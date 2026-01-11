5.18 מיליון שקל על קוטג' עם 7 חדרים בקריית גת

העסקה: ברחוב שבו 23, שכונת כרמי גת בקריית גת נרכש קוטג' עם 7 חדרים, בשטח של 202 מ"ר תמורת 5.18 מיליון שקל.

השכונה: כרמי גת מצויה בחלק הצפוני החדש של קריית גת. אזור זה מצוי צפונית לכביש 35, המקשר בין אשקלון לכביש 6, והוא מבוסס על תוכנית מ־2013, שהפשירה שטח חקלאי לשכונת מגורים, שחלקה המזרחי, שבה מצוי הקוטג' שנמכר, כולל צמודי קרקע ובנייה רוויה.

את הקרקע של הקוטג', כמו גם המגרשים שלידו, רכשה חברת דונה, במכרז רמ"י שנסגר באפריל 2014. באותו מכרז רכשה החברה זכויות ל־240 קוטג'ים והיא שילמה כ־230 אלף שקל עבור קרקע לכל קוטג'.

ב־2016 מחירי הקוטג'ים החלו ב־2.1 מיליון שקל לבתים קטנים בשטח של 160 מ"ר, והגיעו ל־2.3 מיליון שקל עבור קוטג'ים ששטחם עלה על 200 מ"ר.

עד לסוף 2020 המחירים לא השתנו באופן מהותי. ב־2021, שנת שיא העסקאות בנדל"ן הישראלי שהתאפיינה גם בעליות מחירים מהירות, מחירי הקוטג'ים הגדולים של 220 מ"ר חצו לראשונה את רף ה־3 מיליון שקל.

ב־2023 נחצה גם רף ה־4 מיליון שקל, ואילו בשנה האחרונה כל העסקאות שבוצעו בסביבה הקרובה לעסקת המנותחת, נמכרו ביותר מ־4 מיליון שקל. קוטג' קטן בשטח של 150 מ"ר נמכר ב־4.2 מיליון שקל, ועוד מספר קוטג'ים גדולים יותר נמכרו ב־4.5 מיליון שקל.

המחיר: הקוטג' נרכש לראשונה בנובמבר 2016 תמורת 2.3 מיליון שקל מחברת דונה. הקוטג' "התאום" נרכש מספר חודשים מאוחר יותר תמורת 2.285 מיליון שקל.

המחיר שבו נמכר הנכס הוא מחיר שיא בשכונת כרמי גת, וזוהי העסקה השנייה בגובהה בעיר כולה. בשנה שעברה נמכר קוטג' חדש בכרמי גת בכ־5.7 מיליון שקל, בעסקה שהייתה ככל הנראה הגובה ביותר שבוצעה בעיר.

להערכתנו, המחיר גבוה מאוד. אולי יש לייחס אותו להתעקשות של הרוכש לקנות נכס דווקא במיקום הזה, או להשקעות יוצאות דופן שבוצעו במבנה. גם במקרים כאלה קשה להסביר הכפלת מחיר ויותר בתוך תשע שנים.

דבר המתווכים: מתווכים הפועלים בקריית גת בכלל, ובכרמי גת בפרט, מסכימים כי מדובר בעסקה חריגה, ויש להם אף הסבר למחיר: הקונה הוא תושב חוץ מארה"ב. הם מספרים כי באחרונה פוקדות את קריית גת מספר קהילות של יהודים מארה"ב, שחבריהן רוכשים לא פעם נכסים במחירים שגבוהים ממחירי השוק המקומי.

"זו עסקה יקרה מאוד יחסית למחירים בסביבה, בסדרי גודל של כ־10%", אומר רמי עטיה, בעלים של משרד תיווך שנמצא בכרמי גת. "הרוכש מגיע מקהילה אמריקאית שבאחרונה רוכשת כאן נכסים. הקוטג' הוא קוטג' דו־משפחתי סטנדרטי מבנייה קבלנית, אין בו השקעות מיוחדות ואין סיבה למחיר הזה, למעט העובדה שמדובר ברוכש שמגיע מבחוץ.

"יש ביקושים לצמודי קרקע בקריית גת, אבל בני המקום לא משלמים מחירים בסדרי גודל כאלה. אני מעריך שמחירי צמודי הקרקע בסביבה יעלו, משום שבצפון כרמי גת מתוכננות עוד 6,000 יחידות דיור, שכולן יהיו בבנייה רוויה, כך שמי שירצה צמוד קרקע יתקשה למצוא".

זכייני רי/מקס אלפא בקריית גת, קוסטה גולר וארתור נייאזוב, מספרים שהם עומדים בקשר עם קהילות יהודיות בקליפורניה ובניו יורק, שחבריהן מביעים עניין רב בקריית גת.

"בעיקרון מחירי הנכסים בכרמי גת גבוהים, כי מדובר בבנייה חדשה שהביאה לעיר גם רמות מחירים חדשות", אומר נייאזוב. "מחיר העסקה גבוה מאוד, ודומה למחירים שנוקבים קבלנים שמשווקים צמודי קרקע. אבל הקבלנים משווקים בשיטות נוסח 10%/90% והם מוכרים בעיקר לתושבי חוץ. זה מה שקורה כשהאמריקאים מגיעים. והם מעלים את המחיר".