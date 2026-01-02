לקראת ביקורו של מאסק? המהלכים החדשים של משרד התחבורה

המעבר המהיר של שוק הרכב הישראלי בשנה החולפת משוק "מערבי" לשוק "סיני" שינה את מתווה היבוא הימי של כלי רכב לישראל, ואת מאזן הכוחות בין הנמלים בשוק פריקת כלי הרכב ואחסונם, שמגלגל מאות מיליוני דולרים בשנה. כך עולה מסיכומים ראשוניים בענף הנמלים.

אחד השינויים הבולטים היה זינוק ביבוא ובפריקה של כלי רכב שהגיעו לישראל במכולות, במקום בספינות ייעודיות להובלת רכב. בשנה החולפת יובאו לישראל במכולות קרוב ל-50 אלף כלי רכב, מתוכם כ-38 אלף נפרקו בנמל חיפה וכ-10,000 נפרקו בנמל המפרץ. כמעט כל כלי הרכב שהגיעו בשיטה זו היו מתוצרת סין.

ההובלה מתבצעת במכולות של 40 רגל, שיכולות להכיל שלושה עד ארבעה כלי רכב בו זמנית, והיא לרוב יקרה יותר בכמה מאות דולרים לרכב מהובלה בספינות רכב ייעודיות, בעיקר בשל עלויות נלוות כמו כוח אדם להוצאת כלי הרכב מהמכולות. ואולם, שיטה זו זמינה הרבה יותר ליבואנים בישראל, בשל העומס המוטל כיום על קווי הובלת הרכב מהמזרח, שיוצר זמני המתנה ארוכים, ובשל העובדה שרבים מקווי הובלת הרכב הישירים מהמזרח לישראל עדיין לא חזרו לפעול מאז המלחמה. השילוח בשיטה זו גם נחשב בטוח יותר עבור כלי רכב חשמליים.

שינוי במאזן הכוחות בין הנמלים בפריקה ובאחסון

הנתונים מלמדים כי בשנה האחרונה גם השתנה מאזן הכוחות בין הנמלים בשוק הפריקה והאחסון של כלי הרכב.

את עמדת ההובלה ב-2025 כבש נמל חיפה, שהפך את התחום לזרוע עסקית מרכזית. על פי נתוניו, בשנה החולפת נפרקו בו כ-162 אלף כלי רכב - באמצעות ספינות רכב ייעודיות ובמכולות. מנתוני רשות הנמלים והספנות ל-2024 עולה, שזוהי עלייה של 20% כמעט לעומת היקף פריקת הרכב בנמל חיפה בשנה שעברה.

גם נמל המפרץ, שהחל את פעילותו בתחום הרכב רק ב-2024, הכפיל אשתקד את היקף פריקה הרכב ואחסונו. בנמל נפרקו ב-2025 38 אלף כלי רכב, מתוכם כ-10,000 במכולות, עלייה של כ-106% לעומת השנה שעברה.

ואילו בנמל אשדוד נפרקו השנה כ-106 אלף כלי רכב, ירידה של כ-17.7% לעומת השנה שעברה, אם כי הנתונים אינם כוללים כלי רכב שהגיעו במכולות ונפרקו במחסנים העורפיים של הנמל.

מנגד, נמל אילת, שבעבר היה שער יבוא מרכזי של רכב מהמזרח, החמיץ גם ב-2025 את הזינוק ביבוא מסין, בשל המצור החות'י. לאחרונה מסר הנמל כי הוא בוחן חכירה ישירה של אוניות, שיובילו רכב לנמל.

בגלל המלאים: יבוא נמוך יחסית בדצמבר

על פי הערכות, בחודש דצמבר 2025 נרשמה ירידה חדה בהיקף יבוא הרכב בהשוואה לדצמבר בשנת 2024, בין השאר בשל מלאים גדולים, שעימם עדיין מתמודדים יבואנים רבים, וחוסר ודאות לגבי מצב השוק בהמשך השנה.

על פי הערכות ראשוניות, בחודש שעבר הגיעו לארץ 50-60 אלף כלי רכב, לעומת כ-95 אלף כלי רכב בחודש דצמבר 2024. אחרי עיכוב של כמעט רבעון, מסרה השבוע יצרנית הרכב הווייטנאמית VINFAST כ־45 מכוניות חדשות ללקוחות בארצות הברית.

חברת כלמוביל השיקה השבוע בישראל את הדור החדש של מרצדס CLA עם מנועי בנזין, שמצטרף לגרסאות החשמליות שהושקו בתחילת החודש. למכונית יש עיצוב חוץ ופנים חדש, והיא תשווק עם מנוע 1.6 ליטר חדש עם סיוע היברידי "קל", בהספק של 136 כ"ס או 163 כ"ס, בהתאם לדגם. שני המנועים משודכים לתיבה אוטומטית כפולת מצמדים בת שמונה מהירויות. המכונית מוצעת במספר גרסאות גימור ואבזור, וכבר בגרסת הבסיס היא מצוידת בחלון גג חשמלי, בחישוקי 18 אינץ', במסך מולטימדיה ברזולוציה גבוהה בגודל 14 אינץ', בריפוד משולב עור ועוד. המחירים נעים בין כ-320 ל-420 אלף שקל.

