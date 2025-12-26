ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
בורסות אסיה ננעלו בעליות שערים; הזהב מוסיף לשבור שיאים

מדד הניקיי רשם עלייה של 0.6% בהובלת סקטור הטכנולוגיה, שנגחאי בעלייה של 0.1%, והקוספי התחזק בכ-0.5% • הבורסות בהונג קונג ובאוסטרליה סגורות היום לרגל חופשת ה"בוקסינג דיי" • אמש לא התקיים מסחר בוול סטריט ובאירופה לרגל חג המולד • הזהב שובר שיא פעם נוספת ומחירו עומד הבוקר על 4,541 דולר לאונקיה

בורסת טוקיו, יפן / צילום: Shutterstock
09:15

יום המסחר באסיה ננעל בעליות שערים: מדד הניקיי רשם עלייה של 0.6% בהובלת סקטור הטכנולוגיה, שנגחאי ננעל בעלייה של 0.1%, והקוספי מתחזק בכ-0.5%.

08:00

יום המסחר באסיה מתנהל במגמה חיובית: מדד הניקיי רושם עלייה של 0.5% בהובלת סקטור הטכנולוגיה, שנגחאי בעלייה של 0.2%, והקוספי מתחזק בכ-0.4% כשמניית סמסונג אלקטרוניקס בולטת עם זינוק של כ-5%.

הבורסות בהונג קונג ובאוסטרליה סגורות היום לרגל חופשת ה"בוקסינג דיי".

מניית סופטבנק מטפסת סביב ה-2% וקוטעת רצף של שלושה ימי ירידות. גם חברות השבבים היפניות אדוואנטסט ולאזרטק רושמות עליות.

מדד המחירים לצרכן בטוקיו עלה ב-2.3% בדצמבר בחישוב שנתי. הנתון נמוך מהתחזיות המוקדמות (2.5%) אך הוא עדיין שוהה מעל יעד ה-2% של הבנק המרכזי של יפן - נתון המחזק את ההערכות להמשך העלאות ריבית במדינה.

בנוסף, על רקע המתיחות האיזורית הגוברת מול סין, יפן אישרה את תקציב הביטחון לשנה הקרובה בסך 9 טריליון ין (כ-58 מיליארד דולר). התקציב לשנת הכספים 2026 גבוה ב-9.4% מתקציב השנה הנוכחית.

מחיר הזהב נמצא כעת בעלייה של 0.8% ושובר פעם נוספת את שיא כל הזמנים, במחיר של 4,541 דולר לאונקיה. מתחילת השנה רשם הזהב זינוק של מעל 71%. גם מחיר הכסף המשיך במגמה החיובית, כשטיפס ב-4% לרמה של 75.1 דולר לאונקיה - שיא נוסף המשלים זינוק של 158% מתחילת השנה הנוכחית.

בארה"ב, החוזים העתידיים נסחרים הבוקר בצמוד לרמות הבסיס, זאת לאחר שבמהלך יום המסחר האחרון בוול סטריט (שהתקיים ביום ד', אמש לא התקיים מסחר בוול סטריט ובאירופה לרגל חג המולד), הסתיים בשיאים חדשים למדדי ה-S&P 500 והדאו ג'ונס.

השיא במדד S&P 500 מעורר תקוות ל"סנטה ראלי", שמסורתית מתחיל בערב חג המולד. מדובר בתופעה עונתית בסוף דצמבר, שבה בשוק מצפים שהמדד ירשום עליות בחמשת ימי המסחר האחרונים של השנה ובשני ימי המסחר הראשונים של ינואר.