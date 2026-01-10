שנה אחר שנה, צוות כתבי הטכנולוגיה של וול סטריט ג'ורנל מתכנס כדי לחזות מה תביאה עמה השנה האזרחית החדשה. לפעמים מפספסים. לפעמים אנחנו קולעים בול. השבתת האינטרנט ששיתקה מערכות IT של חברות תעופה ותחומים רבים נוספים? אילון מאסק שממיר את ממשלת ארה"ב ל-DOGE? השקעות בתשתיות בינה מלאכותית שמסתובבות במעגלים כמו כלב שרודף אחרי הזנב של עצמו? כן, בטח שראיתם את כל זה מגיע!

● פרסומת ב־ChatGPT: התכנון שישנה את עולם הבינה מלאכותית

● לשבת בבית הקפה של קלוד וג'מיני: יישומי ה-AI שיבלטו השנה

אבל לפחות לגבי חלק מהתחזיות שלנו ל-2026, כדור הבדולח צלול לגמרי. אנחנו גם גאים לומר שלא כל הרשימה היא בינה מלאכותית, בינה מלאכותית ועוד בינה מלאכותית. נכון, יש לה עדיין מקום ברשימה. אבל אנחנו מהמרים גם על קפיצות דרך גדולות מחוץ לבועה: אינטרנט לווייני טוב ונרחב יותר, שתלי מוח, מכוניות־על חשמליות, וכן, גם אייפון מתקפל.

והרי התחזית ל־2026 בעולם הטכנולוגיה.

הקאמבק של סירי

מהר! חשבו על שמות של שלושה שחקני AI מרכזיים. לא אמרתם אפל, נכון? אבל אולי עוד מעט כן, כשסירי תקבל שדרוג. כן, אחרי עיכובים חוזרים ונשנים בשדרוגי ה-AI הגנרטיבי של סירי, ואחרי שמנהלים באפל הודו בפנינו שהטכנולוגיה לא עמדה בסטנדרטים של החברה, כולם תוהים האם אפל סוף־סוף תצליח להשיק סירי שלפחות נפסיק לקרוא לה טיפשה.

אפל מתעקשת שההתקדמות מתרחשת. ביוני אמר לנו קרייג פדריגי, סגן נשיא בכיר להנדסת תוכנה באפל, שהחברה בונה מחדש את סירי על תשתית ארכיטקטונית חדשה כדי לשפר את יכולות ה-AI שלה. גם אמזון נאלצה לעשות דבר דומה כדי להשיק את אלקסה+.

מאחורי הקלעים באפל שיחקו משחק הכיסאות. ראש תחום ה-AI הוותיק ג’ון ג’יאננדריאה עזב, ועאמר סוברמאניה, שפיקח על הצ’טבוט ג'מיני של גוגל לפני שעבר למיקרוסופט, מצטרף לאפל כסגן נשיא לבינה מלאכותית. ובנוסף, לפי הדיווחים, אפל בוחנת גרסה של ג'מיני של גוגל כדי להפעיל את סירי החדשה.

רובוטים הופכים לבני בית

עמק הסיליקון להוט להוציא את הבינה המלאכותית ממסך הצ’טבוט ולהלביש אותו על הגוף שלכם, או לפחות להעניק לו גוף משלו. האם תקבלו רובוט ביתי ב-2026? כנראה שלא. אבל חלק אולי כן. שני סטארט-אפים של רובוטים אנושיים מתכננים להתחיל ניסויים ביתיים בארה"ב. יש את 1X עם הרובוט האפור והרך Neo, ואת Sunday Robotics עם Memo חובש כובע בייסבול. המטרה: לאסוף נתונים מהעולם האמיתי כדי לשפר את היכולת של רובוטים לבצע מטלות כמו קיפול כביסה וריקון מדיח הכלים.

הקאץ’? במקרה של 1X, משימות רבות עדיין יבוצעו על ידי מפעיל אנושי מרחוק. כלומר, אדם במטה שמנווט את הרובוט באמצעות קסדת מציאות מדומה. וב־Sunday Robotics, המנכ"ל טוני ז'או אומר שהניסויים הביתיים ישתמשו ברובוטים אוטונומיים לחלוטין, אבל קבוצת הניסוי הראשונית תהיה מצומצמת מאוד.

