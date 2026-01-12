ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
קרן אלומה רוכשת חצי מגרינמיקס ב-45 מיליון שקל

לגלובס נודע כי קרן התשתיות אלומה של אורי יוגב, מולי רבינא ויאיר הירש הופכת הלוואה קיימת של 20 מיליון שקל למניות בחברה ומשקיעה עוד 25 מיליון שקל נוספים • על פי הערכות בשוק, גרינמיקס היא חברה רווחית

נתנאל אריאל 09:44
ראשי קרן אלומה, מימין אורי יוגב, מולי רבינא ויאיר הירש / צילום: נוי נפתלי

רק לפני חמישה חודשים קרן אלומה נתנה הלוואה בהיקף של 20 מיליון שקל לגרינמיקס, חברת מיחזור פסולת חומרי הבניין, בריבית שנתית של 12%, עם אופציה להשקעה נוספת. כעת לגלובס נודע כי אלומה מקדימה את ההשקעה בחברה, בצורת הפיכה לבעלת שליטה בחברה, תמורת סכום נמוך יותר.

לגלובס נודע כי אלומה החליטה להמיר את אותה הלוואה לרכישת מניות בחברה, מוקדם מהצפוי, ובמקביל הקרן משקיעה עוד 25 מיליון שקל, כך שהיא תחזיק בחצי ממניות גרינמיקס, תמורת השקעה של 45 מיליון שקל בסך הכל. בכך אלומה תקבל החזקה של כ-50% בחברה, עם אופציה לעלות לשליטה (יותר מ-50%), וזאת בהנחה לעומת הסכום המקורי שעמד על 55 מיליון שקל תמורת אותו חלק בחברה.

השווי הזמני של גרינמיקס במסגרת ההשקעה מוערך ב-70 מיליון שקל לפני הכסף ו-90 מיליון שקל לאחריו, והשווי המלא ייקבע בהתאם לדוחות שנת 2026, כשהוא עשוי לנוע בטווח של 40 עד 150 מיליון שקל.

בשוק מעריכים כי מטרת ההשקעה היא לחזק את מבנה ההון של גרינמיקס, מיחזור חוב וצמיחה ובקרן מקווים לבצע פעילות השבחה בחברה.

המימושים של הקרן

גרינמיקס מפעילה מתקני מיחזור מהמתקדמים בישראל ובעולם, ופועלת ליצירת מוצרי בנייה איכותיים תוך מיחזור קרוב ל-100% מפסולת הבניין. החברה פועלת במודל zero waste עם שאיפה לצמצום משמעותי של הטמנת פסולת והשבה אקטיבית של חומרי גלם איכותיים לשוק הבנייה.

נזכיר כי קרן אלומה חתמה לאחרונה על הסכם למכירת חברת התקשורת אקסלרה לקרן אסנס פרטנרס של האחים וייל, משפחות ליימן, ליברמן ויסלזון, בסכום של כ-408 מיליון שקל, וזאת אחרי שהסכם מכירה קודם לבזק נפל, כאשר זו הודיעה על ביטול הרכישה רק כחודשיים אחרי ההודעה המקורית על ביצוע הרכישה.

אותה השקעה של בזק הייתה אמורה להניב לאלומה סכום גבוה יותר של 433 מיליון שקל. כך או כך, אלומה מסכמת את האקזיט הזה בתשואה של כמעט פי שלושה על הכסף תוך 4 שנים בלבד. אקסלרה נותנת שירותי תקשורת באמצעות כבל תת ימי מבוסס סיבים אופטיים, מחזיקה אתר נחיתה בקפריסין ומפעילה חוות שרתים.

במקביל אלומה מכרה 38% ממניות חברת אסקו אלומה תמורת 61 מיליון שקל, לידי שותפיה דיסקונט קפיטל ומייסד החברה דני בר משיח.