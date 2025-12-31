מאז המהפכה האסלאמית ב־1979 ידע משטר האייתוללות באיראן מחאות רבות ושרד אותן. עם זאת, כיום שרויה הרפובליקה האסלאמית במצב החלש ביותר שלה - ובצילו מתחולל גל הפגנות חדש, שהביא להטלת עוצר בטהרן ובערים נוספות.

● מיזם האנרגיה הענק שמקדמות מצרים וסעודיה בהשקעת 1.8 מיליארד דולר

● לידיעת הטסים לסופיה: בולגריה מצטרפת לגוש האירו ומחליפה מטבע

בעלי עסקים בשווקים, פועלים וסטודנטים יצאו בשבוע וחצי האחרונים לרחובות ערים מרכזיות רבות, ובהן טהרן, כרמאנשאה ואספהאן, וניכר כי מאסו בסדרי העדיפויות של הנהגת איראן.

בעת שבה האיראנים העבירו לחיזבאללה מיליארד דולר בעשרת החודשים הראשונים של השנה לטובת שיקום ארגון הטרור השיעי, מצב התשתיות בתוך הרפובליקה האסלאמית בכי רע. "עזבו את לבנון, תחשבו עלינו במקום!" קראו מפגינים בעיר שוש. מאגרי המים הידלדלו עד כדי כך, שהנשיא מסעוד פזשכיאן הזהיר כי עלול להיווצר צורך בפינוי הבירה טהרן. אף שהמדינה משופעת משאבי טבע - תשתיות האנרגיה לא מספקות מענה אלמנטרי לאזרחים.

מחאות חריגות באופיין

אל שנת 2026 איראן נכנסת בעמדה חלשה פי כמה מעמדתה בפתח 2025. המלחמה במזרח התיכון שעליה ניצחה מרחוק עדיין שרויה בהפסקת אש, ומלחמת 12 הימים ביוני הצביעה על אתגרים מהותיים ביכולת ההגנה של משטר האייתוללות מול האמצעים הישראליים. בזירה הפנימית - האזרחים מבהירים בשטח עד כמה נמאס להם מהמצב. "הזכויות שלנו יושגו רק (במאבק) ברחובות", הם שלחו מסר לטהרן.

"האירועים הנוכחיים מיוחדים, כי המוחים הם סוחרים שקשורים למשטר. לכן שומעים דברים חריגים כדוגמת קריאות להידברות מצד הנשיא או יו"ר הפרלמנט", מסביר בני סבטי, חוקר איראן ב־INSS. "זוהי הסיבה שבגינה נזהרים ואין ירי על המפגינים. זהו אירוע נדיר וקשה מבחינת המשטר, כי אפילו כלי התקשורת שלהם משדרים את המחאה. המשטר לא יודע מה לעשות מולם כבר כמה ימים".

חלק מהותי מהאשמה מופנה למשמרות המהפכה ולא בכדי. טיוטת התקציב שמקדמת ממשלת איראן לשנה הפרסית שתחל ב־21 במרץ כולל את הגדלת תקציב הביטחון ב־145% לכ־9.2 מיליארד דולר.

מתוך הסכום שהוקצה לתחום הביטחון, 4.6 מיליארד דולר מוכוונים ללוגיסטיקה של משרד ההגנה, ו־1.8 מיליארד דולר למשמרות המהפכה. לצורך ההשוואה, משטרת איראן תקבל מיליארד דולר וצבא איראן כ־670 מיליון דולר. סעיף מעניין כולל 323 מיליון דולר לחאתם אל־אנביא, הזרוע ההנדסית של משמרות המהפכה, שנהנית מהכנסות ענק מניהול פרויקטים בתחומי התחבורה, הנדל"ן, התעשייה, החקלאות והכרייה.

נשיא איראן מסעוד פזשכיאן / צילום: ap, Vahid Salemi

קריסת הריאל האיראני

במקביל למסר שהעבירו משמרות המהפכה לישראל ולארה"ב ממשטר האייתוללות לאחרונה באמצעות תרגיל שיגור טילים בליסטיים נרחב - שעלול ליצור בקרב הציבור האיראני חשש מהסלמה אפשרית - בטהרן יש מי שמנסה להרגיע את הציבור, במיוחד לאחר שבמערכת עם כלביא העיר התרוקנה מאזרחים. "זה לא סביר שהאויב יחזור על טעותו", אמר שר החוץ עבאס עראקצ'י.

המסר שלו נבע יותר מחששות מבית מאשר מחוץ. עראקצ'י ראה כיצד בעלי חנויות בטהרן מחו השבוע במקומות מרכזיים בטהרן. אותם האזרחים מאסו בשחיקת הריאל האיראני, שהגיע לשפל חדש. הפעם, כ־1.4 מיליון ריאל לדולר, 1.7 מיליון לאירו ו־1.95 מיליון לליש"ט. לצורך ההשוואה, בינואר עמד הריאל על 810 אלף לדולר, ובמהפכה האסלאמית ב־1979 - על 70 ריאל לדולר בלבד.

נוסף על הריאל שהולך וקורס, האזרחים מתמודדים גם עם קצב אינפלציה שנתי של 52.6%. חלק גדול ממנה מקורו בעליית מחירים בתחומי המזון, המשקאות והטבק (72%). בה בעת, מנתונים רשמיים של איראן עולה, כי במחצית הראשונה של השנה הפרסית, התכווצה הכלכלה המקומית ב־0.6%. אם לא מתחשבים במגזר הנפט שצמח ב־1.1%, הירידה עומדת על 0.8%. בבנק המרכזי בטהרן ציינו כי את ההתכווצות הוביל ענף הבנייה, עם 12.9%.

העלאה בשכר ופטור ממס

באיראן מתכוונים לטפל בנושא נזקי האינפלציה באמצעות העלאה של 20% בשכר לעובדי המגזר הציבורי שמתלוננים על המשכורות. "כשאזרחים מתקשים לחיות, אי אפשר לשלוט", אמר הנשיא פזשכיאן בפרלמנט.

ההצעה כוללת מתן פטור ממס הכנסה למשתכרים עד 400 מיליון ריאל בחודש (כ־282 דולר), ומס הכנסה בגובה 10% למשתכרים 930-400 מיליון ריאל (655-283 דולר). "העלייה אינה פרופורציונלית לאינפלציה", הודה פזשכיאן, אבל הסביר כי הם מנסים לסייע באמצעות שינוי גובה מס ההכנסה. יו"ר הפרלמנט מוחמד באכר קליבאף הוסיף שהתקציב "הוא חיי האזרחים", וציין כי "להעלאה של 20% בשכר יש בעיות, וצריך לתקן זאת".