כמעט כל ענקיות הטכנולוגיה הציגו את הפיתוחים המתקדמים ביותר שלהן בתערוכת הטכנולוגיה הגדולה ביותר בעולם, CES, שהתקיימה בימים האחרונים בלאס וגאס - ולצידם אלפי חברות מיותר מ-150 מדינות, כולל סטארט-אפים קטנים שרואים באירוע הזדמנות למקפצה עסקית.

● המפגש הצנוע של מדעני ה-AI הפך לפסטיבל ענק שכולם רוצים להיות בו

● אייפונים מתקפלים וקריאת מחשבות: הטכנולוגיה החדשה של 2026

על פי חברת CTA, ארגון הגג המארגן את התערוכה, השנה היה מדובר בכ-4,100 מציגים, וכ-148 אלף מבקרים. במוקד עמדו הבינה המלאכותית (בכל דבר), הרובוטים דמויי האדם, ההכרזה של אנבידיה שהובילה לירידה במניות חברות חימום וקירור, ומפת הדרכים לשנה הקרובה.

הטרנד החם: רובוטים דמוי אדם

מדי שנה, חברות שונות מציגות בתערוכה רובוטים שמצליחים לבצע כל מיני משימות. לעיתים אלו רובוטים שמדמים חיות או אפילו עזרים שונים בתוך הבית. השנה, לאס וגאס התמלאה ברובוטים הומינואידים, או במילים אחרות - רובוטים דמוי אדם.

כך, למשל, LG הציגה את CLOiD: אמנם רובוט על גלגלים, אבל עם זרועות ידיים שקיפלו כביסה מול הקהל. מתיעודים שהגיעו מהתערוכה זה היה איטי, ולקח לרובוט זמן רב כדי לקבל מגבת בודדה. חברת Sharpa הציגה יד רובוטית ששיחקה פינג פונג, וחילקה קלפים למשחק בלאק ג'ק.

גם אנבידיה לא נשארה בחוץ, והכריזה על מודלים חדשים בשם Gr00t עבור רובוטיים אנושיים שיכולים להפוך קלט של חיישנים לבקרה עבור גוף רובוטי, וגם את מודל Cosmos המשמש לחשיבה ותכנון אצל רובוטים. המנכ"ל ג'נסן הואנג אמר שהוא מצפה לראות כמה רובוטים עם יכולות ברמה אנושית כבר השנה.

חברת Generative Bionics, שנתמכת כלכלית על ידי AMD, חשפה שהרובוט דמוי אדם שלה שנקרא Gene.01 יגיע לתעשייה מאוחר יותר השנה. מניית AMD ירדה בכ-8% מאז 6 בינואר, אז התחיל הכנס, ואף בכ-12% כמה ימים קודם לכם. אנליסטים מסבירים שהירידה אינה משקפת משבר ספציפי בחברה, אלא לחצים רחבים על המגזר ועל היבטי מאקרו.

השקה נוספת בתחום הרובוטים ההומנואידים הייתה של Boston Dynamics, שהכריזה על שיתוף פעולה עם גוגל כדי לשלב את Gemini ברובוט האנושי שלה, אטלס, ובכלב הרובוט שלו Spot. המהלך יאפשר לרובוטים להבין פקודות בשפה טבעית, להסתגל תוך כדי תנועה ולקיים אינטראקציה טבעית יותר עם אנשים.

עם זאת, יש מי שמצנן את ההתלהבות. בן ווד, אנליסט ראשי ב-CCS Insight אמר ל-CNBC שלמרות ש"זה היה הממתק הטוב ביותר בתערוכה, אנחנו עדיין רחוקים מאוד מאוד מהיישום המסחרי". אחרים הביעו חשש ביחס להתאמה של הרובוטים האלו בבתים, למשל כשיש ילדים קטנים או בעלי חיים.

ג'נסן הואנג, מנכ''ל אנבידיה, בכנס / צילום: ap, John Locher

מושג חובה: בינה מלאכותית

בוול סטריט צריך לומר AI כדי להיות מתוגמלים בביצועי המניה, או לכל הפחות להתייחס לשוק כדי לא לעבור לצבע האדום. זאת אחת הסיבות לכך שמאות החברות שהגיעו לכנס דיברו בלי הפסקה על בינה מלאכותית, והאופן שבו היא שיפרה דרמטית את המוצר שהן מציגות.

