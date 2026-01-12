המאבק בין הממשל האמריקאי לבנק המרכזי בארה"ב עולה מדרגה: משרד המשפטים הפדרלי בארה"ב פתח בחקירה פלילית נגד יו"ר הבנק המרכזי ג'רום פאוול. זאת בעקבות עדותו בחודש יוני בפני הקונגרס בנוגע לפרויקט שיפוץ מטה הבנק בוושינגטון, בהיקף של 2.5 מיליארד דולר.

הצעד החריג נגד הבנק המרכזי זכה לתגובה חריגה לא פחות מצד פאוול, שפרסם הצהרה מצולמת ביום ראשון בערב. הוא טען בה כי החקירה היא תוצאה ישירה של המאבק המתמשך שלו מול הממשל סביב מדיניות הריבית.

לדבריו, מדובר בתוצאה של "איומים ולחצים מתמשכים" מצד הממשל. "האיום בהעמדה לדין פלילי הוא תוצאה של העובדה שהפדרל ריזרב קובע את הריבית על פי מיטב הערכתנו למה שמשרת את הציבור, ולא בהתאם להעדפותיו של הנשיא", אמר פאוול בהצהרה.

רמה חדשה של עימות

החקירה המדוברת מעבירה מסר מאיים לנגיד האמריקאי, וגם לכל מי שעתיד לעמוד בראש הפד בעתיד. מתקפותיו הבלתי פוסקות של הנשיא דונלד טראמפ על פאוול, לו הודיע כי לא ימונה לכהונה נוספת, פגעו משמעותית במסורת העצמאות הפוליטית של הבנק המרכזי. טראמפ אף אמר לאחרונה כי לדעתו עליו להיות מעורב בהחלטות על גובה הריבית.

החקירה הפלילית מעלה את העימות בין טראמפ לבנק המרכזי לרמה חדשה לגמרי. היא מאותתת כי כל מי שטראמפ ימנה להחליף את פאוול עם תום כהונתו במאי הקרוב, יעמוד בפני לחץ מתמשך מצד הממשל להפחתת ריבית.

בהקשר לכך חשוב לציין, כי משקיעים וכלכלנים ברחבי העולם מייחסים חשיבות עצומה לעצמאות הפד, המבטיחה כי מקבלי ההחלטות יתחשבו בהשלכות ארוכות הטווח של המדיניות המוניטרית, ולא בשיקולים פוליטיים קצרי טווח, כאשר הם מנווטים את הכלכלה.

פאוול עצמו קשר במפורש בין החקירה לבין שאלת עצמאות הבנק המרכזי ויכולתו לקבוע ריבית ללא התערבות פוליטית. "זו שאלה האם הפדרל ריזרב יוכל להמשיך לקבוע את הריבית על בסיס נתונים ומציאות כלכלית, או שמא המדיניות המוניטרית תנוהל באמצעות לחץ פוליטי או הפחדה", אמר.

דובר משרד המשפטים, צ’אד גילמרטין, סירב להתייחס ישירות לחקירה אך מסר לרשת CNN כי היועץ המשפטי לממשלה מבקש "לתעדף חקירה של כל שימוש לרעה בכספי משלם המסים".

בריאיון לרשת NBC, טראמפ הכחיש כי ידע על קיום החקירה ואמר ש"אני לא יודע עליה שום דבר, אבל הוא (פאוול; א,ו) בוודאי לא טוב במיוחד בפדרל ריזרב, והוא גם לא טוב במיוחד בלבנות בניינים".

מתקפות בלתי פוסקות

טראמפ ובעלי בריתו תקפו שוב ושוב את פאוול בשנה האחרונה על כך שלא הפחית את הריבית בקצב שהנשיא רצה. הבנק הוריד את הריבית שלוש פעמים ברציפות במחצית השנייה של 2025, אבל בבנק בכירים אמרו לאחרונה כי אין כוונה להפחית אותה שוב בקרוב.

מסע הלחצים של טראמפ כלל מטח של עלבונות אישיים כלפי פאוול ואף איומים לפטרו מתפקידו. עם זאת, פאוול טוען כי לנשיא אין סמכות חוקית לפטר את יו"ר הפד.

