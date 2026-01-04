בשנת 2025 הבורסה בת"א דהרה וקרנות הגידור התקשו לעמוד בקצב. מנתונים שהגיעו לידי גלובס עולה כי בקרב כ־20 מקרנות הגידור המנייתיות הבולטות בתעשייה המקומית, רק שלוש הצליחו להכות את ביצועי מדד ת"א־125 שעלה אשתקד בכ־51%.

בתוך שנתיים התמונה מעט משתפרת, וכרבע מהקרנות עקפו את המדד שהניב תשואה של כמעט 100%. בתוך שלוש שנים, שבהן נכללת השנה שקדמה למלחמה והייתה רוויה במאבקים יצריים סביב הרפורמה במערכת המשפט, התמונה משתפרת לטובת קרנות הגידור - 8 מהן היכו את מדד הדגל.

המצטיינת אשתקד מבין הקרנות המנייתיות שנדגמו הייתה ורטיקל לונג, המנוהלת ע"י דין בן זאב, שעלתה ב־63% - מעל מדד הייחוס. בן זאב הסביר כי הצלחת הקרן נבעה מהקצאה נכונה של השקעות "עם חשיפה גבוהה לסקטורים הביטחוני והפיננסי". בנוסף, ההצלחה נבעה לדבריו מ"ביצועים חזקים של החזקות ספציפיות - ובעיקר לגמישות מחשבתית וניהול אקטיבי בתקופות מורכבות".

במקום השני אשתקד מבין הקרנות שנדגמו נמצאת קרן ואר אקויטי שעלתה ב־57%, הקרן שייכת לבית ההשקעות ואר קפיטל המנוהלת על ידי יאיר ספלטר ומתן פסטרנק.

במקום השלישי נמצאת קרן ספרה וואליו, שמנוהלת על ידי אבישי הרצנו, שעלתה ב־51%, בדומה לתשואת מדד ת"א־125. מדובר בקרן מנייתית טהורה שמתמקדת במניות השורה השנייה והשלישית בבורסה (בעבר נקראה ספרה יתר), אשר צברה נכסים בהיקף של כ־600 מיליון שקל.

נדגיש כי הנתונים שסופקו עד כה הם בבחינת אינדיקציות ראשונות ששלחו קרנות הגידור למשקיעים, וכמו כן, מדובר בתשואה נטו למשקיעים, לאחר שנוכו ממנה דמי הניהול נהוגים בענף.

בפרספקטיבה רחבה יותר מי שבולטת היא קרן הגידור אג'יליטי אקויטי של טל קדם ואודי ביטון, שהושקה כחודש לפני פרוץ מלחמת חרבות ברזל (ספטמבר 2023) ורשמה מאז, בתקופה של קצת יותר משנתיים, תשואה של 184%. מצטיינת בסיכום שלוש הקרנות האחרונות היא קרן טוטאל לונג של רונן מטמון שעלתה ב־135% ואחריה קרן ספרה וואליו שמוביל הרצנו שטיפסה ב־132% באותו זמן.

גם שנת 2026 תהיה חיובית

רונן מטמון, בעלים ומנהל ההשקעות של קרנות הטוטאל, מסביר כי למרות אתגרי השנתיים האחרונות והמלחמה, "כלכלת ישראל הוכיחה חוסן מרשים, ואנו רואים חזרה של אמון מצד משקיעים בישראל ובעולם. במקביל, שוק קרנות הגידור נהנה מגיוסים חדשים ומזרימת כספים חזרה לשוק ההון".

אם לא יתרחש אירוע קיצון בלתי צפוי, מעריך מטמון, "גם שנת 2026 עשויה להיות חיובית לשווקים".

בתחתית הטבלה נמצאות בשנה שחלפה איון לונג/שורט של יונתן הלף וסטיבן לוי שעלתה ב־27% "בלבד", כשהיא מושפעת לשלילה מהשקעותיה הדולריות וכן בבורסות בחו"ל. גם בשלוש השנים האחרונות הקרן בתחתית הרשימה עם תשואה של 50%, והיא הושפעה מאותן סיבות. אגב, בהשוואה למדד S&P 500 הקרן דווקא השיגה תשואה נאה שכן המדד האמריקאי סיכם את 2025 עם תשואה של כ־16%.

מי שחולקת איתה את התחתית היא קרן אלפא הזדמנויות של גבי דישי ומיכאל וייס, שמתמחה במניות מדד ת"א 125 ועלתה אשתקד ב־28% ובסיכום תלת-שנתי סיפקה תשואה של 64%.

לא אמורות "להכות את השוק"

קרנות הגידור הן אפיק השקעות שמיועד למשקיעים כשירים, בעלי הון נזיל של קרוב ל־10 מיליון שקל ומעלה, או גופים מוסדיים כמו קרנות פנסיה וקופות גמל. אותם משקיעים מעדיפים לא אחת לשים חלק קטן מתיק ההשקעות העצום שלהם בקרנות הגידור, מתוך תקווה שאלה יספקו להם "ראש שקט" בתרחיש של טלטלות בשווקים.

קרנות הגידור מיועדות להעניק תשואה מיטבית תוך הקטנת (גידור) הסיכון למשקיעים שלהן - כלומר לא בהכרח "להכות את השוק", אלא להיות מעין בלם זעזועים מפני תנודות חדות. דמי הניהול שהן גובות גבוהים משמעותית ממכשירי ההשקעה הפתוחים בפני הציבור הרחב, ונעים סביב 2% מסכום ההשקעה ובנוסף, דמי הצלחה בגובה 20% מהתשואה שהניבו במהלך השנה.

