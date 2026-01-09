הסערה הנוכחית מביאה איתה לא רק גשמים רבים, אלא גם רוחות חזקות: ברחבי הארץ נרשמות כעת רוחות במהירות של עשרות קמ"ש, ובצפת נמדדה היום גם רוח במהירות של 103 קמ"ש. רוחות אלו מביאות לנפילת עצים שפוגעים בקווי חשמל - ויוצרים הפסקות חשמל מקומיות, בכל רחבי הארץ. חברת החשמל מעדכנת שצוותיהם עובדים להחזיר את החיבור עד הערב.

● תעודת הזהות שלכם בתוקף? הממשלה מאריכה את התוקף של ת"ז ישנות בשנה נוספת

● רוצים לדעת מה תעשה הבורסה בתל אביב השנה? תקראו את הראיון הזה

רגע לפני שבת, הפסקות החשמל ברחבי הארץ משפיעות על אזרחים רבים. בעוד שאין מקור מידע פומבי של חברת החשמל לכלל הפסקות החשמל ברחבי הארץ ברגע נתון, הרי שהמענה הקולי במוקד שלהם (103) מאפשר לכל אחד לשמוע על הפסקות החשמל המקומיות באזורו. אלו למשל נרשמות ברחוב רוזנבלט בירושלים, רחוב אחידקר והשרביט בראשון לציון ושכונות רבות בנס ציונה, חדרה והישובים סביבה ובקיסריה. בנוסף, התקבלו דיווחים על עצים שהפילו כבלי חשמל בפתח תקווה וברעננה.

עבור חלק מהתקלות, צפי חזרת החשמל הוא עד 17:00. עבור אחרות, עד 19:00. חלק מהתקלות כבר טופלו.

על פי חברת החשמל, "בעקבות מזג האוויר הסוער והרוחות החזקות, במספר אזורים ברחבי הארץ נפלו עצים וענפים על רשת החשמל וגרמו לקריעת חוטים ולהפרעות באספקת החשמל. צוותי חברת החשמל פועלים בשטח ומטפלים בנזקים, במטרה להשיב את אספקת החשמל לכלל הלקוחות. חברת החשמל שבה ומזכירה לציבור כי חוטי חשמל קרועים מהווים סכנת חיים. במקרה של חוט קרוע או חשש לסכנה, יש לדווח באופן מיידי למוקד 103 של חברת החשמל או לכוחות החירום".