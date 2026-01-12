הכנסות "קרן העושר" ממיסוי רווחי יתר: 8.8 מיליארד שקל

עד ה-31 לדצמבר 2025 נצברו בקרן לאזרחי ישראל, המוכרת בשם "קרן העושר", סך של כ-8.8 מיליארד שקל מתמלוגים והיטלים בגין רווחי יתר של שותפויות הגז. מתוך סכום זה, 7.3 מיליארד שקל "היטלים חלוטים" (היטל שלא ניתן לערער עליו). בסך הכל נגבו בשנת 2025, כ-1.3 מיליארד שקל, לעומת כ-1 מיליארד שקל בשנת 2024. כ-1.2 מיליארד שקל הפכו לחלוטים (סכום סופי שנכנס לקופת המדינה), לעומת 1.4 מיליארד שקל בשנת 2024.

● החשב הכללי מגיב לראשונה לסערת העברות הכספים לחינוך החרדי: "מציאות מערכתית"

● הרווח העצום של זהבית כהן ועמיר בירם: מימושים של 1.8 מיליארד שקל בשבוע

שותפויות הגז המקומיות משלמות מספר סוגי מסים למדינה על הכנסותיהן והפקת הגז: הראשון - תמלוגים בשיעור כ-12.5%, הנקבעים על-פי חוק הנפט מרגע תחילת ההפקה במאגר. ניהול הגבייה והבקרה על התמלוגים מתבצע באגף התמלוגים במשרד האנרגיה, והכספים מועברים ישירות לקופת המדינה; השני - מס חברות (מס הכנסה) בשיעור של 23% מהרווח, הנקבע על-פי פקודת מס הכנסה ומנוהל על-ידי רשות המסים - גם הוא מועבר ישירות לקופת המדינה; השלישי - מס רווחי היתר ממשאבי טבע (המכונה "מס ששינסקי"), בשיעור של 20%-46.8%, לאחר החזר השקעה של 150%. מדובר במס מיוחד שנקבע בעקבות דוח ועדת ששינסקי, המנוהל על-ידי רשות המסים ומועבר לקרן העושר בניהול בנק ישראל.

היטלים ש"אינם חלוטים" הם היטלים שנגבו כמקדמות או כניכוי במקור במהלך שנת המס וגבייתם עדיין אינה סופית. לאחר תום שנת המס, בהתאם לסכום ההיטל שיחושב בדוח השנתי שיוגש, יהפוך ההיטל כאמור, כולו או חלקו, לחלוט. היטלים חלוטים הם היטלים שנגבו עפ"י דוחות שנתיים שהגישו בעלי זכויות הנפט ומשאבי הטבע, וכן היטלים שנגבו בעקבות שומה סופית.

רשות המיסים מעבירה מידי רבעון את כספי ההיטלים הנגבים (החלוטים ושאינם חלוטים) לחשב הכללי במשרד האוצר. החשכ"ל מנהל בקרן לתקופת ביניים את ההיטלים שאינם חלוטים עד שיהיו חלוטים, ומעביר לקרן לאזרחי ישראל אחת לרבעון את ההיטלים החלוטים בצירוף רווחי ההשקעות (או בניכוי ההפסדים מהן), לאחר שהומרו לסכום במטבע חוץ.

"קרן העושר" נפתחה ביוני 2022, כארבע שנים לאחר המועד המקורי שנקבע להפעלתה, בשנת 2018. מועד תחילת פעילות הקרן נדחה מספר פעמים בשל הכנסות נמוכות מהצפוי מחלק מהמאגרים בשנים קודמות

על פי הדיווח של רשות המסים, ב-31 בדצמבר 2023 היו בקופת קרן העושר היטלים בשיעור 6.55 מיליארד שקל בגין רווחי היתר של שותפיות הגז, מתוכם 4.7 מיליארד חלוטים. בסוף 2024 היו בקופה 7.5 מיליארד, מתוכם 6.1 מיליארד חלוטים ובסוף 2025 נכנסו לקרן 8.8 מיליארד שקל במצטבר, מתוכם 7.3 מיליארד חלוטים.