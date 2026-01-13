ארה"ב קראה לאזרחיה לעזוב את איראן: "סיכון משמעותי"

עדכונים שוטפים

07:48 - דיווח בוול סטריט ג'ורנל: הרשויות באיראן פתחו במבצע מיוחד בניסיון לאתר ולהחרים את כל מסופי האינטרנט הלווייני "סטארלינק" כדי למנוע זליגה של מידע על דיכוי ההפגנות

07:36 - דיווח ב-CBS: עוד לפני הדיון המתוכנן היום של צוות הביטחון הלאומי של טראמפ, הנשיא עודכן כבר הלילה במגוון רחב של אפשרויות של צעדים צבאיים וחשאיים נגד איראן

07:11 - משרד החוץ של שוודיה קורא לאזרחי המדינה לעזוב מיד את איראן ולא לטוס אליה

06:04 - סין מגיבה על הסנקציות של טראמפ נגד מדינות שעושות עסקים עם איראן, ואומרת כי היא "מתנגדת לסנקציות חד-צדדיות בלתי חוקיות" ולניסיון לייצר "זרוע שיפוטית ארוכה"

04:27 - דיווח בניו יורק טיימס: נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בוחן אפשרויות לדיפלומטיה מול איראן, במקביל לשקילת האפשרות לתקוף את המדינה על מנת להרתיע את מנהיגיה מלהרוג מפגינים נוספים

02:57 - דיווח: "טראמפ נוטה לתקוף באיראן"; צה"ל: "ערוכים לתרחישי הפתעה"

בניסיון לצנן את הרוחות: שר החוץ האיראני פנה לוויטקוף. האינטרנט באיראן מנותק כבר יותר מ-100 שעות • מוקדי מחאות מרכזיים - ורף האיום שרק עולה. לכתבה המלאה

01:37 - הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת החוק שמסדירה את הההעמדה לדין של מחבלי 7 באוקטובר. לפי ההצעה, כתבי אישום יוגשו לבית משפט צבאי מיוחד, שיוסמך לדון בעבירות לפי כל דין, לרבות פשע השמדת עם. חה"כ מלינובסקי, מיוזמות ההצעה: "מדינת ישראל תבוא בחשבון עם כל משתתפי הטבח"

23:48 - טראמפ ב-Truth Social: החל באופן מיידי, כל מדינה שעושה עסקים עם הרפובליקה איסלאמית של איראן תשלם מכס של 25% על כל פעילות עסקית שהיא מקיימת עם ארצות הברית של אמריקה. צו זה סופי ומוחלט. תודה על תשומת הלב לעניין זה!"

23:38 - לאחר פגישתו בוושינגטון עם שר החוץ האמריקני מרקו רוביו, קרא שר החוץ של גרמניה יוהאן ואדפול למדינות אירופה לגבש עמדה משותפת בנושא סנקציות נגד איראן. לדבריו, נדרש תיאום אירופי רחב נוכח האתגרים שמציבה טהראן

פורסם לראשונה ב-N12