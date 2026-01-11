לפחות 2,000 איש, זהו מניין הנרצחים יוצא הדופן במחאה באיראן בתוך כ-48 שעות בלבד, כך לפי "איראן אינטרנשיונל". בערוץ BBC בפרסית הוסיפו, כי ביום חמישי האחרון, כ־110 גופות מפגינים הועברו לבתי חולים בטהרן ובראשת. כאשר משפחות הגיעו לקחת את יקיריהן לקבורה, הן גילו כי משטר האייתוללות דורש אלפי דולרים בתמורה. אלו הם רק נדבכים מעטים, אך חשובים מאין כמותם, שמעבירים את תשומת הלב אל נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, שהצהיר כי יפעל - אם הרפובליקה האסלאמית תטבח באזרחיה כפי שקרה במחאות קודמות.

"איראן שואפת לחירות, כנראה כפי שלא קרה מעולם", כתב טראמפ בסופ"ש ברשת החברתית שלו Truth. "ארה"ב מוכנה לסייע". בוושינגטון מזהים כי על אף הטבח ההמוני שמבצעים כוחות המשטר, העם האיראני זועם באופן יוצא דופן. כך, למשל, הטלוויזיה הממלכתית דיווחה כי המפגינים, שאותם הם מגדירים "האויב", הציתו 25 מסגדים בבירה בתוך יממה.

הגדלת תקציב הביטחון במקום שיפור המצב

כמיטב המסורת האיראנית, אצבע מאשימה מופנית לארה"ב ולישראל - ולא לסדרי העדיפויות של המנהיג העליון עלי חמינאי ואנשיו. אלו משתקפים, בין השאר, מטיוטת התקציב לשנה הפרסית הבאה, שתחל ב־21 במרץ. במקום תוכנית לשיפור המצב הכלכלי, כוללת הטיוטה את הגדלת תקציב הביטחון ב־145% לכ־9.2 מיליארד דולר. כשהאזרחים יצאו לרחובות, כל שנותר לממשלת איראן הוא לנסות להרגיע אותם עם הבטחת מענק ששווה לכשבעה דולרים בלבד.

הדבר נועד להקל על האזרחים שזועמים על קצב אינפלציה שנתי, שלפי נתונים רשמיים עומד על 52.6%. המנוע מאחורי האינפלציה הוא עליית המחירים בתחומי המזון, המשקאות והטבק (72%).

ד"ר מאיר ג'בדנפר מבית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן מציין, כי קשה להגיד בדיוק מה קרה ברחבי הרפובליקה האסלאמית ביומיים האחרונים בגלל חסימת התקשורת - אבל יציאת האזרחים לרחובות בעקבות קריאת יורש העצר הגולה רזא פהלווי מעידה, כי לאחר שנים רבות כעת יש מנהיג אופוזיציה לאיראן.

"אנשים ממשיכים להקשיב לו, ומנגד חסימת התקשורת משקפת את הבהלה של המשטר. לא ראינו הפגנות שכאלה מאז מחאת החיג'אב. כוחות המשטר יורים לכל עבר, וזהו משבר רציני. בימים שלישי-רביעי צפויים גשמים ושלגים שעלולים להפחית את המחאה, לפחות באופן זמני, אבל העובדה שלמשטר אין פתרון למשבר האינפלציה, ממחישה כי זהו משבר חסר תקדים".

עלי חמינאי, המנהיג העליון של איראן / צילום: ap, Office of the Iranian Supreme Leader

אותם שבעה דולרים שהמשטר מציע, כמובן לא מרגיעים את האזרחים, שכבר שלושה ימים נאלצים להתמודד בלי אינטרנט, רשתות סלולר וטלפון קווי. ההשפעה של המהלך האופייני במחאה הנוכחית היא משמעותית אבל מוגבלת, בזכות רשת סטארלינק. אמנם לא כל איראני יכול להרשות לעצמו את ההשקעה הכלכלית הזו, אך לפי הערכות - יש ברחבי הרפובליקה האסלאמית 50-30 אלף ערכות שהוברחו באופן בלתי חוקי. על כן, למורת רוחו של חמינאי, המראות הקשים מהרחובות יוצאים בכל זאת לעולם. היבט נוסף שבו מעורב בעלי סטארלינק, אילון מאסק, הוא שברשת החברתית שלו X (טוויטר, לשעבר) החליפו את דגל איראן בדגל איראן של השאה.

נוסף על כך, הרשת החברתית משמשת אזרחים איראנים לפרסום מצבם בעילום שם. "הגופות מגיעות מכל מקום למכון לרפואה משפטית בכּהְרִיזַכּ", כתב אחד מהם. "כמות הגופות כל כך גדולה עד שסידרו אותן בחצר. הם הביאו מספר עצום של מכולות לחדר המתים לקירור הגופות. אנשים מזהים את הגופות בין הגופות, שמים עליהן את תעודות הזהות שלהם, מצלמים אותן ונותנים להן קוד. גם קבורה אינה מותרת. הם עצמם לוקחים את הגופות בקבוצות וקוברים אותן בעצמם. למשפחות נאמר שעד שהמצב הזה יסתיים אין להן זכות להגיע שוב. ואם המשפחות ישמיעו קול, לא ימסרו להן את מועד ההגעה ולא את הקוד של מקום הקבורה".

