יוני חנציס, מנכ"ל דוראל, וגיל פלדמן, סמנכ"ל הכספים של אל על, נבחרו בשנה שעברה לרשימת הצעירים המבטיחים של גלובס, וזמן קצר לאחר מכן זכו לשדרוג משמעותי בקריירה.

הם לא לבד. זו הייתה שנה של קפיצה גם לחברי נבחרת 40 אחרים. כך למשל ניר וויינגולד מונה ליועץ הכספי לרמטכ"ל, ספיר איפרגן לסמנכ"לית מסחר בארקיע ומתן סמיש למנהל פעילות המשכנתאות של לאומי.

רגע לפני סגירת ההרשמה לנבחרת 40 הצעירים המבטיחים עד גיל 40 לשנה זו, חזרנו לחנציס ופלדמן כדי לקבל תובנות על מסלול הקריירה שלהם, לשמוע איך נראים החיים שלהם מאז הקידום וכמה השפעה הייתה לפרויקט 40 הצעירים המבטיחים.

הספורטאי המצטיין שהפך למנכ"ל הצעיר בבורסה

כשחנציס נבחר לרשימה בשנה שעברה הוא עוד היה המשנה למנכ"ל דוראל. עד למועד פרסום הפרויקט הוא כבר קודם למנכ"ל.

ההיסטוריה מלמדת כי הוא תמיד היה מצליחן. בתיכון הוא היה ספורטאי מצטיין, את הפסיכומטרי סיים בציון גבוה מאוד, ואת התארים הראשון והשני בהצטיינות יתרה. על כן אין זה מפתיע כי הגיע כעורך דין מבטיח למשרד עורכי הדין מהבולטים ש.הורוביץ, אבל שם הוא הרגיש שזה לא זה. לרוב כולם חכמים בדיעבד, אבל חנציס היה חכם בחוסר שביעות רצונו בזמן אמת.

כיום הוא המנכ"ל של חברת האנרגיות המתחדשות הגדולה ביותר בבורסה בתל אביב - ובפער רב. שווי השוק שלה עומד על כ־3.01 מיליארד שקל, כפול מתדיראן ופי חמישה מחברות כמו סולאיר ואף פי שישה מפריים אנרג'י. הפורטפוליו שדוראל מנהלת כולל מיזמי אנרגיות מתחדשות בהיקפים של ג'יגה־ואטים בחו"ל, במיוחד בארה"ב. הספקים גדולים יותר מכלל האנרגיות המתחדשות המותקנות בישראל.

"בסקטור האנרגיות המתחדשות יש יתרון משמעותי לגודל, ואנחנו רואים בשטח כי עד עתה למדינת ישראל היה קשה יותר לייצר מגה־פרויקטים", מציין חנציס. "את התהליך שרואים במיזמים גדולים שלנו בארה"ב ובאירופה נראה גם בישראל. זה יכלול קונסולידציה בשחקנים, כי אלו מיזמים מורכבים. עם זאת, האסדרה במתח העליון שפתחה את השוק והאסדרה הקניינית של הדו־שימוש מאפשרות סביבה טובה יותר".

אז למה זה לא קרה עד עכשיו?

"רגולציה פחות מתקדמת ומיעוט קרקעות. אולם, בסוף, הכלכלה מנצחת. ישראל מייצאת גז החוצה, אבל ניכר כי לוקח המון זמן להקים תחנות כוח, כי הן פחות כלכליות מאנרגיה מתחדשת. המשק המשוכלל ילך לשם, מכוח היד הנעלמה של הכלכלה".

השנה מאז בחירתו לנבחרת 40 הצעירים הייתה מרתקת, שהרי הבחירה התרחשה בדיוק בתקופה שבה מונה לתפקיד המנכ"ל. "יש כאלה שנוח להם בתפקיד וכאלה שפחות. אני מרגיש בנוח בכיסא כי יש פה מערכת טובה מאוד בשני רבדים: האנושית, עם אנשים מקצוענים, מנהלים ועובדים מצוינים - זה חשוב למוטת השליטה שלי; השני, התוכנית העסקית האורגנית של דוראל, יזם טבעי שמקדם פרויקטים, מייצרת כרונולוגיה של התקדמות והצלחות. הייתה שנה ייחודית בהיבט היעדים שכבשנו, ובשבילי, להיות במקומות הללו, זה היה מרתק. למצוא תהליכים מורכבים, לבצע איזון בין קולות שונים. לקבל החלטות מול מציאות משתנה".

