachelorette). זה בניגוד לכך, שלעיתים קרובות שמרה קשרים רומנטיים בסוד עד שידעה שהם יהיו בני־זוג לטווח ארוך.

"עכשיו אני פשוט עייפה", היא אומרת. "אני חושבת שזהו, הגיע הזמן. 'משפחה - אתם יכולים לתת לי כבר את הברכה שלכם'".