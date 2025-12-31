מועצת מקרקעי ישראל אישרה היום (ד') שינוי משמעותי בהליכי ההשגה על שומות מקרקעין, המשמשות את רשות מקרקעי ישראל בביצוע עסקאות. השינוי, ביוזמה משותפת של השמאי הממשלתי במשרד המשפטים ורשות מקרקעי ישראל, נועד לייעל את ההליך הארוך והמייגע שיכול להגיע לשלוש שנים, ולקצר משמעותית את משך הטיפול בהשגות.

שומות הקובעות את שוויין של קרקעות המדינה נערכות על-ידי שמאי מקרקעין מטעם רמ"י, בעסקאות הפטורות ממכרז. מבצע העסקה מול המדינה רשאי להגיש על כך השגה אל השמאי המחוזי באגף שומת מקרקעין של משרד המשפטים, אם לדעתו השומה אינה נכונה. גם על החלטת השמאי המחוזי ניתן להשיג השגה - וזו תגיע לדיון בפני ועדת ההשגות.

ועדת ההשגות הוקמה בעקבות החלטת מועצת מקרקעי ישראל ב-2009, והיא מורכבת משלושה חברים: יו"ר הוועדה, שהוא משפטן הכשיר להיות שופט שלום; נציג הממשלה, שהוא השמאי הממשלתי הראשי או סגנו; ושמאי מכריע.

עם השנים הפכה עבודתה של הוועדה איטית במיוחד, וברוב המקרים מגיש ההשגה ממתין להחלטה חודשים רבים. מאחר שלוועדה יש סמכות להחליט בענייני שווי הקרקע בלבד, לעתים החלטתה אינה סופית אלא מפנה את המשיג לבית המשפט - מהלך שמוסיף לזמן ההמתנה ויכול להגיע לשלוש שנים.

נציין כי מהלך דומה ניסה להניע בחודש יולי 2022 מנכ"ל משרד המשפטים דאז, עו"ד ערן דוידי, שכינס את גורמי המקצוע לדיון במשרדו, במטרה לבחון חלופות ופתרונות לצורך קיצור של זמני ההמתנה להחלטת הוועדה.

למה היה צורך במהלך הזה?

במשרד המשפטים מסבירים כי במסגרת ההליך הדו-שלבי שהיה נהוג עד כה, כל השגה על כל תיק, מכל סוג ובכל היקף כספי, הגיעה בסופו של דבר לדיון בפני ועדת השגות. שילוב מבנה זה עם העלייה שנרשמה בשנים האחרונות במספר ההשגות הוביל להליכי השגה ממושכים, לפגיעה בוודאות ולעלויות מיותרות לציבור. המהלך נועד לקצר באופן משמעותי את לוחות הזמנים ולייעל את עבודת המערכת ממספר שנים לחודשים ספורים.

מה בעצם משתנה במערך ההשגות?

השינוי המבני שאושר קובע מבנה מדורג חדש, המבוסס על גובה החיוב הכספי הנקוב בדרישת התשלום, ומבחין בין תיקים בהיקף נמוך, בינוני וגדול. במסגרת זו נקבעו מסלולי השגה מותאמים, לוחות זמנים מחייבים וברורים לכל שלב בהליך ושימוש ממוקד בוועדות ההשגות בתיקים המהותיים והמורכבים.

ההליך החדש מבוסס על רעיון של הליך חד-שלבי ככל האפשר, במטרה להקל על ציבור החוכרים ולייעל את תהליך ההשגה, זאת מבלי לפגוע בזכותם להציג את טיעוניהם. במשרד המשפטים מציינים כי במסגרת זו, תיקים משמעותיים יידונו בפני הרכב בכיר ויקבלו הכרעה סופית כבר בשלב אחד, בעוד שתיקים קטנים יטופלו במסלול מהיר ופשוט יותר מול שמאי מחוזי, שעליו ניתן לערער בזכות.

עוד נקבעו הוראות תחולה ומעבר, במטרה לאפשר היערכות ארגונית ליישום ההסדרים החדשים, תוך שמירה על רציפות הטיפול בתיקים תלויים ועומדים.

מתי השינוי נכנס לתוקף, ומה קורה עם תיקים קיימים?

במשרד המשפטים מציינים כי ההחלטה נכנסת לתוקף עם אישורה, אך היישום בפועל יחל לאחר תקופת היערכות שלא תעלה על שישה חודשים במועד שייקבע ויפורסם בהודעה פומבית על-ידי השמאי הממשלתי הראשי. לגבי תיקים תלויים ועומדים, נקבעו הוראות מעבר שמטרתן לשמור על רציפות ההליך ולמנוע פגיעה בצדדים.

עוד מציינים כי במקרה שהוגשה השגה ראשונה לפני התיקון, ההליך ממשיך להתנהל לפי הכללים הקיימים. לאחר פרסום הודעת השמאי הממשלתי הראשי בדבר מועד תחילת היישום בפועל של התיקון, יחולו ההוראות הבאות: אם עד אז טרם התקיים דיון בהשגה, תעמוד למגיש ההשגה זכות בחירה. הוא יוכל לבחור שההשגה תתברר לפי ההוראות שקדמו לתיקון, כלומר בפני השמאי המחוזי ולאחר מכן אפשרות להגשת השגה בפני ועדת השגות עליונה - או לבחור שההשגה תתברר לפי ההוראות החדשות, תוך ניתוב למסלול המתאים בהתאם להיקף ולמורכבות התיק.

עוד צוין כי אם כבר התקיים דיון בהשגה בפני השמאי המחוזי, ההליך יימשך לפי ההוראות שקדמו לתיקון, כך שככל שתוגש השגה נוספת, היא תידון בפני ועדת השגות עליונה.

בכל הנוגע לתיקים שבהם כבר הוגשה השגה שנייה לפני התיקון, הם ימשיכו להתברר בפני ועדת ההשגות העליונה ללא שינוי במסלול.