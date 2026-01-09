ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
בארץ בשל עצים שנעקרו מהרוח: הפסקות חשמל נרשמות ברחבי הארץ
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
הפסקת חשמל

בשל עצים שנעקרים מהרוח: הפסקות חשמל נרשמות ברחבי הארץ

רוחות חזקות ברחבי הארץ - חלקן הגיעו גם למהירות של 100 קמ"ש - הובילו לנפילות עצים שפוגעים בקווי חשמל ויוצרים הפסקות חשמל מקומיות בכל רחבי הארץ • עובדי חברת החשמל עובדים על מנת להחזיר את החיבורים • בחלק מהתקלות, צפי חזרת החשמל עומד על שעות הערב

עידן ארץ 16:07
עובדי חברת החשמל / צילום: יוסי וייס, חברת החשמל
עובדי חברת החשמל / צילום: יוסי וייס, חברת החשמל

הסערה הנוכחית מביאה איתה לא רק גשמים רבים, אלא גם רוחות חזקות: ברחבי הארץ נרשמות כעת רוחות במהירות של עשרות קמ"ש, ובצפת נמדדה היום גם רוח במהירות של 103 קמ"ש. רוחות אלו מביאות לנפילת עצים שפוגעים בקווי חשמל - ויוצרים הפסקות חשמל מקומיות, בכל רחבי הארץ. חברת החשמל מעדכנת שצוותיהם עובדים להחזיר את החיבור עד הערב.

תעודת הזהות שלכם בתוקף? הממשלה מאריכה את התוקף של ת"ז ישנות בשנה נוספת
רוצים לדעת מה תעשה הבורסה בתל אביב השנה? תקראו את הראיון הזה

רגע לפני שבת, הפסקות החשמל ברחבי הארץ משפיעות על אזרחים רבים. בעוד שאין מקור מידע פומבי של חברת החשמל לכלל הפסקות החשמל ברחבי הארץ ברגע נתון, הרי שהמענה הקולי במוקד שלהם (103) מאפשר לכל אחד לשמוע על הפסקות החשמל המקומיות באזורו. אלו למשל נרשמות ברחוב רוזנבלט בירושלים, רחוב אחידקר והשרביט בראשון לציון ושכונות רבות בנס ציונה, חדרה והישובים סביבה ובקיסריה. בנוסף, התקבלו דיווחים על עצים שהפילו כבלי חשמל בפתח תקווה וברעננה.

עבור חלק מהתקלות, צפי חזרת החשמל הוא עד 17:00. עבור אחרות, עד 19:00. חלק מהתקלות כבר טופלו.

על פי חברת החשמל, "בעקבות מזג האוויר הסוער והרוחות החזקות, במספר אזורים ברחבי הארץ נפלו עצים וענפים על רשת החשמל וגרמו לקריעת חוטים ולהפרעות באספקת החשמל. צוותי חברת החשמל פועלים בשטח ומטפלים בנזקים, במטרה להשיב את אספקת החשמל לכלל הלקוחות. חברת החשמל שבה ומזכירה לציבור כי חוטי חשמל קרועים מהווים סכנת חיים. במקרה של חוט קרוע או חשש לסכנה, יש לדווח באופן מיידי למוקד 103 של חברת החשמל או לכוחות החירום".