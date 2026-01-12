הציבור שילם, הטוטו גזר קופון: שנת שיא למועצה להסדר ההימורים

הטוטו, או בשמם הרשמי "המועצה להסדר ההימורים בספורט", מדווחים על הכנסות מוערכות למדינה של כ-900 מיליון שקל ב-2025. זאת, למרות שלא היה טורניר ספורט יוצא דופן. מדובר על עלייה ניכרת של 5% ביחס לרווח ב-2024, ובטוטו רושמים רווחי שיא בכל שנה ושנה מאז 2020.

למרות שהטוטו לא מעבירים נתונים על כמות כרטיסי ההימור, ואין מידע עדכני על פילוח דמוגרפי של המהמרים, ההכנסות והרווחים העולים (כ-4% ביחס לשנה שעברה), עשויים להצביע שכמות המהמרים עולה. מנתוני עבר נראה שעניים פחות מהמרים על ספורט, אך הדבר כנראה נובע מייצוג-חסר של חרדים. ב-2026, שנת מונדיאל - בטוטו מצפים לשיאים נוספים.

כך או כך, בשנת 2025 הכנסות הטוטו עברו את סף ה-4 מיליארד שקלים. מתוכם, 2.7 מיליארד שקל חולקו כפרסים. מדובר על 68%, מעל הרף המינימלי של 60% שהחוק מגדיר להם. אחרי הוצאות נוספות, כמו שיווק, תפעול ופעילות חברתית - הטוטו מעריכים שהם סיימו את השנה עם כ-900 מיליון שקלים ברווח נקי שאותו יעבירו למדינה. בכל שנה כל הרווחים מגיעים להכנסות המדינה.

מנכ''ל הטוטו, מאיר ברדוגו / צילום: תומר לשר

תופעת ההימורים עולה?

מבחינת הפריסה הדמוגרפית של הימורי הטוטו, הנתונים העדכניים ביותר הם של דיווח של מרכז המחקר והמידע של הכנסת שהוגש לוועדת הכלכלה. מדובר על נתונים לשנים 2020-2021, והטוטו טרם ביצע פילוח עדכני יותר מזה. על פי אותו הדוח, רק מעט (18%) ממהמרי הטוטו הם בעלי הכנסה נמוכה, לעומת 20% בפיס ו-25% בצ'אנס. כ-40% הם בעלי הכנסה ממוצעת, ו-30% בעלי הכנסה גבוהה (בדומה לפיס שרושם 31% מהמרים בעלי הכנסה גבוהה).

ההטייה מבעלי הכנסה נמוכה נובעת כנראה מהעובדה שבמגזר החרדי מהמרים יחסית מעט, ומהמרים על ספורט אפילו פחות: בעוד ששיעור החרדים באוכלוסיית ישראל הוא 13%, רק 5% מהם מהמרים בפיס, ו-1% בלבד מהמרים בטוטו.

אין לטוטו נתונים עדכניים אפילו על כמות הכרטיסים שהם מכרו בשנת 2025, כך שקשה לדעת האם תופעת ההימורים בספורט אכן עולה בהתאם לרווחי הטוטו, או שמדובר רק על הגדלת המחיר הממוצע של כרטיס הימור. ובכל זאת, עליות מתמשכת בהכנסת וברווחים עשויות להצביע על עליה בכמות המהמרים. בכל מקרה, ההימורים באונליין הולכים וצוברים תאוצה, והיום 27% מתבצעים דרך האתר או האפליקציה, עליה קלה משנה שעברה.

בטוטו מציינים שהם הקדישו השנה יותר מ-20 מיליון שקלים לפעילות חברתית, כמו "ליגת שווים בכדורגל" של ספורטאים עם ובלי מוגבלות, ליגת מילואימניקים לפי יחידות המילואים האורגניות שלהם, וליגת כפרי נוער תחת חסות קבוצות הבוגרים הגדולות. מבחינת הטוטו, המתחרה הגדול שלהם הוא בכלל ההימורים הלא-חוקיים, שעל פי הערכות משטרה מגלגלים כ-19 מיליארד שקל בשנה, על ספורט ועל כל נושא אחר. ב-2026, שנת מונדיאל רמת-משחקים, מצפים בטוטו לרווחי שיא גם השנה.