דוגמה טובה לכך היא סמסונג, שגם בשנה שעברה הקדישה את כל דוכן התצוגה שלה לבינה מלאכותית. השנה היא הציגה כמה כיוונים שהיא רואה ככאלו שייכנסו לחיי היומיום: מקרר שמזהה בצורה אוטומטית את טריות המוצרים, מכונת כביסה שתזהה את סוגי הבדים ותנטר את רמת הלכלוך כדי להחליט כמה חומרי ניקוי צריך, מזגן שיזהה את הנוכחות בחדר, מראה שסורקת את מצב העור ותיעזר בבינה מלאכותית על מוצרי טיפוח ועוד.

סמסונג הצליחה למשוך תשומת לב נוספת כשהראתה דמו של הסמארטפון המתקפל החדש שלה, שכבר השתדרג לשלושה מסכים שמתקפלים כמו ספר, ולבסוף למסך בודד אחד.

טרנד נוסף שכדאי לעקוב אחריו מקרוב קשור להיבטי הטכנולוגיה הלבישה, וספציפית, טבעות. משנה לשנה החברות השונות מדגימות כיצד אפשר להפוך משקפיים לחכמים יותר, וגם השנה היו כמה טכנולוגיות שכדאי לעקוב אחריהן.

המניות שירדו: השפעתה של אנבידיה

לפני תחילת הכנס, גם אנבידיה תרמה את מנת חלקה בשרשרת ההשקות: הואנג הציג מחשב-על רב-עוצמה המבוסס על הדור הבא של מעבדי אנבידיה - רובין (Rubin). המעבד משובץ לצד חמישה שבבים נוספים בעלי נגיעה ישראלית - ממעבד הליבה (CPU) החדש של החברה, "ורה", ועד שבבי התקשורת ספקטרום, בלופילד וקונקט-אקס המפותחים ביקנעם. רובין למעשה יחליף את ה-Blackwell, והטכנולוגיה הזו אמורה לתמוך בעומסי עבודה מורכבים יותר של בינה מלאכותית כמו סוכני AI.

לצד זאת, הוא הכריז העל Alpamayo, מודל בינה מלאכותית חדש שיקדם את החשיבה עבור רכבים אוטונומיים. הואנג חשף שמכוניות של מרצדס בנץ יונעו על ידי המערכת כבר ברבעון הראשון של 2026. הרעיון הוא לאפשר לרכב להתמודד עם תרחישי נהיגה לא מוכרים בעזרת מודל ראייה-שפה-פעולה. אגב, גם Uber הציגה בכנס את לראשונה את עיצוב ה-robotaxi שלה, שנעשה בשיתוף עם Lucid והסטארט-אפ Nuro.

מניות של חברות אמריקאיות שקשורות לחימום, אוורור וקירור ירדו לאחר שהואנג אמר שהשבבים החדשים של החברה יכולים להפחית משמעותית את דרישות הקירור במרכזי נתונים. מדד JCI.N ירד ב-7.5%, ו־Trane Technologies ירדו ב-5.3%.

השחקנית המפתיעה: חברת המשחקים לגו

אחת ההכרזות שהעסיקו רבים ברשת הייתה ההכרזה של חברת לגו, שהציגה את ה-Smart Brick - בלוק חכם שכולל מחשב זעיר הכולל חיישנים, אור, סאונד ועוד. מדובר בחלק ממערכת של משחק חדש, שאמור להביא אפקטים דיגיטליים למשחק הלגו המסורתי.

הבלוק החדש יידע להפיק סאונד או צבעים שונים לפי הצורך - דמיינו לגו של מכונית משטרה שהבלוק יידע לייתר צבעי אדום וכחול עם הסאונד הרלוונטי, או ברווז צהוב שמשמיע קולות. ההכרזה הזו יצרה סערה גדולה בעיקר בשל העובדה שהיא משנה מקצה לקצה את הצורה שבה אפשר לשחק ולהרכיב לגו.