רבים בציבור הישראלי מושכים בכל שנה מיליארדי שקלים מחסכונות הפנסיה. על פי נתונים שנחשפו בגלובס, רק בתחום ה"תגמולים" היקף המשיכות השנתי הגיע כבר ליותר מ-4 מיליארד שקל בשנה, עבור 120 אלף אנשים.

● מכמעט 30 מיליארד שקל ל־6 מיליארד: האם טרנד ה-S&P 500 חלף?

● קרן כספית או פיקדון? הורדת הריבית מסבכת את התשובה

אחת הסיבות לכך היא חברות ש"עוזרות" לאנשים להוציא כספים מהפנסיה - למרות שמשלמים על כך קנסות גבוהים של 35% למדינה מכל הכסף שנמשך וגם פוגעים בחיסכון לפנסיה ובכיסויים הביטוחיים.

כעת, הממונה על רשות שוק ההון, עמית גל, הטיל קנס של 2.3 מיליון שקל על חברת "אלמוג פתרונות פיננסים", שלפי רשות שוק ההון שידלה אנשים בין השנים 2021-2024 למשוך כספים מהפנסיה, גמל וביטוח חיים, למרות שאין לה רישיון יועץ או משווק פנסיוני מרשות שוק ההון. יתר על כן, החברה גבתה עמלה גבוהה של עד 20% מהכסף שנמשך.

על פי הרשות, זה הקנס הכי גבוה שהוטל על חברה "בגין הפרות נרחבות של חוק הייעוץ הפנסיוני".

"פגיעה בלתי הפיכה"

ברשות שוק ההון הסבירו כי החברה נהגה "לאתר את הקופות, ולאחר מכן לפעול בשם הלקוחות מול הגופים המוסדיים במטרה להביא לפדיונן". הרשות חושפת כי החברה גבתה כאמור עמלה של עד 20% מהכסף שהצליחה למשוך עבורו. על הכספים שנפדו לפני הזמן הלקוחות שילמו מס למדינה גבוה של 35%, כך שהם נפגעו פעמיים, "תוך פגיעה בלתי הפיכה בחיסכון הפנסיוני שלהם והכיסויים הביטוחיים בקרן הפנסיה", דברי הרשות.

ברשות שוק ההון אפילו מצאו פרסומים של "אלמוג שירותים פיננסים" בהם נכתב, למשל: "מעוניינים לפדות את הכספים שייתכן שמגיעים לכם בביטוחים, אבל חוששים לעשות את הצעדים הראשונים לשם כך?! תראו, אנו יודעים שבירוקרטיה - יכולה לייאש כמעט כל אחד. למעשה, אנו נתקלים מדי יום באנשים שוויתרו כבר כל כך הרבה פעמים על כספים שמגיעים להם רק בגלל הצורך להתעסק עם טפסים בלי סוף. אצלנו באלמוג פתרונות פיננסים - בירוקרטיה לא שוברת אותנו! ביעילות, עם ניסיון רב, ובשמחה רבה ובחיוך נעזור לכם לפדות את הכספים, בלי שאתם תתרוצצו ממקום למקום...".

הקנס הוטל לדברי הרשות לאחר שהתקיים שימוע לבעלי החברה והיא לא קיבלה את טענותיו.

עמית גל: "רואים בחומרה כל הפרה של החוק"

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, עמית גל: "הרשות לא תרפה מהמאבק העיקש בתופעה הפסולה של עידוד לקוחות לאיתור ופדיון חסכונותיהם, ללא רישיון מתאים, תוך מניפולציה והטעיה של הלקוחות ומבלי לשקף להם את הסיכונים הכרוכים בכך. החוק קובע הגדרות הכרחיות לשמירה על ציבור החוסכים, והרשות מחויבת לאכוף בנחישות את ההוראות הללו. אנו רואים בחומרה כל הפרה של הוראות החוק, ודאי נוכח העובדה כי פדיון כספי פנסיה עלול לגרור השלכות הרות גורל ובלתי הפיכות על רשת הביטחון הפיננסית של החוסכים לעת זקנה".

נזכיר כי לאחרונה דרשה רשות שוק ההון מחברות הפנסיה לוודא שמי שמבקש למשוך כספים עבור הלקוחות הוא סוכן הביטוח הקבוע שלהם, זאת לצד פעולות נוספות כדי לנסות ולמזער את מימדי התופעה.