לראשונה לאחר שנים: ענף הרכב פותח את 2026 כמעט ללא העלאות מחירים. טסלה סופגת את ההתייקרות

ענף הרכב פותח את שנת המכירות 2026 עם שינויים שוליים יחסית במחירונים לעומת 2025, למעט בפלח הרכב החשמלי. יבואנים בענף אומרים, כי שנת המכירות נפתחת עם מלאים משמעותיים של עשרות אלפי כלי רכב שהגיעו בשנה שעברה, מתוכם כמות משמעותית של דגמי "אפס קילומטר".

נוסף על כך, התחרות העזה בין המותגים מונעת העלאה משמעותית, אם בכלל, של המחירים, ושערי החליפין הנוחים של השקל ביחס לדולר ולאירו ממתנים את העלאת המחירים של היצרנים. עם זאת בענף מעריכים, כי בחודשים הבאים, במקביל להתרוקנות המלאים הקיימים, לא יהיה מנוס מעליית מחירים זוחלת.

השינוי המרכזי במחירונים צפוי להיות בכלי הרכב החשמליים בטווח המחירים של 180 עד 250 אלף שקל ומעלה. אלה אמורים להתייקר בשל הקטנת העלאת מס הקנייה והקטנת תקרת הטבת המס השקלית עליהם בכ-22 אלף שקל.

על פי חישובים בענף, מהלך המיסוי הזה לבדו אמור להוביל להתייקרות בפלח הזה של כ-4,000 עד 16 אלף שקל, אולם כרגע נראה כי היבואנים יספגו את רוב ההתייקרויות. בין השאר ביצעה היום טסלה הוזלה משמעותית במחירי הדגמים לפני מסים, כדי להותיר ללא שינוי משמעותי את המחירים עם המיסוי החדש והמוגדל.

לקראת הפעלת רכב אוטונומי בארץ?

משרד התחבורה צפוי לקדם שורת מהלכי רגולציה וצעדים שיאפשרו הפעלת רכב אוטונומי בישראל. הצעדים יוכרזו ככל הנראה במקביל לביקורו במרץ השנה של אילון מאסק, מייסד ומנכ"ל טסלה, שעליו סוכם השבוע בארה"ב בפגישה מקוונת בינו ובין רה"מ בנימין נתניהו ושרת התחבורה מירי רגב.

מקורות במשרד התחבורה אמרו לגלובס כי המהלכים צפויים לאפשר, בין השאר, הפעלה של מערכת הנהיגה החכמה "אוטופיילוט" של טסלה על כבישים ציבוריים. מערכת זו, שעלותה כ-36 אלף שקל, כבר מותקנת כיום באלפי כלי רכב של טסלה בישראל, אולם הפעלתה המלאה, שמאפשרת נהיגה עם התערבות מינימלית של הנהג במגוון תרחישי נסיעה, עדיין אינה מותרת בחוק.

לפי הערכות המשרד צפוי להכשיר מסלול עירוני מוגדר, שישמש כפיילוט לבחינת הפעלה מסחרית של "המונית האוטונומית" של טסלה, המכונה CYBERCAB, ושל רכבי הניסוי האוטונומיים של החברה על בסיס טסלה Y. אם המהלך יצלח את מכשול הרגולציה המקומית, ישראל תהיה אחת המדינות הראשונות בעולם, אחרי ארה"ב, שבהן יתבצעו מבחנים כאלה של טסלה.

מהלכי הרגולציה המתוכננים צפויים לקדם גם את שירותי התחבורה הציבורית האוטונומיים של חברות נוספות, ובראשן UBER, שנערכת בימים אלה להשקה עולמית של עשרות אלפי כלי רכב להסעה בתשלום, שמצוידים ביכולות נסיעה אוטונומיות כמעט מלאות.

לגלובס נודע כי גם יצרניות סיניות מובילות בתחום הנהיגה האוטונומית מגלות כיום עניין לצרף את ישראל למערך הניסוי הגלובלי שלהן במוניות אוטונומיות, שמתבצע כיום בסין, באירופה ובמדינות המפרץ.

ממשרד התחבורה נמסר "משרד התחבורה מקדם ונערך רגולטורית וטכנולוגית לעתיד התחבורה החכמה והאוטונומית בישראל, כחלק מתפיסה כוללת של השרה רגב לשיפור הבטיחות בדרכים, הפחתת עומסים וקידום חדשנות.

"במסגרת זו, נבחנים באופן שוטף צעדים שונים לזיהוי והסרת חסמים רגולטוריים, תוך שמירה קפדנית על בטיחות המשתמשים, בהתאמה לסטנדרטים בינלאומיים ושיתוף פעולה עם גורמי מקצוע, תעשייה ורגולטורים בעולם. כבר כיום מתאפשרת נהיגה של רכב אוטונומי בכבישי ישראל בהתאם לפקודת התעבורה בעקבות עדכוני חקיקה המאפשרים זאת.

"כל החלטה בתחום הרכב האוטונומי מתקבלת לאחר עבודת מטה מקצועית, בחינה רגולטורית מעמיקה ותיאום עם כלל הגורמים הרלוונטיים. המשרד ימשיך לפעול לקידום חדשנות תחבורתית בישראל, באופן אחראי, הדרגתי ומבוקר, לטובת ציבור משתמשי הדרך והמשק כולו ללא תיעדוף".