תחום יבוא ושיווק החלפים נחשב לאחד הרווחיים ביותר בענף הרכב בישראל, לעיתים אף רווחי יותר ממכירת כלי הרכב עצמם. מדובר בשוק ריכוזי במיוחד, המאופיין בפערי מחירים משמעותיים לכל אורך שרשרת האספקה.

לפי דוח מבקר המדינה (2022) ורשות התחרות, קיימים הבדלים של עשרות ואף מאות אחוזים בין מחירי חלפים מקוריים לחלופיים, וכן בין המחירים הנגבים מצרכנים פרטיים לבין אלו שמשלמים מוסכים וחברות ביטוח. עוד עולה מהנתונים כי מחירי החלפים בישראל גבוהים במאות אחוזים ממחיריהם בחו"ל.

עסקת רכישה בהיקף של מאות מיליוני שקלים מאפשרת הצצה לרווחיות התחום. יבואנית הרכב יוניברסל מוטורס (UMI) דיווחה היום (ג') כי חתמה על הסכמים לרכישת מניות השליטה ב"המאגר חלפים" וכן את פעילות חברת המאגר ליסינג מידי משפחת כדורי תמורת סכום של 305 מיליון שקל בסך הכל. עבור 65% ממניות המאגר חלפים ישלומו 120 מיליון שקל, בעסקה המשקפת לחברה הנרכשת שווי של 185 מיליון שקל. בנוסף, תשלם UMI למוכרים את הרווח שיווצר להמאגר חלפים מתחילת שנת 2026 ועד לקבלת אישור הממונה על התחרות לעסקה .

תמורת פעילותה של המאגר ליסינג, הפועלת בתחום הליסינג התפעולי, בעיקר ללקוחות עסקיים, תשלם UMI סכום של 185 מיליון שקל, גם כן בתוספת תשלום עתידי של הרווח בתקופה שעד מועד השלמת העסקה .

רכישת פעילות זו כוללת את הצי ומלאי הרכבים של המאגר ליסינג (כ-2,500 רכבים) וכן את חוזי הליסינג הקיימים שלה ( למעט פעילות "אפס קילומטר" של מותג הרכב הסיני Skywell).

רווחיות גבוה בחלפים ובליסינג

פעילותה של המאגר חלפים מתבססת ככל הידוע על רכישה של מכוניות שנפגעו בתאונות מחברות הביטוח, פירוק החלפים התקינים ומכירתם למוסכים ברחבי הארץ.

משפחת כדורי, המחזיקה בחברה, פועלת בשוק הרכב עוד מלפני קום המדינה כאשר אב המשפחה, נעים כדורי, שעלה מעיראק בתחילת שנות הארבעים, ונתן שירותים גם לכלי רכב של נציגי המנדט הבריטי. במרוצת השנים נכנסו בני הדור השני של המשפחה לפעילות, והחברה התרחבה לתחומים נוספים כמו מכירת רכבים, מכירת חלפים, ליסינג תפעולי, ליסינג פרטי וכן פעילות נדל"ן.

כעת, נתוני הפעילויות שרוכשת UMI חושפים צוהר לרווחיות שמציגות הפעילויות המרכזיות של הקבוצה.

הכנסותיה של המאגר חלפים הסתכמו בתשעת החודשים הראשונים של השנה ב-163 מיליון שקל, כאשר הרווח התפעולי שלה עמד על 27 מיליון שקל (שיעור גבוה של כ-17% מהמחזור). בשורה התחתונה נרשם רווח נקי של 21 מיליון שקל. את שנת 2024 כולה סיימה המאגר חלפים עם הכנסות של 231 מיליון שקל, רווח תפעולי של 35.3 מיליון (15% מהמחזור) ורווח נקי של 27 מיליון.

הכנסות המאגר ליסינג בתשעת החודשים הראשונים של השנה עמדו על 139 מיליון שקל, מהן היווה הרווח התפעולי כ-20% מהמחזור. בשורה התחתונה עמד הרווח הנקי על 15 מיליון שקל. את 2024 כולה סיימה המאגר ליסינג עם הכנסות של 170 מיליון שקל ורווח נקי של 22 מיליון.

UMI בשווי 3.8 מיליארד שקל

ברכישת חברות המאגר ממשיכה UMI במסע ההתרחבות שלה. החברה שהונפקה בספטמבר האחרון בבורסה נסחרת בשווי של 3.8 מיליארד שקל לאחר עלייה של 12% במחיר המניה. בעלי השליטה בה הם משפחת עיני וחיים דנון (40% כ"א) .

תחום הפעילות המרכזי של החברה הוא יבוא רכבי שברולט, קאדילק ואיסוזו לארץ. בנוסף היא מחזיקה בחברת ליסינג והשכרת רכבים תחת המותג "אוויס", כולל פעילות באוקראינה. וכן ברשת הציוד המשרדי אופיס דיפו .

ליוניברסל גם החזקה במניות חברת הסיעוד וכח האדם דנאל (19%), שנסחרת לפי שווי של 2.8 מיליארד שקל, ומהווה את בעלת המניות הדומיננטית והמשפיעה בחברה זו.

בנוסף , UMI היא בעלת השליטה בחברת שירותי השמירה והאבטחה ג'י וואן (69%) שנסחרת לפי שווי של מעל ל-750 מיליון שקל. היא רכשה את השליטה (50%) תמורת 200 מיליון שקל מידי קרן פימי לפני שנתיים, בהמשך הגדילה את החזקותיה ושווי מניותה כיום עומד על 516 מיליון שקל.