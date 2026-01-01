בגיל 96: מוריס קאהן, ממייסדי אמדוקס, הלך לעולמו

איש העסקים מוריס קאהן הלך הלילה לעולמו בגיל 96. קאהן היה אחד ממייסדי חברת אמדוקס, שנסחרת כיום בוול סטריט לפי שווי של 8.7 מיליארד דולר ונחשבת לאחר החברות הוותיקות בענף ההייטק הישראלי.

● מהראלי בביטוח ועד זינוק השקל: מנהלי השקעות בתל אביב בוחרים את הפתעת השנה

● הכלכלה שתלויה במניה אחת והמדד שזינק ב-90%: הבורסות הכי חזקות והכי חלשות של 2025

קאהן נולד בשנת 1930 בדרום אפריקה, לאב מליטא ולאם בת המקום. הוא עלה לישראל בשנת 1956 יחד עם רעייתו ז'קלין ושני ילדיו, דיוויד ובנג'י.

בשנות ה-50 החל קאהן את דרכו בעולם העסקים הישראלי, אך לא הצליח בתחילה בעסקיו. הוא ניסה להקים מפעל לכפפות עור ובהמשך מפעל לאופניים, וכן לפתח פטנט מיוחד נגד גניבות מכוניות, אך לא צלח בניסיונות אלה.

מדפי זהב ועד אמדוקס

פריצת הדרך העסקית בחייו של קאהן הגיעה בשנת 1968, אז זכה במכרז להפקת מדריכי טלפון (דפי זהב) על בסיס טכנולוגיה שפותחה על-ידי בועז דותן, מי שמאוחר יותר הקים את אמדוקס. השלב הבא היה פיתוח תוכנות גבייה וניהול מערך שירות לקוחות עבור חברות הטלפון. בשלב זה הוחלט להפריד את פעילות המיחשוב מדפי זהב ולהקים את אמדוקס.

אמדוקס, חברה המייצרת תוכנות לחיוב לקוחות (billing), תהפוך לא רק לנקודת ציון משמעותית בחייו של קאהן, אלא גם לאחת ממייסדות ענף ההייטק הישראלי. אמדוקס יצרה אלפי מקומות עבודה והשפיעה על דורות של אנשי הייטק, מהנדסים ומנהלים.

מאוחר יותר השקיעה קבוצת עורק של קאהן בעסקים רבים ובולטים במשק, ובהם חברת הכבלים ערוצי זהב, חברת התקשורת הבינלאומית קווי זהב, נטוויז'ן, מקסימדיה, אלפא-קארד (שנסגרה), מד-1, נטקום ו-AIG ישראל. במהלך חייו פעל קאהן לייסד את תשתיות ענף ההייטק הישראלי.

חוש עסקי חריף

לקאהן היה חוש עסקי חריף ומחודד, והוא נחשב לאחד המממשים המוצלחים בהיסטוריה העסקית של ישראל. הוא ידע למכור את מרבית החזקותיו (באמדוקס, בערוצי זהב, בקווי זהב, בדפי זהב ובנטוויז'ן) במחירי שיא. בסיכומו של דבר מימש קאהן יחד עם שותפיו (שמואל מיתר) החזקות בהיקף של כ-1.9 מיליארד דולר, מה שהפך אותו ככל הידוע למממש הגדול ביותר במשק הישראלי בכל הזמנים (לפחות עד לפני 20 שנה).

ההערכות בעבר היו שקאהן הצליח לשלם מס בסכומים נמוכים במיוחד הודות לתכנוני מס מתוחכמים. "פורבס" העריך בשנת 2025 את הונו בשווי של 1.1 מיליארד דולר.

קאהן נחשב במהלך חייו למי שמתרחק מתקשורת ושומר על פרטיותו באופן קנאי כמעט. באחד הראיונות הבודדים שהעניק לכלי תקשורת, ל"ידיעות אחרונות" בשנת 2002, הוא אמר קאהן בהקשר זה "אין בי מסתורין, אני אדם פתוח. אני אדם פרטי, ואני שומר על הפרטיות שלי. זה הטבע שלי, באמת. חוץ מזה, יש בזה משהו ראוותני ושחצני שמעורר מיאוס. מה שאני עושה או מרגיש, לא צריך לעניין אף אחד".

קאהן נחשב לחובב ים מושבע וגם לצוללן שבילה על היאכטה שלו שבועות רבים בשנה (בעבר). בין החזקותיו היה גם נתח בחברת קורל וורלד, המקימה מצפים תת-ימיים, ובין היתר הקימה את המצפה התת-ימי באילת.

בשנים האחרונות עלה שמו של קאהן כמי שהיה בין התורמים והרוח החיה של פרויקט SpaceIL, שהוביל להנחתת חללית פרטית ראשונה על הירח.