נציב תלונות הציבור על השופטים, השופט בדימוס אשר קולה, דחה היום (ד') את התלונות שהוגשו נגד נשיא ביהמ"ש העליון, יצחק עמית, ואשר במרכזן טענות שרוכזו בידי ארגון הימין "לביא" לעבירות בנייה. קולה, שמונה לתפקידו על ידי שר המשפטים, יריב לוין, קבע, כי "הנשיא אינו עבריין בנייה" וכי "הכתרתו כ'עבריין בנייה' גרמה וגורמת לנשיא ולמשפחתו עוול ניכר, וגם אם נפלו טעויות כאלה ואחרות במהלך הטיפול בהיתר הבנייה, בוודאי שהכתרתו בתואר המפוקפק של 'עבריין בנייה' אינה ראויה, אינה הוגנת ואינה נתמכת במציאות". לגבי חלק מהתלונות אף כתב קולה, כי "הפריחו סתם כך לחלל האויר טענות שאין בהן ממש".

● קידום לתובעי נתניהו: התפקידים החדשים של עוה"ד טבנקין ותירוש

● פרשת ההסתדרות: המשטרה פשטה על משרדי מנורה, בכירים נחקרו באזהרה

במרכז ההחלטה עמדה התלונה נגד עמית על כך שלא דיווח כי הוא צד להליך משפטי סביב נכס נדל"ן ברחוב אילת בת"א, שירש ביחד עם אחיו. קולה קבע, כי אין חובה משפטית או אתית לדווח על הליך שבו שופט הוא צד אך מומלץ לעגן חובה כזו בתקנות לעתיד. קולה אף דחה את הטענה נגד עמית על התחזות באמצעות שם המשפחה הקודם שלו, גולדפריינד, המוסיף לשמש את אחיו של עמית, וקבע כי התלונה בנושא לא הייתה צריכה להיות מוגשת כלל. עוד נדחו הטענות ולפיהן עמית לא היה צריך לעסוק בעתירות לגבי הליכי פינוי-בינוי או בדיון לגבי חברת אקרו נדל"ן, אשר לגביה נקבע כי עמית לא היה מודע לקשר שבינה לבין חברת בת שלה שמולו הייתה לו התקשרות.

עניין אישי בנבחרת הדירקטורים?

קולה דחה תלונה נוספת נגד עמית על כך שדן בתיקים הנוגעים לעיריית תל אביב כאשר נמנה על בעלי נכס בעיר שנגדם הוגש כתב אישום על אי-תיקון ליקויים. קולה העיר כי גילוי נאות בנושא היה מונע את התלונה, אך קבע כאמור כי אינה מוצדקת. כמו כן, נדחתה התלונה על כך שעמית ואחיו פעלו למחוק את ההליך הפלילי נגד נשיא העליון ועל כך שעמית קיבל, לכאורה, הטבה כלשהי מהוועדה המקומית סביב נכס במבשרת ציון. קולה העיר בהקשר זה, כי "על שופט הרוכש נכס לבדוק ב'שבע עיניים' כי אכן אין בנכס חריגות בנייה, כשם ששומה עליו לדאוג לקבלת תעודת גמר מיד בתום הבנייה".

נציב תלונות הציבור על שופטים, השופט בדימוס אשר קולה / צילום: ראובן קסטרו

לצד זאת, קולה מצא כי התלונה בנושא השתתפותו של עמית בדיון שנערך בבג"ץ בעתירה נגד החלטתו של השר דודי אמסלם לבטל את נבחרת הדירקטורים הייתה מוצדקת. התלונה הוגשה בעקבות פרסום של עמית סגל בחדשות 12, ולפיו עמית השתתף בדיון בנושא למרות שאחיו נמנה על נבחרת הדירקטורים ומכהן דרכה כדירקטור במספר חברות ממשלתיות. קולה דחה את טענת עמית כי מדובר היה בדיון רוחבי-מוסדי בסוגייה, וכתב בהחלטתו כי "מדובר בעניין אישי, הנוגע לאחיו של הנשיא, ואין בעובדה כי מדובר ב'נבחרת' כדי לאיין את האינטרס האישי של מר גולדפריינד (אחיו של עמית - ע'ג')".

הנשיא עמית מסר בתגובה להחלטה: "בהחלטתו דחה נציב תלונות הציבור את התלונות שהוגשו בעניינו של הנשיא בנושאים שונים, ובכלל זה טענות לניגוד עניינים של הנשיא ולפגמים בהתנהלותו. מבין כל התלונות, הנציב מצא תלונה אחת בלבד כמוצדקת, במובן זה שקבע כי היה מקום ליתן גילוי נאות בהליך מסוים שבו סבר הנשיא בזמן אמת כי לא היה צורך בכך (בעניין נבחרת הדירקטורים). הנשיא עמית מכבד את קביעת הנציב וייקח את הדברים לתשומת ליבו. נציב תלונות הציבור לא קבע שיש לנקוט בצעדים נוספים כלשהם בעניין זה, ובכך למעשה מוצתה הבדיקה בנושא".

עמית הוסיף, כי "כפי שצוין בהחלטת הנציב, בדיקתו היסודית כללה זימון של עדים רבים, גם מסביבתו הקרובה של הנשיא עמית. בדיקה זו הייתה חסרת תקדים; לא הייתה כמותה בכל תולדות הנציבות מאז הקמתה; וממצאיה לא הותירו אבן על אבן". עוד ציין נשיא העליון, כי בכוונתו לבחון את המלצות קולה להרחבת חובת הדיווח של שופטים לגבי מעורבותם בהליכים משפטיים כדי ליישמן ככל הניתן. הבחינה תתבצע ביחד עם מנהל בתי המשפט, השופט צחי עוזיאל.

שר המשפטים, יריב לוין, מסר בתגובה להחלטת קולה כי "לא ייתכן מצב שבבית המשפט העליון יישב שופט אשר נציב תלונות הציבור על שופטים קבע כי תלונה שהוגשה בעניינו, לפיה הוא פעל בניגוד עניינים, הינה מוצדקת. הנזק שנגרם למערכת המשפט הוא גם כך חסר תקדים. על השופט יצחק עמית להתפטר באופן מיידי".