"ישראל לא תשיג את הסיום שלו היא מצפה"

שינוי נוסף ביחס לעבר הוא שטורקיה, ברובה הגדול סונית, מגבה את משטר האייתוללות, מנהיג השיעים הקיצוניים. "אני יכול לומר בוודאות כי ישראל לא תשיג את הסיום שלו היא מצפה", אמר שר החוץ הטורקי הקאן פידאן בראיון לתאגיד השידור הציבורי של ארדואן TRT. "העם האיראני יודע על אילו סוגיות להגיב, לטובת מי, ומדוע".

המונים בחוצות טהרן / צילום: Reuters

ד"ר חי איתן כהן ינרוג'ק, מומחה לטורקיה במרכז משה דיין באוניברסיטת תל אביב ובמכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון, מסביר כי אם בעבר טורקיה חששה מהיעדר משטר חילוני באיראן, שישפיע גם עליה, עתה זה לא כך, שהרי אנקרה בעצמה שחקה את המורשת החילונית שלה. בצל זאת, בביקורו האחרון בטהרן, פידאן אמר כי ישראל היא "האיום מספר אחת עבור טורקיה ועבור איראן", ואילו בביקור שר ההגנה ישאר גולר באיראן, הוא הגדיר את "הביטחון של איראן" כביטחון של טורקיה.

"בתקשורת הטורקית הממוסדת רואים סיקור אפסי למחאה באיראן", מספר ד"ר כהן ינרוג'ק. "מתי יש דיווח? כשטראמפ מאיים לתקוף, כי זו 'מזימה של ישראל'. הטורקים לא רוצים לדבר על המחאה, כי זה עשוי להצית גם אצלם מחאות, מעצם שתילת רעיון המחאה. בדומה לאיראן, המצב הכלכלי הטורקי בכי רע, ובכל זאת מבזבזת טורקיה ממון רב על מה שהיא מגדירה 'סיוע הומניטרי'. חשש נוסף הוא שהתפרקות איראן תשפיע על הסוגיה הכורדית, ותביא לגל הגירה גדול בין המדינות".

בזמן שבאנקרה מנסים להסיט את תשומת הלב הבינלאומית נגד ישראל במקום נגד הטבח שמבצע משטר האייתוללות, מי שמכתיב את העמדה הבינלאומית הוא ממשל טראמפ. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומנם אמר בראיון ל"אקונומיסט", שהמחאה היא רגע שבו העם האיראני נטל אחריות על גורלו, כי "הפיכות עושים מבפנים", ולפי "ניו יורק טיימס" הוא אף שוחח בנושא המחאה עם מזכיר המדינה האמריקאי מרקו רוביו - אבל נושא התקיפה, אם בכלל, יושב לחלוטין בוושינגטון.

נשיא ארה''ב דונלד טראמפ / צילום: ap, Alex Brandon

ב"וול סטריט ג'ורנל" דווח כי בממשל האמריקאי קיימו דיונים ראשוניים כיצד לבצע תקיפות באיראן, במידת הצורך. אחד התרחישים המרכזיים האפשריים הוא תקיפה אווירית נרחבת נגד שורת מטרות צבאיות, אבל גורמים ששוחחו עם העיתון האמריקאי הבהירו, כי אין זה אומר כי צפויה תקיפה בטווח זמן מיידי.

בטהרן כבר מבינים שארה"ב עשויה לתקוף

כשעוסקים בתקיפה נרחבת, אחת הסיבות המרכזיות שבגינן אמרו אותם בכירים כי תקיפה כזו לא צפויה מייד, היא שלא כמו במהלך המלחמה בישראל - אין אף נושאת מטוסים במרחב. זו שסביר כי תועבר למרחב המפרץ הפרסי בכפוף להחלטה היא "אברהם לינקולן", שמצויה בים סין הדרומי. אפשרות נפרדת שעשויה להיות משולבת היא שליחת מטוסי קרב מבסיסים במרחב כמו "אל־עודייד" בקטאר, לצד או במקום שיגור טילי טומהוק מצוללות. במצב חירום שבו בוושינגטון יחליטו על תקיפה מיידית, הם תמיד יוכלו לשלוח מפציצי B-2 מכל מיקום שלהם ברחבי העולם, בדיוק כמו שקרה בתקיפת מתקני הגרעין.

ניכר כי בטהרן מבינים שזהו כבר אינו תרחיש מופרך שהאמריקאים יחליטו לתקוף אותם, בעקבות הברוטליות נגד האזרחים. מי שהגיב לנושא ביום ראשון בבוקר הוא יו"ר הפרלמנט מוחמד באכר קליבאף, שלפני ימים ספורים "התרכז" דווקא בצורך לדאוג לאזרחים. הוא איים כי כל פעולה של ארה"ב נגד משטר האייתוללות לא רק תהפוך את הבסיסים האמריקאיים במרחב ליעד, כי אם גם את ישראל ליעד מחודש. "הדברים של קליבאף משקפים פאניקה", מסכם ד"ר ג'בדנפר.

"במשטר האייתוללות חושבים כי האזרחים יצאו לרחובות בגלל ישראל, וכי פהלווי הוא 'בובה של ישראל'. כמו כן, כשהאיראנים רוצים לאיים על האמריקאים, הם עושים זאת באמצעות ישראל".