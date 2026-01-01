חברת אקרו זכתה במכרז של רשות מקרקעי ישראל וחברת חשמל להקים פרויקט במגרש המצוי ברחוב החשמל 16 במתחם לבונטין בתל אביב. הקרקע נרכשה תמורת 255 מיליון שקל, מחיר הנמוך בכ-40 אחוז מהערכת השמאי של רמ"י, שעמדה על כ-430 מיליון שקל, ולהערכת מנכ"ל החברה זיו יעקובי, הזכייה משקפת ניצול הזדמנות עסקית ייחודית לרכישת קרקע בלב העיר בתנאים אטרקטיביים.

המגרש המדובר הוא נכס ייחודי בן כ-6 דונם, שבו פעלה תחנת הכוח הראשונה של תל אביב, בשנות העשרים של המאה הקודמת, ולפני כ-45 שנים הוקם בו מבנה בן 16 קומות שתכנן אברהם יסקי, ושימש את הנהלת חברת חשמל. חלק מהמגרש היה שייך לחברת חשמל וחלק - לרמ"י. לפני שנתיים התחייבה חברת החשמל למסור את המגרשים שלה לרמ"י.

בהתאם לתכנון, תקים אקרו שלושה מגדלים: הראשון, מגדל בן כ-30 קומות שישלב מגורים, מסחר ותעסוקה, עם כ-120 יחידות דיור, מתוכן כ-18 מיועדות להשכרה. לידו, בניין יסקי ההיסטורי ישומר, ישופץ ויוסב למשרדים או מלונאות. המבנה השלישי, בדרום המתחם, ישמש לתעסוקה ויתנשא לגובה של 8 קומות.

חברת אקרו התחייבה כלפי עיריית תל אביב לשמור על מגדל המים ובאר המים ששימשו את תחנת הכוח ההיסטורית על אחריותה וחשבונה, וגם לשמר את המבנה של תחנת הכוח. זה יועבר לבעלות העירייה לאחר השלמת עבודות השימור.

להערכת החברה, שטח המגורים יעמוד על כ-12 אלף מ"ר, והשטחים המסחריים והתעסוקתיים יסתכמו לכ-36 אלף מ"ר.

זיו יעקובי, מנכ"ל קבוצת אקרו הגיב לזכייה באומרו, כי "הפרויקט בלבונטין מממש את התפיסה שלנו לפיתוח מתחמים אורבניים משמעותיים, המשלבים מגורים, מסחר ותעסוקה באזורי מפתח בעיר. הקרקע נרכשה במחיר שמאפשר מימוש פוטנציאל תכנוני וכלכלי רחב, ואנו רואים בו הזדמנות לקדם פרויקט בקנה מידה גדול, עם תכנון איכותי, נגישות גבוהה וערך מוסף ממשי לסביבה העירונית".