האם כניסת אובר לישראל מצדיקה פיצוי של 4 מיליארד שקל?

משרד התחבורה מעוניין לשלם לבעלי "המספר הירוק" 4 מיליארד שקל בתמורה ללגליזציה של תחבורה שיתופית דוגמת "אובר". אולם בפועל, מדובר בסכום גדול במיוחד ביחס לגודל השוק, בזמן שמדינות רבות כמו בריטניה וערים שונות בארה"ב כלל לא טרחו לפצות את הנהגים כלל על כניסת אובר לשוק, מדינות אחרות עשו זאת דרך היטל על הנסיעות באפליקציות החדשות. סכומים דומים ניתנו על פתיחת תחרות בשווקים אחרים, כמו שוק החשמל - אך מדובר בשוק גדול ומשפיע הרבה יותר על המשק. הנושא נמצא עדיין בדיונים מול האוצר, שכנראה ידרוש להגביל את הסכום.

● בלחץ גרמניה ותעשיית הרכב: אירופה לקחה צעד אחורה במהפכה הירוקה

● פרויקט הענק עובר לשלב הביצוע: הונחה אבן הפינה להקמת המטרו בגוש דן

כדי להפעיל מונית בישראל, נדרשת "זכות ציבורית" (הנקראת "מספר ירוק"). ניתן לקנות אותה מהמדינה, בעלות של כ־250 אלף שקל, או לרכוש אותה בשוק מבעל מספר אחר. נכון ל־2023, יש בישראל כ־25 אלף רישיונות כאלה. חלק ניכר מהמספרים הירוקים מושכרים הלאה כנכס מניב לכל דבר בעלות חודשית של בין 1,200 ל־1,400 שקל.

כמה בעלי מספרים משכירים אותם? לא ניתן לדעת משום שעל פי דוח מבקר המדינה בנושא "הרשות הארצית לתחבורה ציבורית אינה מפקחת על נושא שכירת רישיון. בהיעדר אסדרה בנושא, בעל רישיון להפעלת מונית עלול להשכיר את רישיונו לאדם אחר, אשר אינו עומד בתנאים שנקבעו בפקודה לקבלת רישיון להפעלת מונית ודבר ההשכרה אינו נבחן על ידי ועדת המוניות ואינו מתועד באגף רישוי ומשק לשעת חירום שברשות הארצית לתחבורה ציבורית".

משמעות נוספת היא ש"לשוכרים של רישיון הפעלה, שאינם נהגי מונית, וכפועל יוצא מכך אינם עוברים הכשרה לרישיון מסוג D1, קיימת דרך פשוטה לעקוף את הבקרות הקיימות". כך שבפועל, רבות מההגבלות על איכות נהגי המוניות אינן ניתנות לאכיפה.

תמריץ נוסף לרפורמה הוא מחיר המונה, שהוא המחיר המפוקח עבור הנסיעה במונית. אך בדיקת משרד התחבורה מגלה שרבים מהנהגים אינם מצייתים לה.

בניגוד לכך, אפליקציות שיתוף נסיעות כמו "אובר" ומתחרותיה מאפשרות לכל אחד להסיע נוסעים בתמורה לתשלום גמיש על פי הביקוש וההיצע לאותו רגע. זאת בדומה למודל השליחים של "וולט", שמאפשר להגדיל ולהקטין את כמות השליחים הפועלים בכל רגע על פי הצורך בהם.

על חשבון משלם המסים

במדינות רבות שירותי תחבורה שיתופית נכנסו לשוק מזמן, אולם ישראל היא אחת המדינות בהן בעלי המספר הירוק זוכים למעין מונופול על ההסעות. על פי התוכנית שהועלתה במשרד התחבורה, מונופול זה יתבטל. בתמורה, המדינה תקנה את המספרים הירוקים בתעריף של 200 אלף שקל לכל אחד. בנוסף, כל בעל מספר ירוק שיחליט שלא למכור את המספר, יקבל פיצוי מהמדינה של 50 אלף שקל. בסך הכול, משערים במשרד התחבורה, העלות הכוללת תגיע ל־4 מיליארד שקל למשלמי המסים. חשוב להדגיש שהפיצויים צפויים להגיע גם למי שהשקיע במספר ירוק, ולא נוהג בפועל.

אולם כאמור לא בכל מקום ניתן פיצוי כלשהו לנהגי המוניות: בבריטניה, למשל, אובר נכנסה כבר ב־2012 בעזרת רגולציה שנקבעה ב־1998, וזאת ללא כל פיצוי לנהגי המוניות. אך ב־2024 נהגי המוניות בלונדון הגישו תביעה ייצוגית על סך 250 מיליון ליש"ט על הפרות, לכאורה, של הרגולציה על ידי אובר. התביעה כיום עדיין תלויה ועומדת. גם בערים רבות בארה"ב ובקנדה אישרו כניסה של אובר ללא פיצוי לנהגים כלל.

לעומת זאת, באוסטרליה דווקא פיצו את הנהגים: סידני הציעה 20 אלף דולר אוסטרלי (כ־42 אלף שקל) לכל רישיון - הרבה פחות מ־200 אלף השקלים שמוצעים בישראל. המימון של הפיצוי הגיע לא ממשלמי המסים, אלא מהמשתמשים באובר, דרך היטל של דולר אוסטרלי אחד (2.1 שקלים) על כל נסיעה. עם זאת, פרובינציות אחרות ביבשת הציעו פיצויים גבוהים יותר, כל אחת בהתאם למצב הפוליטי בה.

נהנים מאי־תחרות

ככלל, ישנה נטייה לפצות מונופולים ישנים כאשר פותחים שוק לתחרות, שכן הם רכשו נכס בכסף רב מהמדינה (או ממי שקנו ממנה אותו לפני כן) - וכעת שווי הנכס מופחת משמעותית בשל הפתיחה לתחרות. בנוסף, יש הגורסים כי קיימת סיבה פוליטית לפיצוי, מאחר ולבעלי מונפולים יש לעיתים כוח פוליטי והשפעה.

כך גם במשק החשמל, המדינה פיצתה את חברת החשמל ועובדיה ב־7 מיליארד שקל עם הפתיחה לתחרות ב־2018. זהו סכום גבוה יותר (ששווה היום אפילו יותר בשל האינפלציה) מהמוצע לבעלי המספרים הירוקים, אך שוק החשמל שווה 35 מיליארד שקל בשנה, וגדול פי כמה משוק המוניות, ששוויו עומד על 6.5 מיליארד שקל בשנה, כולל שירותי היסעים כמו לבתי ספר. לכן בפועל באופן הפיצוי לבעלי המספרים הירוקים יהיה גבוה יותר.

במונחים היסטוריים, מדובר בפיצוי גבוה ביותר למי שנהנים כיום ממצב לא־תחרותי. עם זאת, הרפורמה עדיין נמצאת בדיונים, וכאמור, סביר מאוד שבאוצר יהיו מעוניינים לצמצם משמעותית את הסכום שיינתן כפיצוי. זאת מאחר ולא ברור האם החיסכון שיווצר לצרכנים כתוצאה המהפתיחה לתחרות שווה פיצויים גבוהים כל כך לבעלי המספרים הירוקים - שרבים מהם כלל אינם משמשים נהגים.