הדחיפה המשמעותית יותר צפויה להגיע מכיוון גאדג'טים ואביזרים לבישים מבוססי בינה מלאכותית. גוגל מתכננת להשיק את זוג המשקפיים הראשון שלה המופעל בג'מיני, בעוד שמטא תמשיך לשפר את משקפי Ray-Ban Meta. משפחת מכשירי ה-AI של OpenAI ושל המעצב ג'וני אייב לא צפויה להגיע לפני 2027, אך לאור הנטייה של סם אלטמן לרמוז על מוצרים חדשים, סביר שנשמע עליהם בחודשים הקרובים.

תוכנות זדוניות סתגלניות

בשנה החולפת נרשמה עלייה של 400% בגניבה מוצלחת של מידע אישי באמצעות פישינג, כולל פרטי התחברות, במידה רבה בגלל הבינה המלאכותית. האקרים עם ידע טכני מועט יכולים להשתמש במודלי AI כדי ליצור דיפ־פייקים משכנעים, או להקים אתרים ודוא"לים שנועדו ללכוד סיסמאות וקודי אימות דו־שלבי. וכעת, כשדפדפני אינטרנט מקבלים עוזרי AI, גורמים זדוניים יכולים להסתיר הוראות מזיקות בתוך דפי אינטרנט שנועדו להסיט את עוזרי ה־AI ממסלולם.

גוגל זיהתה לאחרונה איום חמור אף יותר: תוכנה מבוססת בוטים שיכולה להסוות את הקוד של עצמה כדי לחמוק מגילוי וליצור יכולות זדוניות חדשות בזמן אמת. החוקרים אמרו ששחקנים הנתמכים בידי מדינות ניסו להשתמש במודל מבוסס ג'מיני כדי לייצר פקודות זדוניות. סוג כזה של תוכנה מתוחכמת צפוי להפוך לסטנדרט בקרב פושעים. עם זאת, גוגל השתמשה בתובנות מהניסיון הזה כדי ללמד את המודל שלה לזהות מתי משתמשים מתכוונים לעולל רע, ולסרב לעזור.

אפל סוף סוף מתקפלת

במשך שנים סמסונג ויצרניות אנדרואיד אחרות הפכו טלפונים למיני־טאבלטים מקופלים, נוסטלגיה של ממש לתחילת שנות ה־2000. כעת, אפל עומדת להצטרף לאקרובטיקה. האייפון המתקפל הראשון צפוי להיות מושק לצד סדרת iPhone 18 בסתיו. הוא ייפתח בסגנון ספר, עם כמה מצלמות ו־Touch ID במקום Face ID, לפי בלומברג.

זוכרים את iPhone Air הדקיק בטירוף? ראו בו מופע חימום, כי כאן מדובר בשני טלפונים שלמעשה מונחים זה על זה. לפי הדיווחים, אפל גם ביצעה עבודת הנדסה משמעותית כדי לצמצם את הקפל המכוער במרכז, תלונה ותיקה לגבי מכשירים מתקפלים. אפל סירבה להגיב על התוכניות העתידיות.

התזמון הגיוני. משלוחי סמארטפונים מתקפלים צפויים לגדול בכ־10% משנה לשנה ב־2025, לפי IDC. בחברת המחקר מעריכים שאייפון מתקפל עשוי להקפיץ את הצמיחה ל־30% ב־2026. לגבי המחיר: תחזיות מוקדמות מציבות אותו מעל 2,000 דולר. אולי כדאי להשאיר את הארנק מקופל עד אז.

AI מעבר למודלי שפה

מודלי השפה הגדולים שמניעים את צ'אט GPT וצ’טבוטים אחרים כאן כדי להישאר. אבל הם גם מוגבלים בצורה מתסכלת, וסביר שלא יובילו אותנו ל־AGI ברמה אנושית. קבוצה הולכת וגדלה של חוקרים, רבים מהם אותם אנשים שהביאו לנו את מודלי השפה והארכיטקטורה שלהם, כבר עובדים על הדבר הבא.