לפי נתוני חברת גלבוע, המסקרת את תעשיית קרנות הגידור (הפרטית) בישראל, היקף הנכסים של התעשייה (כולל נכסים בלתי סחירים) הגיע אשתקד ל־23.6 מיליארד דולר. זהו גידול מתון של 7.8% ביחס להיקף הנכסים של שנת 2024.

קרנות הגידור ה"קלאסיות", שסוחרות בנכסים סחירים כמו מניות ואג"ח, רשמו אשתקד עליה חדה בהיקף הנכסים שלהן, בשיעור של כ־28% ל־16.7 מיליארד דולר. העליה הושפעה העליות בבורסה שהגדילה את שווי נכסיהן המנוהלים, וכן כתוצאה מגיוסים שבוצעו.

מתן פסטרנק, מנכ"ל קרן הגידור ואר אמר כי השנה שחלפה "חתמה מבחינת שוק ההון שלוש שנים סוערות, אולי מהמטלטלות שידענו. זו הייתה תקופה של רכבת הרים רגשית ועסקית: ממחאה אזרחית למלחמה נוראית, מהמאבק להשבת החטופים ועד להתמודדות יומיומית עם מציאות כלכלית כאוטית - ריביות מטפסות, מכסים ושווקים שנעו בקיצוניות בין קריסה לזינוק".

גורם בכיר אחר בענף מציין כי "בסופו של דבר קרנות הגידור עם ההטייה לישראל הצליחו לרשום תשואות טובות יותר מאלה שהשקיעו בחו"ל. בנוסף, היה תיסוף של 11% של השקל מול הדולר, ששיחקן לטובת מי שלא היו חשופות לארה"ב.

אז מדוע מרבית הקרנות פספסו את מדדי הדגל? אותו בכיר מציין כי "נושא אחד הוא עלות הגידור וההגנות על נכסי המשקיעים, יש לזה עלות שפוגעת בתשואה וגם תשלום דמי ההצלחה שוחק את הביצועים. אלה העלויות שמשפיעות על ביצועי הענף. בראייה קדימה האתגר הכי גדול שלנו הוא איך משחזרים את הביצועים האלה. בסוף הלקוחות שלנו הרוויחו הרבה כסף בשלוש השנים האחרונות. אחרי הכל כשמפסידים - יודעים להגיד שהיתה שנה רעה למשקיעים בענף. וזה לא המצב בשנים האחרונות".

בשוק האג"ח התמונה הפוכה" רוב הקרנות עקפו

בתחום האג"ח הקונצרני מדד תל בונד 60 עלה אשתקד בכ־7%, כאשר קרנות הגידור המובילות בתחום, ורטיקל בונד של מיקו וטוטאל בונד של מטמון, עלו כל אחת בכ־14%.

מרבית קרנות הגידור האג"חיות רשמו תשואה דו־ספרתית אשתקד, ושתי הקרנות החלשות היו ואר הזדמנויות שעלתה ב־5% (רשמה ביצועים חזקים ב־2024, כך שברמה הדו־שנתית עלתה ב־21%) ואג'ליטי בונד שעלתה ב־9% (קרן שהוקמה בספטמבר 2024).

בסיכום דו־שנתי, קרנות האג"ח המצטיינות הן שתי המצטיינות של השנה שעברה, שעלו בהתאמה ב־29% (ורטיקל בונד) ו־28% (טוטאל בונד), בזמן שמדד תל בונד 60 עלה רק ב־13%.

"זו לא הייתה שנה מורכבת כי הבורסה עלתה די מתחילת השנה", אומר דניאל אלון, מנהל קרנות הגידור של בית ההשקעות אי.בי.אי. אלון מזכיר את מבצע "עם כלביא" שהתרחש השנה.

לדבריו, "בעבר הציבור היה מוכר בפאניקה והמוסדיים מנגד היו מגיבים לאט. מה שקרה בקיץ האחרון ממחיש ששוק ההון הישראלי הפך להרבה יותר משוכלל, והוא מהיר ושכלתני יותר. לפני עשור, השוק שלנו היה מורכב בעיקר ממשקיעים קמעונאיים (דרך קרנות הנאמנות) ומנהלי השקעות מוסדיים. המלחמה מול איראן, לו היתה פורצת אז, עלולה הייתה להוביל לאפקט הרבה יותר גדול בבורסה.

"היום שוק ההון הישראלי הפך להרבה יותר משוכלל. פועלות בו מספר רב של קרנות גידור שמנהלות עשרות מיליארדי שקלים, והוא מהיר ושכלתני יותר".

דין בן זאב מהקרן המצטיינת ורטיקל לונג, אומר כי ענף קרנות הגידור צריך להתנהל בזהירות ב־2026, גם אם הצפי הכלכלי הוא חיובי מבחינתו. לדבריו, "מבט קדימה מחייב זהירות. התרחבות המכפילים מובילה אותנו לגישה שמרנית יותר ולהתמקדות בהשקעות סלקטיביות שבהן אנו מזהים ערך אמיתי. לצד זאת, אנו ממשיכים להעריך כי גם השנה הקרובה תהיה חיובית".

הערה: ביצועי קרנות הגידור אינם מתפרסמים באופן פומבי. מערכת גלובס אוספת את הנתונים ממספר מקורות ומבצעת הצלבות כדי לאמתם. היקף הנכסים המנוהלים בידי כל קרן אינו חשוף גם הוא לציבור ועל כן אנחנו עושים את מירב המאמצים להתייחס לגופים הנחשבים והבולטים מבחינת היקף הכספים המנוהלים