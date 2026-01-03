ברחוב תדהר בשכונת יערת העמק במגדל העמק, נמכרה דירת 4 חדרים בשטח של 115 מ"ר עם מרפסת בשטח של 14 מ"ר, בקומה הראשונה מתוך ארבע, תמורת 1.59 מיליון שקל. הבניין נבנה ב־2019 במסגרת תוכנית "מחיר למשתכן" והדירה כוללת חניה.

המחיר המבוקש על הדירה היה 1.64 מיליון שקל, והיא עמדה על המדף כארבעה חודשים וחצי.

המוכרים זכו בדירה מסגרת הגרלות הדיור הממשלתיות, ורכשו אותה תמורת 930 אלף שקל. הקונה הוא משקיע מהמרכז.

בכמה נמכרה דירת 4 חדרים במגדל העמק / צילום: אנגלו סכסון מגדל העמק

הציפייה לעליית ערך

אלון זוהר, זכיין אנגלו סכסון מגדל העמק, קריית טבעון ורמת ישי שתיווך בעסקה, מספר כי "לקח קצת זמן למכור את הדירה כי הבעלים התעקש על המחיר. אני מניח שלפי מצב השוק כיום, המחיר הראילי של הדירה צריך להיות 1.5־1.52 מיליון שקל.

"המצב של השוק באזור כרגע הוא סביר - יש התאוששות אחרי המלחמה אבל לא מדובר עדיין בתנופה גדולה.

"הדירה נמכרה על רקע העניין הגובר באזור, בעקבות הכרזה על הקמת קמפוס של אנבידיה. מאז שהכריזו על ההקמה יש התעניינות גדולה באזור. בשבועיים האחרונים נרשמת עלייה דרמטית במספר בפניות מצד משקיעים, המחפשים דירות להשקעה באזור, קרוב לאנבידיה, מתוך ציפייה שערך הנכסים יעלה.

"מגדל העמק ממוקמת כ־12 דקות מקריית טבעון, שבה היצע הנכסים מצומצם ויקר, בעיקר בתים פרטיים. בטווח נסיעה קצר קיימות חלופות נוספות.

"בשנים האחרונות הייתה בנייה מאסיבית של דירות חדשות באזור - כ־3,000 יחידות דיור אוכלוסו לאחרונה, 70% מהן דירות מחיר למשתכן. כרגע אין עוד הרבה בנייה ולדירות היד שנייה אין הרבה תחרות".

דירות יד שנייה שנמכרו

באר יעקב

ברחוב שוהם, דירת 5 חדרים, 118 מ"ר, בקומה 9 מתוך 13, עם שתי חניות, מעלית, ב־3.1 מיליון שקל.

ברחוב טופז, דירת 4 חדרים, 128 מ"ר, בקומה 5 מתוך 15, עם חניה,

ב־2.83 מיליון שקל.

בשדרות האלונים, דירת 4 חדרים, 122 מ"ר, בקומה 2 מתוך 12, עם חניה, ב־2.4 מיליון שקל.

נתיבות

ברחוב אריאל שרון בנווה שרון, דירת 4 חדרים, 109 מ"ר, בקומה 9 מתוך 11, עם חניה ומעלית, ב־1.41 מיליון שקל.

ברחוב הרב בר אילן במרכז העיר, בית בן 7 חדרים, 273 מ"ר, עם חצר בשטח 190 מ"ר, ב־3.1 מיליון שקל.

ברחוב קטיף במערב העיר, דירת גג בת 5 חדרים, 164 מ"ר, בקומה 9 מתוך 9, עם חניה ומעלית, ב־2.32 מיליון שקל.

שלומי

ברחוב יפה נוף, דירת 3 חדרים, 93 מ"ר, בקומה 3 מתוך 4, ב־650 אלף שקל.

ברחוב נווה רבין, דירת 4 חדרים, 101 מ"ר, בקומה 2 מתוך 3, עם חניה, ב־1.55 מיליון שקל.

ברחוב נווה רבין, דירת 4 חדרים, 130 מ"ר, בקומה 1 מתוך 4, עם חצר בשטח 79 מ"ר, עם חניה, ב־1.28 מיליון שקל.

ברחוב ז'בוטינסקי, בית בן 6 חדרים, 220 מ"ר, ב־2.3 מיליון שקל.

מודיעין עילית

ברחוב בעש"ט, דירת 4 חדרים, 116 מ"ר, בקומה 1 מתוך 4, עם חצר בשטח 22 מ"ר, ב־2.7 מיליון שקל.

ברחוב אור החיים, דירת 3 חדרים, 84 מ"ר, בקומה 3 מתוך 3, ב־1.72 מיליון שקל.

ברחוב רבי יהודה הנשיא, דירת גן בת 5 חדרים, 137 מ"ר, עם חצר בשטח 74 מ"ר, ב־3.1 מיליון שקל.

ברחוב רבי שמעון בר יוחאי, דירת 6 חדרים, 150 מ"ר, בקומה 5 מתוך 6, ב־3.3 מיליון שקל.

רחובות

ברחוב בנימין במרכז העיר, דירת 3 חדרים, 64 מ"ר, בקומה 3 מתוך 4, ב־1.75 מיליון שקל.

ברחוב פלמ"ח בשכונת אבני חן, דירת 4 חדרים, 93 מ"ר, בקומה 2 מתוך 3, עם חניה, ב־2.03 מיליון שקל.

ברחוב הרא"ז ברחובות המדע, דירת 5 חדרים, 143 מ"ר, בקומה 2 מתוך 4, עם חניה, ב־4.05 מיליון שקל.

כל העסקאות מאתר רשות המסים, מהתקופה האחרונה