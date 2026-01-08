רון-טל ימונה ליו"ר רש"ת, אך יצטרך לוותר על החזקותיו בחברות אנרגיה

הוועדה לבדיקת מינויים לפי חוק החברות הממשלתיות בראשות השופטת שולמית דותן אישרה היום (ה') את מועמדותו של יפתח רון-טל לתפקיד יו"ר רשות שדות התעופה.

ואולם האישור מותנה בהסדר ניגוד עניינים, ולפיו רון-טל יצטרך לסיים את כהונתו כנושא משרה ולממש את החזקותיו בחברות האנרגיה Urban Energy ואוגווינד (Augwind).

בנוסף, כיו"ר המועצה על רון-טל להתחייב שלא לעסוק בכל עניין שמקיים זיקה לחברת ביג או לחברות המוחזקות על-ידי אחד משותפי קבוצת ביג, וזאת לנוכח כהונתו כדירקטור בקבוצה.

● מרמ"י ועד הביטוח הלאומי: כיסאות ההנהלה שנותרו ריקים

● אחרי שנתיים בלי יו"ר קבוע: זה האיש שצפוי להיכנס לתפקיד

רון-טל, לשעבר יו"ר חברת החשמל, הוא מועמד שמקודם על-פי הערכות בענף על-ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו לתפקיד יו"ר מועצת רשות שדות התעופה, לאחר שניסיונותיה של שרת התחבורה מירי רגב למנות ליו"ר נבלמו.

מועמדים שרגב הציעה ולא קיבלו את התפקיד לבסוף הם ינקי קוינט, מנהל רשות מקרקעי ישראל; ומוטי גמיש, מנכ"ל משרד הכלכלה. שמות נוספים שהועלו הם עו"ד יוסי שרעבי, שכיהן כמנכ"ל משרד התרבות והספורט בתקופה שרגב כיהנה כשרה; וסמי בקלש, ששימש בעבר כמנכ"ל הכנסת.

נתניהו מעורב במינוי?

דיווחים בתקשורת עמדו על כך שלשכת ראש הממשלה מעורבת במינוי על רקע קשריו החמים של נתניהו ואיש העסקים סיימון פאליק. בין עסקיה של משפחת פאליק ישנה גם רשת חנויות דיוטי פרי אשר שלמכרז של רשות שדות התעופה להפעלת חנויות במעברי הגבול טאבה ונהר הירדן אך הפסידה בו, עתרה נגדו - ונדחתה. בשנת 2028 צפויה רשות שדות התעופה לצאת למכרז חדש להפעלת חנויות הדיוטי פרי בנתב"ג.

רון-טל כיהן בחברת החשמל בתקופת רפורמות משמעותיות שנערכו בה ושהוא לקח חלק בהובלתן. בעשור האחרון ניסה נתניהו למנות את רון-טל למגוון תפקידים אך ללא הצלחה. לקראת סיום כהונתו של מפכ"ל המשטרה יוחנן דנינו, נתניהו בדק אם ניתן למנותו לתפקיד המפכ"ל, אך המשנה ליועמ"ש דאז, עו"ד רז נזרי, קבע כי המינוי לא יעבור את פסיקת בג"ץ לנוכח נסיבות סיום כהונתו של רון-טל בצבא.

בשנת 2005, הפצ"ר דאז, ד"ר אביחי מנדלבליט, קבע כי נפלו פגמים בהתנהלותו של האלוף רון-טל במסגרת חקירת מצ"ח על קבלת טובות הנאה מצד קצינים, אך ועדה שמינה הרמטכ"ל דאז קבעה מנגד כי לא נמצא פגם בהתנהלותו. בכל אופן, מעט לאחר מכן רון-טל פרש מצה"ל.

בשנה שעברה ניסה נתניהו למנות את רון-טל לראש מינהלת תקומה, אך המינוי התעכב, ורון-טל ויתר עליו בשל ניגוד עניינים שבו עלול להימצא כדירקטור חיצוני בחברת ביג.

באוגוסט השנה שר הביטחון ישראל כ"ץ ביקש למנות את רון-טל ליו"ר הוועדה לבחינת עתיד גלי צה"ל. בשל השתתפותו הקבועה בערוץ 14 שעליה קיבל תשלום, רון-טל חתם על הסדר ניגוד עניינים, אך לבסוף הודיע על פרישתו מהוועדה, לנוכח העובדה שבעלי הערוץ מחזיקים גם בתחנת "רדיו קול חי".