חלופה אחת היא "מודלי עולם". "סנדקית ה־AI", פיי־פיי לי ו""סנדק ה־AI" לשעבר של מטא, יאן לקון, הקימו שניהם סטארט־אפים שמפתחים אותם. במודל עולם, ה־AI משוטט במרחב וירטואלי ולומד דרך חוויה ואינטראקציה, ולא רק באמצעות הזנת ספרים, סרטים ומאגרי נתונים.

במקביל, סטארט־אפים כמו Pathway מהמרים על ארכיטקטורות יסוד חדשות לבינה מלאכותית, שמשנות את אופן הלמידה והזיכרון. המייסד־השותף של OpenAI, איליה סוצקבר, עזב את החברה כדי להקים את Safe Superintelligence ב-2024. אז הוא אמר שמצא דרך שונה לפתח AI שתשנה את התחום לחלוטין.

סביר שנראה זרם עקבי של הכרזות מהקבוצות הללו. אך לא ברור מתי תגיע פריצת דרך בסדר גודל של צ'אט GPT. סוצקבר אמר לאחרונה שכרגע יש "יותר חברות מרעיונות" לגבי איך לקחת את ה־AI לשלב הבא.

תחרות לסטארלינק

אנשים באזורים מרוחקים בעולם יכולים כיום לקבל אינטרנט מהחלל, בעיקר בזכות מערך הלוויינים במסלול נמוך של סטארלינק מבית SpaceX. כעת לסטארלינק סוף־סוף צצים מתחרים. אמזון החלה לשגר לוויינים משלה במסגרת פרויקט Leo (לשעבר Kuiper), וגם פרויקטים בחסות ממשלתית כמו Eutelsat OneWeb. עד החודש שיגרה אמזון יותר מ-150 לוויינים כאלה. ב־2026 תספק החברה גישה מהירה ללקוחות מסחריים כמו JetBlue, שתשתמש בטכנולוגיה לאינטרנט מהיר בטיסות.

בינתיים, SpaceX הודיעה לעובדיה לצפות להנפקה ראשונית ב־2026, סימן שהחברה מחפשת הון כדי לבסס את אחיזתה בשוק האינטרנט מהחלל. אם לגג הבית או העסק שלכם יש קו ראייה פתוח לשמים, אולי סוף־סוף תוכלו לנתק את הכבל האחרון בחייכם, זה שמחבר אתכם לספק האינטרנט.

להוכיח שאתה אנושי

איך מוכיחים זהות ברשת? קודים ב־SMS? סלפי? מספר ביטוח לאומי? למרבה הצער, האקרים ניצלו פרצות במערכת הפגומה הזו. בנוסף, אנשים ננעלים מחוץ לחשבונות שלהם, בלי יכולת להוכיח שהם אכן הם.

עם עליית סוכני AI זדוניים - נדרש אימות אנושי חדש. ב־2026 ליותר אנשים יהיה מזהה דיגיטלי, תעודת זהות מאומתת המאוחסנת בטלפון. מכשירי אנדרואיד וכעת גם iOS תומכים בגרסאות דיגיטליות של דרכונים אמריקאיים לנסיעות פנים ביותר מ־250 שדות תעופה. 12 מדינות אמריקאיות ופורטו ריקו מציעות כיום רישיונות נהיגה בטלפון.

אפל אומרת שתעודות זהות דיגיטליות יעבדו בסופו של דבר כמו Apple Pay, הן יאפשרו לכם להוכיח זהות וגיל פיזית גם באונליין. גוגל אומרת שמשתמשי אנדרואיד יוכלו להשתמש בהן לשחזור חשבונות אמזון ולאימות פרופילים ב־Uber ובפלטפורמות נוספות.

האיחוד האירופי מחייב זהויות דיגיטליות לאומיות כבר בשנה הקרובה, ותעשיות מפוקחות כמו בנקאות וחינוך חייבות לקבל אותן עד 2027. סינגפור והודו כבר שם. ופרויקט World בגיבוי סם אלטמן, שואף לסרוק כל קשתית בעולם לפלטפורמת זיהוי אנונימית, אם חששות הפרטיות לא יעצרו אותו.