מה היית מייעץ ליוני חנציס בן ה־25?

"ללכת אחרי הלב שלו, לא לפחד לטעות, פשוט להעז גם במחיר של ויתור על כל מיני דרכים שכבר התחלת, לצאת למסע, ולהבין מה מעניין אותך. כשאתה מבין מה עושה לך טוב, אתה מצליח, בניגוד לכל מיני תמריצים אחרים שהם אינם עניין טהור, ולא מחזיקים לאורך זמן. כשהדרך לא טובה, גם מבחן התוצאה לא טוב אם אתה לא נהנה".

קודם לתפקיד בכיר בעיצומה של אחת השנים המורכבות לאל על

גם גיל פלדמן נבחר לנבחרת הצעירים של גלובס בשנה שעברה. בעיצומה של אחת השנים המורכבות שידעה תעופת ישראל הוא קודם מתפקיד סגן סמנכ"ל וראש אגף כלכלה, תקציב ופיתוח עסקי באל על - לסמנכ"ל הכספים של החברה. הוא נכנס רשמית לתפקיד בדצמבר.

"זה תפקיד מאוד מאתגר", הוא אומר. "מצד אחד זו מקפצה משמעותית ברמה האישית, תפקיד גדול ורחב בחברה גדולה, בלב העשייה ובלב תשומת הלב התקשורתית. מצד שני, זו תקופה שבה מרגישים שחברה כמו אל על מאוד נדרשת".

הכניסה הרשמית לתפקיד בתחילת החודש האחרון התרחשה, לדבריו, בעיתוי משמעותי. "אנחנו בעיצומם של סיכומי שנה, גיבוש תוכניות לשנה הבאה ועבודה על תוכנית אסטרטגית".

פלדמן מספר כי אחד האירועים המכוננים עבורו בשנה האחרונה היה מבצע עם כלביא. "גם ככה זה מסובך לנהל חברת תעופה בזמן מלחמה, אבל מבצע עם כלביא זו סיטואציה שלא הכרנו. לא ברמה התפעולית ולא ברמה הניהולית", הוא אומר. "הכשרנו מבעוד מועד בונקר גדול עם חדרי שליטה, וניהלנו את הפעילות משם, תוך ניסיון להבין איך מצד אחד מחזירים את הנוסעים הביתה".

בהקשר זה אחת ההחלטות המרכזיות שקיבלה החברה הייתה להשיב את הנוסעים שלה בטיסות חילוץ. "זו לא הייתה החלטה כלכלית פשוטה", אומר פלדמן. "אבל זו הייתה החלטה שירותית. מבחינתנו, אם התחייבנו להטיס נעשה כל מה שאפשר. היה לנו ברור שמחזירים את הלקוחות בטיסות חילוץ. אופרטיבית זה היה מאוד מורכב, אבל זו הייתה החלטה שנשענה על תפיסה ברורה של אחריות ללקוחות ואת רובם הצלחנו להחזיר".

מאז הכרזת הפסקת האש מרבית חברות התעופה הזרות חזרו, ואיתן התחרות בענף. ״עכשיו חוזרים ללב העשייה. עכשיו זה הזמן להוכיח את עצמנו ולהראות את מה שעבדנו עליו".

בתקופתו של פלדמן באל על, טרם תפקידו הנוכחי, היה אחראי על התכנון והניהול התקציבי של חברת התעופה ועל ליווי מהלכים פיננסיים ואסטרטגיים רחבי היקף. הוא היה מעורב בגיבוש תוכניות ההתמודדות של אל על בתקופת משבר הקורונה, וכן בעסקאות מרכזיות הקשורות לצי המטוסים של החברה. הוא בעל תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות.

הוא מציין כי לאחר שנבחר לנבחרת 40 הצעירים של גלובס קיבל תגובות רבות הן מתוך החברה והן מחוצה לה. "זה בא לידי ביטוי בהרבה הודעות ושיחות מאנשים שעבדתי איתם בעבר".