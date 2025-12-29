נשיאי ארה"ב ואוקראינה, דונלד טראמפ וולודימיר זלנסקי, הודיעו כי הושגה התקדמות במאמצים לסיים את המלחמה באוקראינה במהלך פגישתם בפלורידה אתמול (א'), אלא שהנשיא האמריקאי הוסיף כי נותרו עדיין "אחת או שתיים סוגיות קשות" לפתור - בהן סוגיית הטריטוריה.

בדברים שמסר לעיתונאים במאר־א־לאגו אמר זלנסקי כי הצדדים הגיעו להסכמות לגבי "90%" מתוך תוכנית שלום בת 20 סעיפים, בעוד טראמפ ציין כי סוגיית הערבויות הביטחוניות לאוקראינה נמצאת ב"התקדמות של כ־95%" - אך לא התחייב רשמית למעורבות לוגיסטית או צבאית ישירה מצד ארה"ב במקרה של מתקפה עתידית. הוא גם העלה אפשרות לקיום שיחות תלת צדדיות בין ארה"ב, רוסיה ואוקראינה "בזמן הנכון".

זלנסקי הוסיף כי צוותים מאוקראינה ומארה"ב ייפגשו בשבוע הבא להמשך דיונים, וכי פגישה נוספת עשויה להתקיים בינואר בבית הלבן, ייתכן שגם בהשתתפות מנהיגים אירופיים.

במהלך שיחת עדכון עם מנהיגי אירופה אמרה נשיאת הנציבות האירופית אורסולה פון דר ליין כי הושגה "התקדמות טובה", והדגישה את הצורך להעניק לאוקראינה "ערבויות ביטחון מוצקות מהיום הראשון". נשיא צרפת עמנואל מקרון הודיע כי מדינות "קואליציית הנכונים" ייפגשו בפריז בחודש הבא כדי לגבש התחייבויות ביטחוניות קונקרטיות לאוקראינה.

אזור דונבאס יהפוך למפורז?

רוסיה פלשה לאוקראינה במתקפה כוללת בפברואר 2022, והיא מחזיקה כיום בכ־20% משטחי המדינה. אחת הסוגיות שנותרו "לא פתורות", לדברי טראמפ, היא הצעה להפוך את אזור דונבאס שבמזרח אוקראינה, שרוסיה שולטת ברובו, ל"אזור מפורז". "חלק מהשטח כבר נכבש", אמר טראמפ. "חלק אחר אולי נתון במחלוקת, וייתכן שייעלם בחודשים הקרובים".

נכון להיום, מוסקבה שולטת בכ־75% ממחוז דונייצק ובכ־99% ממחוז לוגנסק הסמוך. שני האזורים יחד מכונים דונבאס. רוסיה דורשת שאוקראינה תיסוג מהשטחים המעטים שנותרו בידיה באזור, בעוד קייב מצידה מציעה להפוך את האזור ל"אזור סחר חופשי" תחת פיקוח ביטחוני אוקראיני.

נשיא ארה"ב שינה בעבר את עמדתו מספר פעמים לגבי השטחים שאיבדה אוקראינה, ואף הפתיע בספטמבר כשאמר כי לדעתו ייתכן שניתן יהיה להשיבם, אבל בהמשך חזר בו. "זו סוגיה קשה מאוד", אמר השבוע, "אבל היא תיפתר".

מוקדם יותר שוחח טראמפ בטלפון עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין. פרטים מהשיחה לא נמסרו, אך טראמפ אמר שהוא סבור כי "הרצון של פוטין הוא לראות את אוקראינה מצליחה". באותה נשימה הוא הודה כי למוסקבה אין עניין בהפסקת אש שתאפשר לאוקראינה לקיים משאל עם.

יורי אושקוב, יועצו למדיניות חוץ של פוטין, מסר לתקשורת כי השיחה התקיימה ביוזמת טראמפ, וכי השניים דנו ביוזמות האחרונות של האיחוד האירופי ושל אוקראינה לסיום הלחימה. לדבריו, הצדדים הגיעו למסקנה כי הפסקת אש זמנית עלולה דווקא להאריך את הסכסוך.