קריאת מחשבות לכיף

נוירוטק, כלומר ממשקים דיגיטליים שקולטים אותות מהמוח ומהעצבים, יהיו הדבר הבא בעתיד הלא רחוק. אפשרות אחת היא ממשק מוח־מחשב ישיר שדורש ניתוח כמו אלה שמפתחות Neuralink של אילון מאסק וחברות נוספות. רוב האנשים כנראה יעדיפו את הגרסה הלא פולשנית.

כיום, רצועת היד של מטא היא דוגמה טובה. היא קוראת אותות עצביים בפרק כף היד של המשתמש ומתרגמת אותם לפעולות במשקפי מציאות מדומה ורבודה של החברה.

ב־2026 טכנולוגיה כזו תעבור לראש. טכניקת "כיתוב מחשבות" חדשה יכולה לתרגם מחשבות למילים ואף למשפטים. סטארט־אפ הנוירוטק החדש של סם אלטמן, Merge Labs, משתמש באולטרסאונד לקריאת פעילות מוחית. במעבדה אנשים כבר שולטים בגאדג’טים ואפילו בכיסאות גלגלים באמצעות מחשבותיהם.

מוצר חדש של הסטארט־אפ Cognixion עשוי בעתיד לסייע באבחון הפרעות נוירולוגיות ומוחיות. גרסה מוקדמת, שנמצאת כעת בניסוי קליני, כוללת משקפי Apple Vision Pro ורצועת ראש ייעודית עם אלקטרודות שמודדות פעילות מוחית. "אפשר לעשות רק כך וכך עם דברים שמחוברים לפרק כף היד או שמסתכלים על העיניים", אומר אנדראס פורסלנד, מנכ״ל Cognixion. "צריך גישה למחשבה ולמה שבאמת קורה במוח".

אוטונומיה בכל פינה

זו הייתה שנה גדולה לרכבים אוטונומיים. Waymo של אלפאבית התרחבה לערים נוספות, Zoox של אמזון החלה להעלות נוסעים מרשימות המתנה בלאס וגאס ובסן פרנסיסקו, ורובוט־טקסי של טסלה יצאו לרחובות אוסטין, טקסס. המומנטום נמשך ב־2026.

Waymo מתכננת לפתוח שירות במיאמי, דאלאס, יוסטון, סן אנטוניו ואורלנדו. היא גם תמשיך להתרחב לכבישים מהירים בסן פרנסיסקו, לוס אנג’לס, פיניקס וערים נוספות, ואף תתקדם לחוף המזרחי, אזור שבו הייתה איטית יותר בשל מזג אוויר קר ושלג. ניסויים מתקיימים בניו יורק, בולטימור, פיטסבורג, סנט לואיס ופילדלפיה. Zoox מתכננת להתרחב לאוסטין ולמיאמי, וכבר בוחנת פעילות בלוס אנג’לס, אטלנטה וושינגטון די־סי. יותר ערים פירושו יותר פיקוח ויותר כותרות כשהמכוניות מעורבות בתאונות קשות, או כשכולן לפתע מושבתות ברחבי העיר.

ההתקדמות אינה רק בהסעות רובוטיות. אל תתפלאו אם תראו יותר נהגים אנושיים מסירים ידיים מההגה. כמו טסלה, Rivian מתכננת להרחיב את תוכנת הנהיגה ללא ידיים בשנה הבאה, במטרה לנסוע מנקודה לנקודה בלי התערבות הנהג. עדיין יהיה צורך להשגיח על הדרך, אך Rivian, ג’נרל מוטורס ואחרות דוהרות לעבר מערכות אוטונומיות מלאות.

רפואת עשה זאת בעצמך

עלויות הבריאות מזנקות. ב־2026 עסקים בארה"ב צפויים להתמודד עם העלייה הגדולה ביותר זה לפחות 15 שנה - מעל 9% לפי חלק מההערכות. גם מבוטחים בתוכניות Affordable Care Act ייפגעו מפרמיות חודשיות גבוהות יותר. זה מאיץ מעבר לרפואה עצמית, המונעת בידי אקו־סיסטם של כלים ישירות לצרכן, וכמובן, AI.

