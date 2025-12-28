הישראלית שזכתה להמלצה חיובית, וזו שזינקה משפל של כל הזמנים

בזמן שהמשקיעים מצפים ל"ראלי סנטה קלאוס", המסחר ביום שישי ננעל בוול סטריט במגמה שלילית מתונה עם ירידות של עד 0.1% במדדים דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק. ביום חמישי לא נערך מסחר בשל חג המולד.

אלה המניות הישראליות (ובעלות הזיקה לישראל) שבלטו במסחר:

גאוזי קפצה אחרי שהגיעה לשפל

זינוק של 44.1% במניית גאוזי ביום שישי, במחזור מסחר גבוה, הוביל לכך שהמניה ננעלה במחיר של 1.47 דולר, ומשקף לחברה מתל אביב שווי שוק של כ-28 מיליון דולר. מתחילת השנה, מניית גאוזי מציגה תשואה שלילית של 85.2%, ומוקדם יותר החודש היא נסחרה בשפל של דולר אחד. החברה הונפקה לראשונה בנאסד"ק בשנה שעברה, לפי שווי של 319 מיליון דולר.

גאוזי, בניהולו של המייסד המשותף אייל פסו, מספקת טכנולוגיה לשליטה על מעבר אור דרך זכוכית (טכנולוגיית "זכוכית חכמה"). הירידות החדות במניה השנה קשורות לפתיחת הליכי חדלות פירעון נגד חברות בנות שלה בצרפת, הליך לו החברה מתנגדת ומערערת עליו. פתיחת ההליך הקשתה על גאוזי להשלים עסקת מימון, אך בהמשך היא הודיעה על גיוס של 12 מיליון דולר בדיסקאונט. בשבוע האחרון, לא פורסם משהו חדש על החברה, אך ייתכן שמשקיעים מעריכים שהיא כבר הגיעה לתחתית.

טאבולה עלתה בכ-12% בשבוע

מניית טאבולה עלתה ביום שישי ב-3.9% וסיימה את שבוע המסחר המקוצר עם זינוק של 11.9% במחיר המניה. בסיום שבוע המסחר, מחיר המניה עמד על 4.49 דולר והוא משקף לחברת האדטק שווי שוק של 1.33 מיליארד דולר. מתחילת שנת 2025, מניית טאבולה מציגה תשואה חיובית של 23%, גבוה מתשואת מדד הנאסד"ק המזוהה עם מניות הטכנולוגיה ומדד המניות הקטנות ראסל 2000.

טאבולה, המנוהלת על־ידי המייסד אדם סינגולדה, מספקת המלצות תוכן ופרסום מבוסס-ביצועים, ובין הלקוחות שלה נמצאות חברות ענק כמו Yahoo (שגם מחזיקה במנייתה) ו-NBC. בשבוע האחרון, לא היה דיווח מצד החברה שעשוי להסביר את המגמה החיובית, אך פורסמה עליה כתבה באתר המשקיעים Simply Wall Street, בה היא הוצגה כאחת מכמה "penny stocks" מומלצות (הכוונה למניות שנסחרות במחיר של פחות מ-5 דולר). נכתב עליה שם שהיא מציגה איתנות פיננסית, הפכה לאחרונה לרווחית והעלתה תחזיות ברבעון השלישי.

לפי נתוני וול סטריט, שבעה אנליסטים מסקרים את מניית טאבולה, מתוכם חמישה חיוביים ושניים נייטרליים, ומחיר היעד הממוצע שלהם משקף פרמיה של כ-7%.

אקטליס ממשיכה לצנוח

אחת המניות החלשות ביותר השנה, בין הישראליות שנסחרות בוול סטריט, היא מניית אקטליס . בסוף השבוע, המניה ירדה ב-7.9%, כאשר מתחילת שנת 2025 היא רושמת תשואה שלילית של 96%. החברה, ספקית פתרונות תקשורת המנוהלת על־ידי טוביה ברלב, הונפקה לראשונה בנאסד"ק לפי שווי של 70 מיליון דולר, ונסחרת כעת בשווי של פחות מ-3.5 מיליון דולר.

רק לאחרונה, אחרי שביצעה איחוד הון במניה, היא חזרה לעמוד בתנאי המסחר בנאסד"ק הדורשים מחיר מניה של מעל דולר אחד; אך מאז, מנייתה שוב נפלה מתחת לרף הדולר. בשבוע שעבר, החברה פרסמה זימון לאסיפת בעלי מניות שבה יתבקשו המחזיקים בה לאשר הסכם מימון שחתמה עם White Lion Capital האמריקאית, במסגרתו אקטליס התחייבה להנפיק כ-284 אלף מניות חדשות, והיא תוכל גם לדרוש מ-White Lion לרכוש מעת לעת מניות תמורת עד 30 מיליון דולר ברוטו.

בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה, הכנסותיה של אקטליס ירדו בחדות וההפסד שלה העמיק.