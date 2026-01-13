נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ממשיך לאיים על איראן והפעם בזירה הכלכלית. טראמפ כתב ביום שני בלילה שכל מדינה שעושה עסקים עם איראן תתמודד עם מכס של 25% "על כל עסק שהיא עושה עם ארצות הברית של אמריקה".

המכס החדש על יבוא משותפות הסחר של איראן "יכנס לתוקף באופן מיידי", כתב טראמפ בפוסט ברשת החברתית -Truth Social.

טראמפ לא הרחיב בנוגע לסנקציה החדשה וגורם רשמי בבית הלבן סירב לענות על שאלות CNBC בנוגע לפוסט של הנשיא.

המהלך החדש שמבטיח טראמפ בניסיון לבודד כלכלית את המשטר האיראני מגיע בהמשך ישיר לאיומיו מהימים האחרונים כשברקע הפגנות הולכות ומתגברות נגד הממשל.

הנשיא שמעודד במפורש את ההפגנות נגד המשטר גם שוקל לפי דיווחים בארה״ב תקיפה צבאית באיראן.

איראן מתמודדת עם מצב כלכלי קשה ביותר שעומד ברקע המחאות לרבות אינפלציה משתוללת וזינוק אדיר במחירי המזון. מטיוטת התקציב לשנה הפרסית הבאה, שתחל ב־21 במרץ עולה כי במקום תוכנית לשיפור המצב הכלכלי, מתכנן המשטר להגדיל את תקציב הביטחון ב־145% לכ־9.2 מיליארד דולר.