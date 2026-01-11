קבוצת נוקד קפיטל, מנהלת קרנות הגידור הגדולה בישראל, רכשה עוד 52% מבית ההשקעות פורטה בעסקת החלפת מניות. כך, הקבוצה בניהולם של רועי ורמוס ושלומי ברכה, תעלה להחזקה של 100% מבית ההשקעות. ההתחשבנות הסופית על היקף העסקה תושלם בתקופה של עד חמש שנים, בהתאם לתוצאות המהלך והיקף הנכסים המנוהלים.

מדובר למעשה בעסקה שנייה שנערכת בין ורמוס לחגי בדש, בעלי פורטה. אחרי שב־2018 רכש ורמוס מבדש 48% מבית ההשקעות. בשנים האחרונות בדש משמש, במקביל לתפקידו בפורטה גם שותף בנוקד.

לפני כשני עשורים השניים הובילו יחד את בית ההשקעות פסגות, שהיה בזמנו הגדול בישראל. בסוף 2010 ורמוס פרש מניהול פסגות בטונים צורמים, ובדש קודם מתפקידו כמנהל פעילות הגמל למנכ"ל. מי שהחליף את בדש בגזרת הגמל היה שלומי ברכה, שותפו הנוכחי של ורמוס בנוקד קפיטל.

בית ההשקעות פורטה הוקם ב־2017 על ידי בדש, שאף שימש לפני כן לתקופה קצרה כמנכ"ל מועדון הכדורסל מכבי תל אביב.