בהמשך השנה כיוון טראמפ את מתקפותיו גם לעבר חברת מועצת הנגידים של הבנק, ליסה קוק, שמונתה על ידי הנשיא לשעבר ביידן. טראמפ ובני בריתו האשימו אותה בהונאת משכנתאות, והנשיא ציין את הטענות הללו, כאשר פיטר אותה באוגוסט, על אף שהיא לא הואשמה בפלילים. בית המשפט העליון צפוי לדון בהמשך החודש בשאלה האם טראמפ היה רשאי לפטר אותה.

גם פרויקט השיפוץ של מטה הבנק המרכזי היה מקור למחלוקת מתמשכת. פאוול העיד בפני הקונגרס ביוני ואמר כי השיפוץ נעשה בשיתוף פעולה עם סוכנויות שונות וכי העלויות השתנו עם הזמן.

טראמפ איים לתבוע את פאוול על הפרויקט. בחודש שעבר אמר כי הוא שוקל "להגיש תביעה נגד פאוול על חוסר כשירות".

בעלי בריתו של טראמפ, ובהם ראש הסוכנות למימון דיור פדרלי ביל פולטי ומנהל משרד התקציב ראס ווט, טענו כי הפרויקט נוהל באופן כושל. הפד מצדו טוען כי השדרוגים לבניינים בני עשרות השנים היו הכרחיים - כולל הסרת אסבסט ושדרוג מערכות חשמל ואוורור.

העימות יצא לאור ביולי, כאשר טראמפ הצטרף לפאוול לסיור באתר השיפוץ. פאוול תיקן את טראמפ לעיני עיתונאים בנוגע לעלות הפרויקט, והמתח בין השניים היה מוחשי ובולט לעין.

החקירה הפדרלית מתנהלת בזמן שטראמפ נערך להכריז על מחליפו של פאוול עם תום כהונת הנגיד במאי, כאמור. ההחלטה תביא לסיום תהליך חיפוש שנמשך חודשים לתפקיד. טראמפ רמז כי ייתכן שימנה לתפקיד את ראש המועצה הכלכלית הלאומית קווין האסט, אבל לאחרונה ראיין גם את קווין וורש, לשעבר נגיד בפד, וצפוי לראיין את ריק ריידר, מנהל השקעות ראשי לאג"ח בבלקרוק.

דגש על יוקר המחיה

אחד הגורמים המרכזיים ללחץ הבלתי פוסק שמפעיל טראמפ על הפד להוריד את הריבית במהירות - הוא נושא יוקר המחיה, ובעיקר מצבן של משפחות אמריקאיות המתמודדות עם עלייה חדה בהוצאות היומיומיות, עוד מתקופתו של הנשיא ביידן. טראמפ ויועציו טוענים שוב ושוב כי ריביות גבוהות מייקרות כל דבר, מרכישת דירה ועד פתיחת עסק קטן ומעמיסות נטל כבד על משקי בית שגם כך נשחקו בשל האינפלציה.

טראמפ רואה בהפחתות ריבית אגרסיביות צעד פוליטי הכרחי לחיזוק טענתו כי מדיניותו הכלכלית מספקת תוצאות ממשיות למעמד הביניים והעובדים.

יוקר המחיה הפך במהירות לנושא הפוליטי המרכזי של מערכת בחירות האמצע שיתקיימו השנה. הסקרים מראים בעקביות כי מחירי הדיור, המזון, שירותי הבריאות ועלות האשראי - עולים כיום בסדר העדיפויות של הבוחרים אפילו על סוגיות כמו הגירה ומדיניות חוץ. גם בקרב אסטרטגים רפובליקאים יש מי שמודים בשיחות סגורות כי אם המחירים יישארו גבוהים והריבית תוסיף להעיק, המפלגה עלולה לשלם מחיר כבד, במיוחד בפרברי הערים ובקרב בוחרים צעירים.

הדמוקרטים כבר ממסגרים את הבחירות כמשאל עם על יכולת הרפובליקנים לספק הקלה כלכלית. ויש מי שמזהירים כי תסכול ציבורי מההוצאות היומיומיות עלול להוביל לאובדן מושבים בבית הנבחרים - ולהקשות על מפלגת השלטון לשמור על הרוב הקטן ממילא בסנאט.