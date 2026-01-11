הבחירות לנשיאות התאחדות התעשיינים, שנקבעו ל־28 בינואר, הפכו ממרוץ שנראה סגור מראש למאבק סוער שכולל עתירות לבימ"ש. לפני כחודש הצטרף למרוץ צורי דבוש, יו"ר ובעל השליטה ביצרנית פרופילי האלומיניום קליל, שמתמודד מול אברהם (נובו) נובוגרוצקי, יו"ר יצרנית הפלדה חד אסף, המשמש גם כיו"ר איגוד המתכת, החשמל והתשתיות בהתאחדות. עד להצטרפות דבוש היה נובוגרוצקי למועמד היחיד, לאחר שמועמדותה של מנכ"לית איגוד ההייטק לשעבר מאיה שוורץ נפסלה בשל חוסר ניסיון.

● פרוזנפר מונה לממונה על התקציבים, עבאדי-בויאנג'ו לחשבת הכללית

● עד 12 אלף שקל בשנה: ההודעה שקיבלו אלפי מילואימניקים

עיתוי כניסת דבוש למרוץ בדקה ה־90 מעורר שאלות. ההתמודדות הוכרזה בעיצומו של המאבק בממשלה על היטל ההיצף על האלומיניום הסיני שקידם שר הכלכלה ניר ברקת - ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' הטיל עליו וטו. מאבק זה משפיע מהותית על קליל, וימים ספורים לפני החלטת סמוטריץ' רכש דבוש, באמצעות קליל, את יבואנית האלומיניום גולן צח בכ־44 מיליון שקל.

היבואנית החדשה

מאז כניסתו למרוץ, דבוש מנסה לערער על כללי המשחק הקיימים. הוא הגיש עתירה לביהמ"ש במטרה לשנות את שיטת הבחירות ולאפשר הצבעה דיגיטלית במקום ההצבעה המרוכזת בכפר המכביה. ביהמ"ש לא נתן צו זמני באופן מיידי וביקש מההתאחדות להגיב עד 14 בחודש. "לא יכול להיות מצב שאדם יאבד יום שלם בשביל להצביע חמש דקות", הוא אומר בשיחה עם גלובס. "להקמת מע' הצבעה דיגיטלית נדרשים יום־יומיים, והעלות בין 700-600 שקל". לשאלה מה יעשה אם העתירה תידחה, הוא השיב: "אקרא לכל המצביעים, בכעס רב, שיצביעו פעם אחת בכפר המכביה, וזו תהיה הפעם האחרונה - כי כשאבחר, אהפוך את ההצבעה לדיגיטלית".

אלא שבצד השני רואים בעתירה ניסיון לקנות זמן. "אם מכניסים בחירות דיגיטליות צריך מכרז, בדיקות סייבר. זה סיפור של חודשים", אומר תעשיין התומך בנובוגרוצקי.

גם הנשיא היוצא ד"ר רון תומר מסתייג מהמהלך. "אי אפשר לשנות את כללי המשחק חודש לפני בחירות", הוא אומר לגלובס. "הדיון על מיקום הבחירות לגיטימי, אבל העיתוי בעייתי". תומר מוסיף כי ועדת הבחירות דנה בבקשה פעמיים מאז שדבוש הצטרף למרוץ, ובשתיהן דחתה אותה ברוב של 10 מול 2. "בהתאחדות התעשיינים מכבדים את ביהמ"ש", הוא הדגיש, ודחה את הטענה שריכוז הבחירות באזור המרכז פוגע באחוזי ההצבעה.

כניסת דבוש לתחום היבוא הביאה להרמת גבות בקרב תעשיינים. "תעשיין אמיתי לא עושה צעד כזה של לקנות חברה יבואנית", אומר התעשיין התומך בנובוגרוצקי. "הוא הצטרף בשלב מאוחר ואמר שהרגיזו אותו. הסיפור של היטל ההיצף פוגע בקליל". דבוש מצידו טוען כי רכישת חברת היבוא נועדה לגוון את פעילות קליל. "עד יום הרכישה לא ידענו מה יוחלט לגבי ההיטל. היא נובעת מאחריות לבעלי המניות - אנחנו לא יכולים להיות תלויים בהחלטה כזו או אחרת של הממשלה. בלי עזרה מהמדינה, אתה מוצא את הפתרונות שיאפשרו לך המשך קיום".

לשאלה אם החברה החדשה תייבא אלומיניום מסין, השיב: "היא מייבאת ממקומות אחרים. אם לא יהיה היטל - אז אולי גם נביא מסין". דבוש ציין כי חד אסף, החברה שבראשה עומד נובוגרוצקי, גם היא משלבת ייצור מקומי ויבוא.

אברהם נובו נובגרוצקי / צילום: עודד קרני

בעלים מול מנהל שכיר

בהתאחדות כ־2,000 בעלי זכות הצבעה, וכל חברה זכאית לקול אחד ללא קשר לגודלה. הקדנציה נמשכת שלוש שנים ומוגבלת לשתי כהונות, והתפקיד הוא בהתנדבות. תומר עצמו מסיים שש שנים בתפקיד, לאחר שבתום הקדנציה הראשונה אף אחד לא התמודד מולו.

למרות העיסוק המשותף במתכות, שני המועמדים מגיעים מעולמות שונים. דבוש (59) הגיע לתעשייה מההייטק - היה ממקימי אמבלייז שהגיעה בשיאה לשווי 8 מיליארד דולר, ורכש את קליל ב־2001 כשהייתה בקשיים. ב־25 השנים שבהן הוא בעליה, כמעט לא היה פעיל בהתאחדות. נובוגרוצקי לעומתו הוא מנהל שכיר ותיק, כיום יו"ר חד אסף תעשיות, ומ־2022 יו"ר איגוד המתכת וחבר נשיאות ההתאחדות.

ההבדל הזה הפך לנקודת חיכוך. לדבוש מיוחסת אמירה לפיה מנהלים שכירים אינם "תעשיינים אמיתיים". "ברגע שהוא אמר את זה הוא איבד מצביעים", אומר התעשיין המקורב לנובוגרוצקי. "היום, בעידן של קרנות שקונות מפעלים, המנכ"ל השכיר רואה את עצמו כבעל הבית. מה אתה אומר לו, שהוא לא תעשיין?"

דבוש מצידו מתמקד במסר רחב יותר על מצב התעשייה: "מצב התעשייה במדינת ישראל צריך חיזוק. מקבלי ההחלטות לא מבינים את חשיבות העצמאות התעשייתית", אמר. "כבר היום תעשיינים ישראליים פותחים את המפעלים הבאים שלהם במדינות אחרות - וזה לא טוב למדינת ישראל".

תומר מצידו נמנע מלתמוך באחד המועמדים. "שני המועמדים ראויים", אמר. "אחד (נובוגרוצקי) ניהל המון מפעלים ופעיל בהתאחדות לאורך שנים. השני (דבוש) אולי היה פחות פעיל, אבל הוא בעלים של חברה יצרנית רצינית. אני שמח שיש בחירות - זה עושה טוב לארגון, מעורר את השטח. כשקיבלתי את ההתאחדות היו 1,600 חברים, היום יש 2,000. בחירות מעוררות עניין".

הבחירות צפויות להיערך ב־28 בינואר בכפר המכביה. העובדה שביהמ"ש נתן להתאחדות זמן להגיב עד 14 בחודש - כשבועיים מהגשת העתירה למרות הלו"ז הקצר לבחירות - מרמזת לדעת גורמים בהתאחדות שהסיכוי לצו מניעה נמוך.