קיסטון ובנק לאומי בהסכם למימון מחדש של 1.75 מיליארד שקל לאגד

מדובר באחד מהסכמי המימון הגדולים במשק והוא יוצא לדרך לקראת הפרדת פעילות הנדל"ן של אגד ומימוש האופציה לרכישת יתרת מניות החברים

שירות גלובס 18:40
אוטובסים של אגד בתחנה המרכזית ראשון לציון / צילום: Shutterstock, shutterstock

קיסטון, בעלת השליטה בקבוצת אגד סיכמה עם בנק לאומי על מהלך מימון מחדש בהיקף של כ-1.75 מיליארד שקל לחברת אגד שבשליטה. ההסכם הנוכחי מחליף מימון שהתקבל בעבר בשני הסכמים נפרדים כל אחד - באמצעות קונסורציום של מספר גופים מממנים.

המימון החדש ישמש את השותפות למחזור החוב הקיים וכולל מסגרת למימון רכישת יתרת המניות באגד מידי חבריהן - 13.2% במסגרת אופציית המכר (PUT) השנייה והאחרונה, שצפויה בפברואר 2026. הוא יוצא לדרך גם על רקע התוכנית לבצע הפרדה של פעילות הנדל"ן בחברה.

רחל סגל, משנה למנכ"ל קיסטון: "הסכם המימון משקף הבעת אמון בקיסטון ובקבוצת אגד. מדובר במימון שמגלם הישג כפול - שיפור משמעותי בפרמטרים הפיננסיים, לרבות הארכת מח"מ והפחתת עלויות מימון, והתאמת מבנה החוב וההסכמים להמשך התפתחותה של אגד כקבוצה. ההסכם החדש תומך בתוכניות הצמיחה, מגדיל את הגמישות העסקית, ומאפשר היערכות נכונה לשינויים מבניים ולמהלכים עתידיים בקבוצה. בנק לאומי שוב הראה שהוא לא רק מממן אלא שותף לדרך ואני מודה לצוות הבנק על תהליך איכותי, מקצועי ומהיר".

ליאת שוב, ראש החטיבה העסקית בבנק לאומי: "אנחנו גאים להיות הגוף הפיננסי שמוביל את המימון של העסקה המורכבת והחשובה הזו בתחום התחבורה. אני מודה לאנשי קיסטון על השותפות ובטוחה שעסקת מימון זו תסייע רבות לפיתוחה של אגד בשנים הקרובות".