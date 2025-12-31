ירידות באירופה; החוזים העתידיים על וול סטריט אדומים

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

10:25

המסחר בבורסות אירופה מתנהל בירידות שערים. בורסת לונדון יורדת בכ-0.1%, בורסת פריז מאבדת מערכה כ-0.4%. בורסת פרנקפורט סגורה לקראת השנה האזרחית החדשה, ויתר השווקים באירופה יהיו פתוחים למשך חצי יום מסחר בלבד.

9:10

באסיה, הבורסות ביפן ובדרום קוריאה סגורות הבוקר לקראת השנה האזרחית החדשה. בורסת הונג קונג נסגרה מוקדם מהרגיל, בירידה של כ-0.9%, ובורסת שנגחאי הוסיפה לערכה כ-0.1%.

כלכלת סין התרחבה בדצמבר בפעם הראשונה מאז מרץ. מדד מנהלי הרכש במדינה עלה ל-50.1 נקודות בדצמבר, מעל צפי האנליסטים לנתון של 49.2. זאת, כאשר קריאה של מעל 50 נקודות מצביעה על התרחבות.

וול סטריט ננעלה אמש בירידות, ביום השלישי ברציפות. הנאסד"ק ירד ב-0.2%, ה-S&P 500 נחלש בכ-0.1% והדאו ג'ונס איבד מערכו כ-0.2%. גם הבוקר, החוזים העתידיים על וול סטריט אדומים ומצביעים על ירידות של עד 0.3%. זאת, על אף שמבחינה עונתית, אנו נמצאים בעיצומם של ימי ה"סנטה קלאוס ראלי". חמשת הימים האחרונים של חודש דצמבר והיומיים הראשונים של ינואר נוטים באופן מסורתי נוטים להניב ביצועים טובים, אך לנוכח התנהגות השווקים עד כה, ייתכן שהדבר לא יקרה השנה.

ובכל זאת, המדדים המובילים מסיימים את שנת 2025 עם תשואות דו־ספרתיות. ה-S&P 500 עלה בכ-17% ונסחר בסמיכות לשיא כל הזמנים, הנאסד"ק עלה בכ-21% והדאו ג'ונס בכ-14%.

וורנר ברדרס דיסקברי צפויה לדחות את הצעת הרכש העוינת המתוקנת של פרמאונט סקיידנס בהיקף של 108.4 מיליארד דולר, כך דווח אתמול ב-CNBC - זאת, למרות שהמיליארדר לארי אליסון גיבה את הצעת ענקית המדיה בערבות אישית. ההחלטה עשויה להשאיר את וורנר ברוס במסלול לקידום עסקה מתחרה במזומן ובמניות עם נטפליקס , ולהדגיש חששות רחבים בשוק בנוגע לתמחור, להתאמה האסטרטגית ולוודאות השלמת העסקה - זאת, למרות ניסיונה של פרמאונט לשפר את הצעתה.

בשוק הסחורות, הכסף עובר בימים האחרונים רכבת הרים של ממש. ביום שני האחרון, מחיר המתכת היקרה צנח בככ-8.7% - השיעור החד ביותר מזה כארבע שנים - לאחר ששבר שיא של כל הזמנים בסוף השבוע. אתמול, המחירים התאוששו בכ-10% וקירבו מחיר הכסף שוב לרף ה-80 דולר, אך במהלך הלילה המחירים שוב צנחו, וכעת המתכת נסחרת סביב מחיר של 70 דולר לאונקיה. גם מחיר הזהב צנח במהלך הלילה לאחר התאוששות אתמול, והבוקר עומד על כ-4,310 דולר לאונקיה.