גל קור הנוצר כתוצאה מזרמי אוויר, ארקטיים גורם בשתי היממות האחרונות לסופות שלגים ברחבי אירופה, וכתוצאה מכך לשיבושי טיסות נרחבים, לתקלות ברשת החשמל ולחשש כבד לתאונות ולחייהם של חסרי בית. בהולנד בוטלו טיסות ורכבות בשל סערות שלגים, בצרפת נרשמו פקקים ארוכים בשל תאונות על הכבישים המהירים ובבריטניה בוטלו הלימודים במאות בתי ספר.

הגל הנוכחי, שמלווה בשלג רב באזורים מסוימים במערב אירופה ובטמפרטורות עמוק מתחת לאפס באזורים אחרים, אמור להימשך עד סוף השבוע לפחות. "אירופה משותקת מקור", כתב הבוקר (ב') ה"בילד" הגרמני.

בצרפת, סערות שלגים סמוך לתעלה גרמו לפקקי תנועה כבדים ולפי הרשויות כ-1,000 קילומטר מהדרכים בצרפת, בעיקר באזורי בריטני ונורמנדי, סובלים מפקקי תנועה מסיביים. בתאונות כתוצאה ממזג האוויר הקשה מתו חמישה בני אדם עד כה, לפי הדיווחים. שדות התעופה בפריז (שארל דה גול ואורלי) דיווחו כי נאלצו לבטל 15% מהטיסות בשל תנאי מזג האוויר הקשים והצורך לטפל במטוסים לפני ההמראה. רשת הרכבות המהירות במדינה (TGV) הפחיתה את המהירות המקסימלית של הרכבות בה מ-300 קמ"ש ל-200 קמ"ש.

התחזית: מטחי שלג ותנאי מזג אוויר קפואים

בהולנד, בוטלו אתמול כ-700 טיסות בשדה התעופה סכיפהול, והיום בוטלו כ-450 טיסות נוספות. מדובר ביותר ממחצית מהטיסות בשדה התעופה ההולנדי. תנועת הרכבות במדינה שותקה כמעט כליל בעקבות היערמות שלג על המסילות ותנאי ראות קשים. כלי התקשורת במדינה דיווחו כי בתי ספר רבים נסגרו בשל מזג האוויר, גם היום, וכי "ילדים נשלחו לבתיהם בסביבות השעה 11:00". כעשרה אחוז מבתי הספר פועלים במתכונת חלקית בלבד. התחזית היא מטחי שלג ותנאי מזג אוויר קפואים בהמשך השבוע.

בברלין, גל הקור הנוכחי מגיע לאחר שבועות של קור בלתי-אופייני, והטמפרטורות צנחו לשמונה מתחת לאפס. באזורים אחרים בגרמניה הקור הגיע גם למינוס עשרים מעלות. בצ'כיה סמוך לגבול עם מדינת המחוז הגרמנית בוואריה נמדדו מינוס 30 מעלות אתמול. התחזית לגרמניה היא המשך של תנאי החורף הקשים, כולל סופות שלגים, בעיקר בדרום המדינה, עד סוף ינואר.

בתחילת השבוע חיבלו פעילים למען האקלים בתחנת חשמל בדרום-מערב ברלין, ושיבשו לחלוטין את אספקת החשמל לאזור. התוצאה היא שכ-50 אלף מתושבי ברלין מצאו את עצמם ללא חשמל, ובמקרים רבים ללא יכולת לחמם את ביתם, בגל הקור הנוכחי. כמה בתי אבות באזור פונו על ידי הרשויות, אבל במקרים אחרים התושבים נאלצו למצוא בתי מלון באופן עצמאי. לפי ההערכות, התקלה תתוקן רק ביום חמישי. פעילי אקלים שלקחו אחריות על החבלה אמרו כי היא נעשתה "נגד חברות האנרגיה" וכי היא אינה מתנצלת על ההשפעה והסכנה לחייהם של קשישים וילדים, בין היתר, שיצרה הפעולה.

בבריטניה בוטלו הלימודים במאות מוסדות חינוך, וכמויות גדולות של שלג נערמו בצפון המדינה, כולל בסקוטלנד. השלג הביא להפחתה משמעותית בתנועת הרכבות ובתנועה בכבישים המהירים. שמה של הסערה הארקטית הנוכחית הוא "פרנסיס", והיא גרמה גם לשלג במיורקה, אי תיירותי שרבים בורחים אליו במהלך החורף.

מזג האוויר הקשה מביא לזינוק בשימוש בגז לחימום, ומאגרי הגז העצומים של האיחוד האירופי - שחלקם הוגדלו אחרי המלחמה עם אוקראינה כדי להתמודד עם מעבר מגז רוסי לגז מונזל - הולכים ומתרוקנים. בגרמניה המאגרים מלאים כעת רק במחציתם (52%), למרות שעוד לפחות שלושה-ארבעה חודשי חימום נמצאים באופק. בדרך כלל בזמן זה של השנה המאגרים מלאים ב-76%. באיחוד האירופי המאגרים מלאים ב-60%, לעומת ממוצע של 74%.