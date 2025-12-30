רשות ניירות ערך הודיעה היום (ג') על קידומם של שניים מהתובעים הבכירים במשפטו של ראש הממשלה, בנימין נתניהו. עו"ד אמיר טבנקין, המשמש כיום כמשנה למנהלת מחלקת ניירות ערך בפרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה), ואשר נמנה על צוות התביעה בתיק 4000, ימונה למנהל המחלקה. בתפקיד זה הוא יחליף את עו"ד יהודית תירוש, התובעת הראשית בתיק 4000, אשר ניהלה את המחלקה ב-8 השנים האחרונות. תירוש, המובילה בימים אלה את החקירה הנגדית של נתניהו בתיק 4000, מונתה לתפקיד משנה לפרקליט מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה) מטעם רשות ני"ע.

טבנקין מוביל כיום את צוות התביעה בתיק המתנהל מול השופטת מיכל אגמון-גונן בביהמ"ש המחוזי בת"א סביב פרשות המרמה בחברת בזק. מדובר בתיק אשר החקירה לגביו הובילה לחשיפת החשדות לתיק 4000 נגד נתניהו ובעל השליטה לשעבר בבזק, שאול אלוביץ'.

בתיק המתנהל בביהמ"ש בת"א נאשמים אלוביץ'; בנו אור אלוביץ', ששימש כדירקטור בבזק ובחלל תקשורת, שהייתה גם היא בשליטת אלוביץ'; עמיקם שורר, לשעבר דירקטור בבזק; ולינור יוכלמן, לשעבר מזכירת החברה. כתבי האישום עוסקים במרמה, הפרת אמונים והפרות דיווח סביב עסקאות שבוצעו בין בזק ל-yes ובין yes לחלל תקשורת.

טבנקין הצטרף לרשות ני"ע ב-2009 כפרקליט, ומאז ניהל שורה של תיקים גדולים הכוללים את תיק מנופים פיננסיים, תיק הערעור בפרשת מליסרון ופרשת סימנס. הוא אף שימש כראש תחום אכיפה פרטית ברשות ני"ע, האחראי על מעורבות הרשות בהליכים של תביעות ייצוגיות ונגזרות שמגישים בעלי מניות נגד חברות ציבוריות, בעלי שליטה ונושאי משרה. במקביל לתפקידו הנוכחי במחלקת ני"ע, טבנקין משמש כראש הפורום המקצועי בתחום אחריות פלילית של תאגידים בפרקליטות המדינה.