ספקים דיגיטליים מובילים את השינוי. One Medical של אמזון מציעה תמחור לטיפול וירטואלי לפי שימוש ומנויים שנתיים בהנחה. אנשים יכולים לרכוש מכשירים לבישים לאבחון מאומת קלינית של בדיקות כמו יתר לחץ דם ודום נשימה בשינה, וכלים ביתיים למדידת מדדים בזמן אמת לייעוץ מרחוק. כיום אפשר לדלג על הבדיקה ולקנות ללא מרשם חיישני גלוקוז רציפים, מכשירי שמיעה ועוד.

למורת רוחם של אנשי מקצוע, רבים מסתמכים על צ’טבוטי AI פופולריים לפתרון חידות רפואיות, פרשנות בדיקות ואף טיפול פסיכולוגי.

"כשהעלויות נוסקות, תהיה תנועה לדיגיטל בשאלות בריאות בסיסיות", אמר טום הייל, מנכ״ל חברת המכשור הבריאותי הלביש Oura. הוא מזהיר מפני בוטים ש"רוצים לרצות באמצעות המצאת עובדות". אם תחסוך כסף אבל תלך בדרך שגויה, אתה עלול לצאת במצב גרוע יותר, וגם לשלם יותר.

AI ובריאות הנפש

עבור אנשים המתמודדים עם בעיות נפשיות, שיחה עם AI עלולה להיות מסוכנת. היא יכולה לאשר רעיונות מטרידים ופרנויה ואף לעודד הזיות.

חוקי מדינות בארה"ב דוחפים מפתחי AI לפעול. החל מיום השנה החדשה, רגולציה חדשה בקליפורניה מחייבת AI להפסיק שיחה כאשר מזוהה פגיעה עצמית. החוק גם מחייב תזכורות הפסקה כל שלוש שעות למשתמשים מתחת לגיל 18. חוקים באילינוי ובנבאדה אוסרים על AI ככלי לתקשורת טיפולית.

צו נשיאותי חדש של טראמפ בנושא AI מאיים לערער רגולציה מדינתית לטובת מדיניות פדרלית. ממשלות וחברות AI צפויות להתמודד עם הסוגיה עוד שנים.

למרות המכשולים, ייתכן ש־AI יהיה המפתח לפתרון משבר בריאות הנפש. עלויות, מחסור בכוח אדם וסטיגמה ממשיכים לחסום טיפול מקצועי. כלים מבוססי AI שאומנו על טיפול מבוסס ראיות עשויים להיות בטוחים ויעילים, אמרה טנזרם צ’אודרי, פרופסורית לבריאות וטכנולוגיה משולבות ב־Cornell Tech. ייתכן שמתחרה איכותי יופיע ב־2026.

מכוניות־על חשמליות

רכבים חשמליים מודרניים כבר נוטים להיות מפלצות ביצועים. אבל בכל הנוגע לתאוצה, מהירות מרבית ותכונות, מכוניות־על חשמליות עומדות לעלות על כל הציפיות.

דגמים חדשים של Polestar, Alpine ו־Porsche בדרך, לצד המכונית החשמלית הראשונה אי־פעם של Ferrari. בינתיים, Mercedes AMG הדגימה לאחרונה מכונית קונספט עם מנוע חשמלי חדשני בזרם צירי, מעל 1,000 כוחות סוס, ששוקל רק כ־13 ק"ג. (לשם ההשוואה, מנוע בנזין במכונית־על כמו Bugatti Veyron שוקל מעל 360 ק"ג).

השילוב הייחודי של תאוצה מיידית, מערכת הנעה קלה ומרכז כובד נמוך, בזכות מיקום הסוללות הכבדות, פירושו שכלי הרכב הללו עשויים להיות משהו כמו מכוניות מירוץ חוקיות לכביש. הם גם עלולים להפוך למטרד ברחובות, שבהם רכבי EV כבדים וחזקים כבר גורמים נזקים למעקות בטיחות ולמערכות בטיחות אחרות.

דבר אחד שככל הנראה לא נראה ב־2026: ה־Tesla Roadster המובטח זה זמן רב. כזכור, סם אלטמן ביקש את החזר המקדמה בסך 50 אלף דולר על מכונית ההיפר החשמלית המאחרת, ואילון מאסק נענה לכך בהפגנתיות.