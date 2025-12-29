ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
גלובלי ושוקי עולם טראמפ וזלנסקי: התקדמות במאמץ לסיים את מלחמת רוסיה־אוקראינה
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
מלחמת רוסיה-אוקראינה

טראמפ וזלנסקי: התקדמות במאמצים לסיים את מלחמת רוסיה־אוקראינה

בדברים שמסר לעיתונאים במאר־א־לאגו אמר זלנסקי כי הצדדים הגיעו להסכמות לגבי "90%" מתוך תוכנית שלום בת 20 סעיפים, בעוד טראמפ ציין כי סוגיית הערבויות הביטחוניות לאוקראינה נמצאת ב"התקדמות של כ־95%" - אך לא התחייב למעורבות לוגיסטית או צבאית ישירה מצד ארה"ב במקרה של מתקפה עתידית

אריאל ויטמן 15:39
טראמפ וזלנסקי במאר־א־לאגו, השבוע / צילום: ap, Alex Brandon
טראמפ וזלנסקי במאר־א־לאגו, השבוע / צילום: ap, Alex Brandon

נשיאי ארה"ב ואוקראינה, דונלד טראמפ וולודימיר זלנסקי, הודיעו כי הושגה התקדמות במאמצים לסיים את המלחמה באוקראינה במהלך פגישתם בפלורידה אתמול (א'), אלא שהנשיא האמריקאי הוסיף כי נותרו עדיין "אחת או שתיים סוגיות קשות" לפתור - בהן סוגיית הטריטוריה.

שנת מבחן לכלכלת מדינות האיחוד: האם אירופה תמשיך ללוות ותעמיק את החוב?
בחירות בהונגריה: האיום שעשוי לשים קץ לעידן ויקטור אורבן

בדברים שמסר לעיתונאים במאר־א־לאגו אמר זלנסקי כי הצדדים הגיעו להסכמות לגבי "90%" מתוך תוכנית שלום בת 20 סעיפים, בעוד טראמפ ציין כי סוגיית הערבויות הביטחוניות לאוקראינה נמצאת ב"התקדמות של כ־95%" - אך לא התחייב רשמית למעורבות לוגיסטית או צבאית ישירה מצד ארה"ב במקרה של מתקפה עתידית. הוא גם העלה אפשרות לקיום שיחות תלת צדדיות בין ארה"ב, רוסיה ואוקראינה "בזמן הנכון".

זלנסקי הוסיף כי צוותים מאוקראינה ומארה"ב ייפגשו בשבוע הבא להמשך דיונים, וכי פגישה נוספת עשויה להתקיים בינואר בבית הלבן, ייתכן שגם בהשתתפות מנהיגים אירופיים.

במהלך שיחת עדכון עם מנהיגי אירופה אמרה נשיאת הנציבות האירופית אורסולה פון דר ליין כי הושגה "התקדמות טובה", והדגישה את הצורך להעניק לאוקראינה "ערבויות ביטחון מוצקות מהיום הראשון". נשיא צרפת עמנואל מקרון הודיע כי מדינות "קואליציית הנכונים" ייפגשו בפריז בחודש הבא כדי לגבש התחייבויות ביטחוניות קונקרטיות לאוקראינה.

אזור דונבאס יהפוך למפורז?

רוסיה פלשה לאוקראינה במתקפה כוללת בפברואר 2022, והיא מחזיקה כיום בכ־20% משטחי המדינה. אחת הסוגיות שנותרו "לא פתורות", לדברי טראמפ, היא הצעה להפוך את אזור דונבאס שבמזרח אוקראינה, שרוסיה שולטת ברובו, ל"אזור מפורז". "חלק מהשטח כבר נכבש", אמר טראמפ. "חלק אחר אולי נתון במחלוקת, וייתכן שייעלם בחודשים הקרובים".

נכון להיום, מוסקבה שולטת בכ־75% ממחוז דונייצק ובכ־99% ממחוז לוגנסק הסמוך. שני האזורים יחד מכונים דונבאס. רוסיה דורשת שאוקראינה תיסוג מהשטחים המעטים שנותרו בידיה באזור, בעוד קייב מצידה מציעה להפוך את האזור ל"אזור סחר חופשי" תחת פיקוח ביטחוני אוקראיני.

נשיא ארה"ב שינה בעבר את עמדתו מספר פעמים לגבי השטחים שאיבדה אוקראינה, ואף הפתיע בספטמבר כשאמר כי לדעתו ייתכן שניתן יהיה להשיבם, אבל בהמשך חזר בו. "זו סוגיה קשה מאוד", אמר השבוע, "אבל היא תיפתר".

מוקדם יותר שוחח טראמפ בטלפון עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין. פרטים מהשיחה לא נמסרו, אך טראמפ אמר שהוא סבור כי "הרצון של פוטין הוא לראות את אוקראינה מצליחה". באותה נשימה הוא הודה כי למוסקבה אין עניין בהפסקת אש שתאפשר לאוקראינה לקיים משאל עם.

יורי אושקוב, יועצו למדיניות חוץ של פוטין, מסר לתקשורת כי השיחה התקיימה ביוזמת טראמפ, וכי השניים דנו ביוזמות האחרונות של האיחוד האירופי ושל אוקראינה לסיום הלחימה. לדבריו, הצדדים הגיעו למסקנה כי הפסקת אש זמנית עלולה דווקא להאריך את הסכסוך.