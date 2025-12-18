ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
רכב ותחבורה עוברים לשלב הביצוע: הונחה אבן הפינה להקמת המטרו בגוש דן
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
פרויקט המטרו של גוש דן

פרויקט הענק עובר לשלב הביצוע: הונחה אבן הפינה להקמת המטרו בגוש דן

בטקס רשמי שנערך הבוקר, הפרויקט שאמור לשנות את מפת התחבורה במרכז הארץ עובר משלב התכנון לשלב ביצועי ראשון • רשת המטרו צפויה לכלול 3 קווים שיחברו בין 24 רשויות לאורך 300 ק"מ של מנהרות • עם זאת, המטרו עדיין ניצב בפני שורה ארוכה של אתגרים - תכנוניים, ניהוליים ותפעוליים

סתיו ליבנה 12:05
עבודות על המטרו בשכונת כפר גנים בפתח תקווה / צילום: דרור מרמור
עבודות על המטרו בשכונת כפר גנים בפתח תקווה / צילום: דרור מרמור

בטקס רשמי שנערך הבוקר (ה') הניחו משרד התחבורה וחברת נת"ע את אבן הפינה להקמת רשת המטרו בגוש דן - אחד מפרויקטי התשתית הגדולים והיקרים שבוצעו בישראל.

האירוע התקיים במטרו "סגולה" בפתח תקווה, במעמד ראש הממשלה בנימין נתניהו, שרת התחבורה מירי רגב, הנהלת משרד התחבורה ונת"ע וראשי רשויות לאורך תוואי הקווים. משמעות האירוע היא מעבר משלב התכנון לשלב ביצועי ראשון בפרויקט שאמור לשנות את מפת התחבורה במרכז הארץ.

בלעדי | דדי שמחי וחיים גליק רוצים לחבר את אצולת אזרבייג'ן למכרזי הענק של המטרו
מכרזי המטרו מתחילים, ומנכ"ל נת"ע מבטיח: "עבודות בהיקף שעוד לא ראינו"
שאלת המעורבות הסינית בתשתיות של ישראל חוזרת לשולחן

לפי התכנון, רשת המטרו תכלול 3 קווים, שיחברו בין 24 רשויות, אזורי תעסוקה, מוסדות חינוך ורפואה ומוקדי מגורים. בסך-הכול מדובר על 300 ק"מ של מנהרות ו-109 תחנות תת-קרקעיות.

במטרו עתידות להתבצע למעלה מ-600 מיליון נסיעות בשנה, ובחיבור עם רשת הרכבת הקלה - יותר מ-800 מיליון נסיעות מדי שנה. בנת"ע מדגישים כי לאחר אישור התוואי והקמת מנהלות לקווים, החלו השנה העבודות בשטח: דפו ראשונים ב-M1, דפו סגולה ב-M2 בגולדה מאיר בחולון וביגאל אלון באור יהודה במסגרת M3.

שלל אתגרים בדרך

ואולם מאחורי היום החגיגי מסתתרת מציאות מורכבת בהרבה: המטרו עדיין ניצב בפני שורה ארוכה של אתגרים תכנוניים, ניהוליים ותפעוליים.

לוחות הזמנים הרשמיים מדברים על פתיחת המקטע הראשון רק בשנת 2037 והשלמת הרשת עד 2042 - מועדים שכבר נדחו בעבר ונחשבים לשאפתניים במיוחד בקנה-מידה ישראלי.

חוסר הוודאות התחדד לפני כחודשיים עם פרישתו של עוזי יצחקי מתפקיד מנהל רשות המטרו, הגוף הממשלתי שאמור להסיר חסמים ולאפשר לנת"ע לקדם את הפרויקט במהירות וביעילות.

במקביל, ישנם אתגרים הנדסיים ולוגיסטיים כבדי-משקל, החל ביבוא מלט, דרך ייצור לוחות הבטון למנהרות ועד פינוי כמויות עתק של עפר וחול - לצד מוקשים מוכרים של פוליטיקה, התנגדויות מקומיות וחוסר תיאום מתמשך בין גופי התשתית, שכולם יחד יקבעו אם המטרו יעמוד בלוחות הזמנים או יהפוך לפרויקט מתמשך ודחוי.