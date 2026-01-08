ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
טראמפ צפוי להודיע בשבוע הבא על הקמת מועצת השלום בעזה
טראמפ צפוי להודיע בשבוע הבא על הקמת מועצת השלום בעזה

באיראן מדווחים: קצין משטרה בכיר נהרג בעימותים עם מפגינים בעיר מלארד ממערב לטהרן •  הח"כים הוכו בהלם:  ההקלטה הקשה של הלום הקרב • עדכונים שוטפים

רצועת עזה / צילום: ap, Jehad Alshrafi

03:17 - טראמפ צפוי להודיע בשבוע הבא על הקמת מועצת השלום בעזה

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צפוי להודיע בשבוע הבא על הקמת מועצת השלום לעזה כחלק מהשלב השני של הסכם הפסקת האש, כך מסרו שני בכירים אמריקאים ושני מקורות המעורים בפרטים.

מועצת השלום, שבראשה יעמוד טראמפ ותכלול כ-15 מנהיגים מרחבי העולם, תפקח על ממשלת הטכנוקרטים הפלסטינית ועל תהליך שיקום הרצועה. "ההזמנות נשלחות למדינות מפתח כדי שיהיו חברות במועצה", אמר מקור המעורה ישירות בפרטים.

בין המדינות הצפויות להיות חברות במועצה: בריטניה, גרמניה, צרפת, איטליה, סעודיה, קטר, מצרים, טורקיה ומדינות נוספות, כך לפי המקורות.

נציג מועצת השלום בשטח יהיה שליח האו״ם לשעבר למזרח התיכון, ניקולאי מלאדנוב, שמבקר בישראל השבוע לפגישות עם ראש הממשלה בנימין נתניהו ועם גורמים נוספים, לקראת ההכרזה המתוכננת של טראמפ. לכתבה המלאה

01:07 - באיראן מדווחים: שאהין דהקאן, קצין משטרה בדרגה המקבילה לניצב משנה, נהרג בעימותים עם מפגינים בעיר מלארד ממערב לטהרן

20:17 - מחבלי חמאס ירו לעבר כוח צה"ל ברצועה. בתגובה, צה"ל ושב"כ תקפו מחבל בכיר. אין נפגעים לכוחותינו

20:07 - כוחות צה"ל קפצו אמש לאזור מעבר תרקומיא שבחטיבת יהודה בעקבות דיווח על ניסיון הסתננות של יותר מ-20 מסתננים. לוחמי גדוד רם של חטיבת החילוץ עצרו את כלל החשודים והעבירו אותם להמשך טיפול המשטרה

19:55 - "עשיתי על עצמי פיפי ולא מתייחסים אליי": ההקלטה הקשה של הלום הקרב

אלינור נשואה לא', בן 27 שעשה כמה סבבי מילואים מאז פרוץ מלחמת חרבות ברזל ומוכר כפוסט-טראומטי עם 50% נכות קבועים. לפני כחודש היא חשה בהחמרה במצב הנפשי של בעלה, שהחל לשתף במחשבות אובדניות, הציעה לו לגשת למיון והשניים הגיעו לבית החולים שיבא. אתמול (שלישי) השמיעה אלינור בוועדה בכנסת הקלטה מזעזעת ובה נשמע א' כשהוא במצוקה גדולה, משוחח עם המשטרה - בעודו נמצא באשפוז: "עשיתי על עצמי פיפי, אני רוצה להחליף ולא מתייחסים אליי". לקריאת הכתבה

פורסם לראשונה ב-N12