ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
גלובלי ושוקי עולם ירידות באירופה; החוזים העתידיים על וול סטריט אדומים
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
בורסות עולם | סיקור שוטף

ירידות באירופה; החוזים העתידיים על וול סטריט אדומים

בורסת הונג קונג ירדה בכ-0.8% • וול סטריט סיכמה יום שלישי רצוף של ירידות, בעיצומם של ימי ה"סנטה קלאוס ראלי" • רכבת הרים במחירי המתכות היקרות: לאחר שהתאוששו אמש, במהלך הלילה שוב צנחו בחדות

שירות גלובס פורסם: 09:11 עודכן: 10:23
הבורסה בפריז, צרפת / צילום: Shutterstock
הבורסה בפריז, צרפת / צילום: Shutterstock

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

10:25

המסחר בבורסות אירופה מתנהל בירידות שערים. בורסת לונדון יורדת בכ-0.1%, בורסת פריז מאבדת מערכה כ-0.4%. בורסת פרנקפורט סגורה לקראת השנה האזרחית החדשה, ויתר השווקים באירופה יהיו פתוחים למשך חצי יום מסחר בלבד.

9:10

באסיה, הבורסות ביפן ובדרום קוריאה סגורות הבוקר לקראת השנה האזרחית החדשה. בורסת הונג קונג נסגרה מוקדם מהרגיל, בירידה של כ-0.9%, ובורסת שנגחאי הוסיפה לערכה כ-0.1%.

כלכלת סין התרחבה בדצמבר בפעם הראשונה מאז מרץ. מדד מנהלי הרכש במדינה עלה ל-50.1 נקודות בדצמבר, מעל צפי האנליסטים לנתון של 49.2. זאת, כאשר קריאה של מעל 50 נקודות מצביעה על התרחבות.

וול סטריט ננעלה אמש בירידות, ביום השלישי ברציפות. הנאסד"ק ירד ב-0.2%, ה-S&P 500 נחלש בכ-0.1% והדאו ג'ונס איבד מערכו כ-0.2%. גם הבוקר, החוזים העתידיים על וול סטריט אדומים ומצביעים על ירידות של עד 0.3%. זאת, על אף שמבחינה עונתית, אנו נמצאים בעיצומם של ימי ה"סנטה קלאוס ראלי". חמשת הימים האחרונים של חודש דצמבר והיומיים הראשונים של ינואר נוטים באופן מסורתי נוטים להניב ביצועים טובים, אך לנוכח התנהגות השווקים עד כה, ייתכן שהדבר לא יקרה השנה.

ובכל זאת, המדדים המובילים מסיימים את שנת 2025 עם תשואות דו־ספרתיות. ה-S&P 500 עלה בכ-17% ונסחר בסמיכות לשיא כל הזמנים, הנאסד"ק עלה בכ-21% והדאו ג'ונס בכ-14%.

וורנר ברדרס דיסקברי צפויה לדחות את הצעת הרכש העוינת המתוקנת של פרמאונט סקיידנס בהיקף של 108.4 מיליארד דולר, כך דווח אתמול ב-CNBC - זאת, למרות שהמיליארדר לארי אליסון גיבה את הצעת ענקית המדיה בערבות אישית. ההחלטה עשויה להשאיר את וורנר ברוס במסלול לקידום עסקה מתחרה במזומן ובמניות עם נטפליקס , ולהדגיש חששות רחבים בשוק בנוגע לתמחור, להתאמה האסטרטגית ולוודאות השלמת העסקה - זאת, למרות ניסיונה של פרמאונט לשפר את הצעתה.

בשוק הסחורות, הכסף עובר בימים האחרונים רכבת הרים של ממש. ביום שני האחרון, מחיר המתכת היקרה צנח בככ-8.7% - השיעור החד ביותר מזה כארבע שנים - לאחר ששבר שיא של כל הזמנים בסוף השבוע. אתמול, המחירים התאוששו בכ-10% וקירבו מחיר הכסף שוב לרף ה-80 דולר, אך במהלך הלילה המחירים שוב צנחו, וכעת המתכת נסחרת סביב מחיר של 70 דולר לאונקיה. גם מחיר הזהב צנח במהלך הלילה לאחר התאוששות אתמול, והבוקר עומד על כ-4,310 דולר לאונקיה.