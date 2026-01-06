הכותב הוא מנכ"ל ONE Digital Marketing מקבוצת וואן טכנולוגיות

שנת 2026 מסמנת נקודת מפנה בעולם השיווק. טכנולוגיות בינה מלאכותית, שינויי התנהגות צרכנים ושינויים עמוקים בשרשרת הערך הדיגיטלית יוצרים מציאות חדשה - מהירה, אינטואיטיבית, רגשית ויעילה יותר. ארגונים נדרשים להסתגל לפרדיגמות חדשות של חיפוש, קנייה, תקשורת, פרסונליזציה ומדידה. אז מה צפוי? הנה חמש המגמות המרכזיות.

● סקר מנהלי השיווק: משקיעים יותר בכלי AI, פחות בטלוויזיה

● לשבת בקפה של קלוד, לייצר פרסומת ב-150 דולר: יישומי ה-AI שיככבו השנה

סוף הטראפיק האורגני

אחד השינויים הדרמטיים ביותר הוא קריסת מודל שלפיו "חיפוש אורגני = כניסה לאתר". השינוי שקורה כבר היום הוא ש-80% מהתשובות מתקבלות ישירות בעמוד תוצאות החיפוש, 60% מהחיפושים מסתיימים ללא כניסה לאתר, ו-50% מהמשתמשים סומכים על סיכומי AI.

הצרכן מבצע יותר ויותר פעולות מתוך המסך הראשי של החיפוש, מבלי לבקר באתר כלל. עוזרי קניות מבוססי AI כבר מבצעים עבורו השוואות, ניתוח ביקורות, בחירת מוצרים ובקרוב גם רכישות מלאות: 70% מהצרכנים ירשו לסוכן AI להשלים קנייה בשמם.

מעבר לכך, הצרכן מתרגל לשיטת חיפוש חדשה, והוא מצפה לקבל את אותה החוויה של קבלת תשובות ולא לינקים גם בנכסים הדיגיטליים של הארגונים, ולא רק במנועי ה-AI.

מה ההשלכות עבור הארגונים? ראשית, יש לייצר תוכן שנגיש למנועי בינה מלאכותית ונסרק בקלות על-ידי LLMs. שנית, יש לבצע אופטימיזציית חיפוש חדשה ל-GEO. בנוסף יש ליצור נכסים דיגיטליים המספקים תשובה מיידית, בדיוק כמו מנוע חיפוש, ולהבין שהטראפיק האורגני ימשיך לרדת - ולכן חשוב להיות "נוכחים" בתשובה, לא רק באתר.

הבנת קונטקסט עמוקה

אם בעבר השיווק עסק בהתאמת מסרים לפי מאפיינים דמוגרפיים או היסטוריית גלישה, השלב הבא עוסק בהבנת האדם בהקשר הרגעי והרגשי שלו: מה עובר עליו עכשיו? באיזה מצב רגשי/פיזי הוא? מה הוא מחפש, אפילו לפני שהגדיר זאת במילים?

זוהי פרשנות חדשה של "פרסונליזציה". במקום פרופיל סטטי, נוצרים מיקרו-רגעים מלאי משמעות: "הוא כרגע בלחץ, גולש מהנייד" או "היא מחפשת פתרון מהיר". מערכות AI מתקדמות יודעות לזהות התנהגות, סנטימנט, מעורבות, הקשר ושפה, וליזום מסר אינטואיטיבי בזמן הנכון.

המשווק צריך לשאול "איזו חוויה אני מייצר בכל מגע?" - ולא "מה אני מוכר?". המשפך השיווקי הישן (מודעות-עניין-רכישה) מתפרק ומוחלף במודל מעגלי ודינמי, שבו הלקוח יכול להצטרף מכל נקודה - ולהתקדם בצורה לא ליניארית.

מה נדרש מהמשווקים? בניית מחסני מידע מתקדמים, הכוללים גם הקשר רגשי ותזרימי נתונים; שילוב נוירומרקטינג, UX רגשי וניתוח קול/פנים; וייזום אינטראקציות - לא רק תגובה לטריגרים.

יעילות כמנוע צמיחה

המהפכה הגדולה של AI מחייבת אותנו להתייעל במספר מוקדים: מדיה, קריאייטיב, מדידה ונכסים דיגיטליים.

בכל הנוגע למדיה ופרסום חכם, דרוש שימוש בכלי AI חדשים המאפשרים בידינג חכם, קריאייטיב מותאם בקנה-מידה ענק, הרחבת קהלים וחיזוי תוצאות. לפי נתונים בינלאומיים, בקמפיינים מסוימים שימוש כזה הוביל לשיפור של 27% בהמרות. בנוסף, אנו רואים שיותר ויותר מותגים עוברים למסכים גדולים ולריטייל מדיה - שהופך לאחד הערוצים האפקטיביים ביותר.

שנית, בעידן של AI באופטימיזציית המדיה, היכולת לבלוט היא בקריאייטיב - ובעיקר כזה שהוא רגשי, עקבי, קצר (2.5 שניות) והומוריסטי.

שלישית, כיום יש שני עולמות בתחום המדידה שבישראל לוקים בהם בחסר. הראשון, מדידת אפקטיביות הפרסום התדמיתי. אין פלטפורמה אחת שמודדת כמה אנשים נחשפו בסך-הכול בקמפיין, כמה חפיפות יש בין כלי הפרסום, כמה בין הטלוויזיה לדיגיטל, וכמה בין יוטיוב לפייסבוק. השני, מדידת אפקטיביות הפרסום המכירתי - מה הערוץ שתרם למכירה, ועד כמה הוא תרם.

כיום משייכים את המכירה בעיקר למדיה שהביאה את ההקלקה האחרונה. אך בעולם כבר יש מודלים חדשים המאפשרים חיזוי מדויק, הבנת השפעות ארוכות-טווח, שילוב תכונות איכותיות כמו טקסט ותוכן, ומדידה אחודה של טלוויזיה, דיגיטל ואודיו.

הנאמנות החדשה

בצד החיפוש, הרשתות החברתיות הופכות למנוע חיפוש מרכזי: 37% מהצרכנים מחפשים מוצרים קודם כול ברשתות, ו-41% מבני דור ה-Z עושים זאת באופן מובהק.

בצד הקהילות והנאמנות, עולה סוג חדש של נאמנות: לטרנדים. במילים אחרות, הצרכן נקשר רגשית לטרנד, לא למותג, ולפי מחקר של SAP, כ-29% מאבדים עניין מהר כשהטרנד נגמר.

פרטיות מתהדקת

העלייה ביכולות AI מלווה בהקשחת רגולציות: התקנות בישראל מתיישרות עם GDPR (תיקון 13), איסוף מידע הופך למפוקח יותר, וארגונים נדרשים לתשתיות נתונים שקופות, אתיות ובטוחות.

השילוב כל המגמות שהוצגו כאן הופך את המשווק החדש ל"מתזמר-על" של חוויות, נתונים ורגשות. הוא נדרש להבין לעומק את העסק, להוביל שינוי ארגוני, לרתום הנהלה וצוותים, לבנות חוויות מותאמות רגע, לייצר משמעות בנקודת החיכוך ולשלב בינה מלאכותית כחלק מהתשתית - לא כתוסף.

השנים הקרובות יביאו איתן לא רק טכנולוגיות חדשות, אלא שינוי עמוק בזהות המקצועית של עולם השיווק: ממפרסמים ליוצרי חוויה, ממנתחים למפרשים, ממגיבים למנבאים.