ג'רום פאוול

יו״ר הפד חשף: "נפתחה נגדי חקירה פלילית"

בסרטון שפרסם ברשת X, חשף ג׳רום פאוול כי משרד המשפטים האמריקאי החל בחקירה פלילית נגדו • הסיבה הרשמית: העדות שמסר בקונגרס על שיפוץ מטה הפד • יו"ר הפד האשים כי הסיבה האמיתית היא שלא יישר קו עם הנשיא בנוגע לריבית: "צעד חסר תקדים" • ואיך הגיבו בשווקים?

שירות גלובס 05:57
ג'רום פאוול, יו''ר הפדרל ריזרב ונשיא ארה''ב דונלד טראמפ / צילום: Reuters, Carlos Barria
ג'רום פאוול, יו''ר הפדרל ריזרב ונשיא ארה''ב דונלד טראמפ / צילום: Reuters, Carlos Barria

תובעים פדרליים מטעם משרד המשפטים האמריקאי פתחו בחקירה פלילית נגד יו"ר הפדרל ריזרב, ג'רום פאוול, כך הוא אישר בסרטון שפרסם ברשת X.

הסיבה הרשמית לחקירה נעוצה בעדות שמסר פאוול אודות השיפוץ הנרחב שבוצע במטה הבנק המרכזי בבירה וושינגטון, ועלותו הסתכמה בכ-2.5 מיליארד דולר.

פאוול מצדו לא נותר חייב. לדבריו, החקירה היא תוצאה של כך שהפד שמר על עצמאות ולא יישר קו עם הדרישה של הנשיא דונלד טראמפ בנושא הריבית. "הפד קובע את שיעורי הריבית על סמך ההערכה הטובה ביותר שלנו לגבי מה שישרת את הציבור, במקום לעקוב אחר העדפותיו של הנשיא דונלד טראמפ", אמר פאוול בסרטון.

עוד חשף פאוול כי "ביום שישי הגיש משרד המשפטים לפדרל ריזרב צווי זימון לחבר מושבעים גדול, המאיימים בכתב אישום פלילי הקשור לעדותי בפני ועדת הבנקאות של הסנאט ביוני האחרון. עדות זו עסקה בחלקה בפרויקט רב-שנתי לשיפוץ מבני המשרדים ההיסטוריים של הפדרל ריזרב".

"יש לי כבוד עמוק לשלטון החוק ולחובת מתן הדין וחשבון בדמוקרטיה שלנו. אף אחד, ובוודאי לא יו"ר הפדרל ריזרב, אינו מעל לחוק, אך יש לראות את הצעד חסר התקדים הזה בהקשר הרחב יותר של איומי הממשל והלחץ המתמשך", הוסיף פאוול.

טראמפ תקף שוב ושוב את פאוול על כך שלא הוריד את הריבית במידה ובמהירות שהנשיא דרש מאז כניסתו לבית הלבן בינואר 2025. בחודש מאי הקרוב תסתיים הקדנציה של פאוול, שנכנס לתפקידו בקדנציה הקודמת של טראמפ, ובימים אלו בוחן הנשיא מועמדים להחליפו.

לאחר פרסום הדברים, החוזים על וול סטריט נצבעו באדום והם מצביעים על ירידות של כ0.5% במדדים המובילים. במקביל, מדד הדולר (דולר אינדקס) נחלש בכרבע אחוז. ‏