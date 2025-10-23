שרת התחבורה מירי רגב החליטה למנות את האלוף במיל' יפתח רון-טל ליו"ר רשות שדות התעופה, בכפוף לאישור ועדת המינויים והממשלה. בכך מסתיימת תקופה של כשנתיים שבהן פעלה הרשות ללא יו"ר קבוע.

רון-טל, הנחשב למקורב לראש הממשלה בנימין נתניהו ולמועמד ותיק לתפקידים ציבוריים בכירים, שימש בעבר כיו"ר חברת החשמל ונמלי ישראל, וכן כיהן לפרק זמן קצר כיו"ר מגדל ביטוח ומנכ"ל מגדל אחזקות. בתפקידו האחרון בצה"ל פיקד על זרוע היבשה. בין השמות שנבחנו לתפקיד היו עופר מלכה, שנפסל על ידי ועדת המינויים, ראש מנהל התשתיות במשרד התחבורה אבנר פלור, ומנכ"ל רשות מקרקעי ישראל ינקי קוינט.

לאחרונה עלה שמו של רון-טל לכותרות על רקע טענות לניגוד עניינים סביב מינויו ליו"ר הוועדה לבחינת עתיד גלי צה"ל. לאחר שכבר החל לכהן בתפקידו כיו"ר, חתם רון-טל על הסדר ניגוד עניינים, בעקבות השתתפותו כפאנליסט בערוץ 14, שבבעלות יצחק מירילשווילי, המחזיק גם בתחנת רדיו אזורית "רדיו קול חי". הוועדה, שהחלה את עבודתה שלושה שבועות קודם לכן, עסקה בבחינת המשך הפעלת התחנה הצבאית, ונחשב כי החלטותיה עשויות להשפיע על שוק הרדיו הפרטי, לרבות תחנות בבעלות גורמים הקשורים לערוץ 14.

במכתב שבו התייחס להסדר, טען רון-טל כי מאז החתימה הוא הפסיק להופיע כפאנליסט בערוץ, והוסיף כי לא היה מודע לכך שמירילשווילי מחזיק גם בתחנת הרדיו האזורית. "אם הייתי יודע זאת מראש, הייתי נמנע מלקחת על עצמי את המשימה, בשל חשש לאפשרות של ניגוד עניינים. משהתבררה לי עובדה זו, אני סבור שעלי לפרוש מכהונתי כיו"ר הוועדה, האמורה להיות נטולת כל אינטרס וכל חשש לאפשרות של ניגוד עניינים, ומחברותי בה", כתב.

כזכור, רון-טל היה אחד המועמדים הבולטים לתפקיד ראש מנהלת תקומה, והסיר את מועמדותו לפני כשנה לאחר שנתקל בשורת קשיים שמנעה את כניסתו לתפקיד. למרות שמינויו אושר על ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו כבר ביוני שעבר, רון-טל ביקש לדחות את תחילת עבודתו מסיבות אישיות. במקביל, התברר כי הוא מחזיק באופציות של חברת ביג, שבה שימש כדירקטור, בשווי של כמעט מיליון שקל - החזקה שהעלתה בעיית ניגוד עניינים. גם אז, הודיע רון-טל על ויתורו על התפקיד.