עמי לוטבק, ממייסדי חברת הסייבר WIZ, ואשתו רות, רכשו בשנים האחרונות שני מגרשים צמודים שעליהם שלושה בתים, מול הכניסה ליקב בנימינה, במחיר כולל של יותר מ־28 מיליון שקל. הרכישות בוצעו במסגרת שלוש עסקאות נפרדות, שנפרשו על פני למעלה משנתיים.

על אחד מהמגרשים אושרה לפני כשנה וחצי תוכנית המאפשרת הקמה של ארבע יחידות דיור. לגלובס נודע כי במסגרת העסקה המרכזית התחייב לוטבק לשלם גם את היטל ההשבחה שחל על מוכר המגרש - זאת כחלק מתנאי העסקה, אף שההיטל מוטל בדרך כלל על בעל הקרקע.

העסקה הראשונה בוצעה על מחצית ממגרש ששטחו המקורי כ־1.9 דונם, ועליו עמד מבנה חד משפחתי. במהלך 2024, בעוד העסקה מתקדמת, אושרה על הקרקע תוכנית שפיצלה את המגרש לשני חלקים בני כ־940 מ"ר כל אחד. על פי התוכנית, ניתן יהיה להקים בכל אחד מהחלקים ארבע יחידות דיור בשטח של עד 160 מ"ר כל אחת, וכן כ־50 מ"ר שטחי שירות.

לוטבק רכש רק מחצית מהמגרש המפוצל, בסכום כולל של 14.7 מיליון שקל. ואולם, לגלובס נודע כי מדובר ככל הנראה ב"עסקת נטו", שבמסגרתה נטל הרוכש על עצמו גם את תשלום היטל ההשבחה שנוצר בעקבות אישור התוכנית. עסקה זו הושלמה ונרשמה בטאבו לפני כשבועיים, כשהמגרש נרשם על שם בני הזוג.

מה מתוכנן במגרשים הנוספים?

שתי העסקאות הנוספות בוצעו מול יורשים של מגרש סמוך, בשטח של כ־2.3 דונם, הנמצא מול הכניסה ליקב בנימינה. על פי נתוני רשות המסים, שולמו על מגרש זה כ־14 מיליון שקל, במספר פעימות, החל מ־2024 ועד למחצית השנייה של השנה שעברה.

לא ידוע בשלב זה מה בכוונת בני הזוג לעשות עם המגרשים. עם זאת, העובדה שבאחד מהם כבר אושרה תוכנית להקמת ארבעה קוטג'ים, וכן ההערכה כי גם במגרש השני ניתן יהיה לקדם תוכנית דומה התואמת את תוכנית המתאר היישובית, עשויות לאפשר פיתוח בהיקף נרחב יחסית לאזור.

עמי לוטבק סירב להגיב על הכתבה.

לוטבק מוכר בתעשיית הסייבר כאחד ממקימי WIZ, לצד רועי רזניק, אסף רפפורט, וינון קוסטיקה. החברה נמכרה לגוגל בשנה שעברה ב-32 מיליארד דולר, וזאת לאחר שבעשור הקודם הם מכרו את חברת אבטחת המידע שהקימו, אדאלום, למיקרוסופט בתמורה ל-320 מיליון דולר.