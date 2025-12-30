הצרכן הישראלי, שמשלם פרמיה גבוהה על ירקות, פירות ומוצרים אורגניים, עושה זאת מתוך הנחה שמדובר במזון שגדל בלי חומרי הדברה כימיים ובלי "קיצורי דרך". אלא שנתונים חדשים של משרד החקלאות וביטחון המזון לשנת 2024 מראים לא מעט חריגות בפיקוח, ירידה בהיקף הענף ואתגרים שמציבים סימן שאלה על היכולת של השוק האורגני לעמוד בביקוש הצרכני. מה זה באמת אורגני, ואיך תדעו לזהות זאת? גלובס עושה סדר.

מהי חקלאות אורגנית?

לפי כללי המדינה, חקלאות אורגנית היא כזו המתבססת על תהליכים טבעיים ושמירה על איזון אקולוגי, ללא שימוש בכימיקלים סינתטיים או טכנולוגיות מלאכותיות.

המטרה שלה היא לייצר תוצרת בריאה ואיכותית, תוך שמירה על הקרקע, המים, המגוון הביולוגי, רווחת בעלי החיים ובריאות האדם.

כמה מגדלים אורגניים יש בישראל?

לפי תמונת המצב שמפרסם המשרד, בסוף 2024 פעלו בישראל 686 עוסקים בעלי היתר אורגני לאורך שרשרת האספקה - מגדלים, משווקים, מפעלים, יבואנים ויצואנים. מדובר בירידה של כ־3% לעומת השנה הקודמת.

עם זאת, הנתון הבולט יותר הוא הצמצום החד במספר המגדלים: ירידה של כ־21% בתוך שנה אחת. במקביל, נרשמה דווקא עלייה חדה של 41% במספר המפעלים האורגניים (החוליה הבאה בשרשרת האספקה) - נתון שמרמז על שינוי במבנה הענף.

גם היקף הקרקע מספר סיפור דומה: השטחים האורגניים בישראל עמדו ב־2024 על כ־44 אלף דונם - ירידה של כ־7% לעומת 2023. עיקר השטחים מוקדש לגידול פירות (כ־37%) ולגידולי שדה (כ־35%), אך בתוך המספרים מסתתרת תנודתיות חריפה: ירידה של כ־1,843 דונם בגידול פירות ו־353 דונם בגידול ירקות. זאת לצד עליות נקודתיות בענפים כמו כותנה, ענבים ותבלינים. במשרד מסבירים את המגמות בפגיעה ביצוא הישראלי ובנזק לשטחים חקלאיים באזורי הלחימה.

עד כמה התווית "אורגני" - אמינה?

אלא שהשאלה שמעסיקה את הצרכנים פחות נוגעת לשטחי גידול ויותר לאמינות התווית. כאן הנתונים מעוררים אי־נוחות. מתוך 503 דגימות מעבדה שנבדקו בשנה החולפת, נמצאו 19 מקרים של חריגות של שאריות חומרי הדברה במוצרים שנמכרו כאורגניים. החריגות התגלו לא רק בפירות ובירקות טריים, אלא גם בשמן זית, פריכיות אורז מלא, קומפוסט ואפילו ביצים אורגניות. כל המקרים נחקרו, והתוצרת נפסלה משיווק כאורגנית - אך עצם קיומן של חריגות מעלה שאלות על עומק הפיקוח והמורכבות שבאכיפת הסטנדרט.

זאת ועוד, מהשוואת הנתונים בשלוש השנים האחרונות עולה כי למרות שמספר הדגימות שנבדקו בענף האורגני ירד מ־617 ב־2022 ל־503 ב־2024, מספר החריגות הצטמצם באופן זניח (48 לעומת 19, בהתאמה). המשמעות היא שגם בהיקף פיקוח מצומצם יותר, רמת הליקויים בענף נותרת בסך־הכול דומה.

לצד הבדיקות במעבדות, במשרד החקלאות מצביעים גם על תופעה אחרת: שיווק כוזב ברשת. במהלך השנה התקבלו 8 תלונות מצרכנים על מוצרים שהוצגו כאורגניים ללא היתר חוקי, בעיקר באתרי אינטרנט וברשתות החברתיות, זאת לעומת 4 תלונות שנרשמו בדוח של שנת 2022. התלונות הועברו לטיפול יחידת האכיפה והחקירות, אך הן מדגישות עד כמה קל לכאורה לנצל את המונח "אורגני" ככלי שיווקי.

איך אפשר לזהות תוצרת אורגנית?

על־פי החוק להסדרת תוצרת אורגנית, כל מוצר אורגני חייב לשאת את הסמל האחיד של משרד החקלאות וביטחון המזון, וסמל בקרה. מדובר במוצרים שעומדים בתקנות המחייבות ונבדקים לאורך כל שלבי הייצור וכן במוצרים שלא נושאים את הסמלים לא אורגניים לפי החוק.

על רקע הנתונים הללו מנסה המדינה לשדר מסר כפול. מצד אחד - הענף מפוקח, החריגות מטופלות, והחוק ברור: מוצר אורגני חייב לשאת את הסמל האורגני האחיד וסמל בקרה. מצד שני - משרד החקלאות עצמו מודה שהענף נמצא במצב מאתגר. לכן הוא מקדם תוכנית אסטרטגית לאומית לחיזוק החקלאות האורגנית, הכוללת הקלות רגולטוריות ורשת ביטחון למגדלים שייבחרו להסב את משקם לגידול אורגני.