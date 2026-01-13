אזרחי ישראל איבדו את אפשרות הכניסה החופשית (ללא ויזה מקדימה) לשש מדינות בשנה החולפת, אך הדרכון הישראלי התחזק וניצב כעת במקום ה-18 בעולם - כך עולה מהדירוג השנתי של חברת הייעוץ הנלי ושות', המעריך "חוזק" של דרכונים לאומיים לפי מספר המדינות שניתן להיכנס אליהן ללא צורך בהליך הוצאת ויזה מראש.

לעומת המצב בינואר 2025, תושבי ישראל כבר אינם יכולים להיכנס באופן חופשי למלדיביים, למאוריטניה, לקולומביה, לסומליה, למיאנמר ולמלאווי, אך הם קיבלו גישה חופשית חדשה לבוליביה. בשל העובדה שמדינות רבות חולקות מקומות בדירוג, מיקומה של ישראל (18) אפילו השתפר במקום אחד לעומת המצב בשנה שעברה (מקום 19).

סך המדינות שאליהן ניתן להיכנס כעת כאזרח ישראלי ללא צורך בהליכי הוצאת ויזה עומד על 165, לעומת 170 לפני שנה, לפי הדירוג שהתפרסם היום (ג').

סינגפור בראש הדירוג

בראש הדירוג של חברת הייעוץ, העוסקת בין היתר בתוכניות "דרכון תמורת השקעה" במדינות המפרץ ובמדינות אחרות, ניצבת סינגפור. אזרחי המדינה האסיאתית הקטנה יכולים להיכנס ל-192 מדינות ללא ויזה. במקום השני ניצבות יפן וקוריאה הדרומית, עם 188 מדינות.

המדינות האירופיות דנמרק, לוקסמבורג, ספרד, שבדיה ושווייץ (שאינה חברה באיחוד האירופי) חולקות את המקום השלישי (186 מדינות). במקום הרביעי (185 מדינות) ניצבות במשותף אוסטריה, בלגיה, פינלנד, צרפת, גרמניה, יוון, אירלנד, איטליה, הולנד ונורבגיה (שגם היא אינה חברה באיחוד האירופי).

במקום החמישי ניצבות במשותף הונגריה, פורטוגל, סלובקיה וסלובניה, כמו גם איחוד האמירויות - המדינה שרשמה את הזינוק הגדול ביותר במספר המדינות אליהן אזרחיה יכולים להיכנס בעשורים האחרונים. מאז 2006 קיבלו אזרחי המדינה המפרצית - המאפשרת בין היתר מגורים תמורת השקעה וגם תוכניות אזרחות תמורת השקעה - כניסה ללא ויזה ל-149 מדינות נוספות, והיא כעת בחמישייה הראשונה. היא עלתה 57 מקומות בדירוג, ואזרחיה יכולים להיכנס כעת ל-184 יעדים.

עוד מדינות בולטות בעשירייה הראשונה שאינן אירופיות הן ניו זילנד (מקום 6), אוסטרליה (מקום 7), קנדה (מקום 8) ומלזיה (מקום 9).

הדרכון של ארה"ב ובריטניה נחלש

ארה"ב (מקום 10) הצטרפה מחדש לעשירייה הראשונה אחרי שהודחה ממנה בשנה שעברה. לפי מחברי הדוח, ישנה דעיכה מתמשכת ב"חוזק" הדרכון של ארה"ב ובריטניה בעשור האחרון, אחרי ששתיהן ניצבו במקום הראשון ב-2014. יש לציין כי שתי המדינות מפעילות מדיניות הגירה מחמירה, בתור יעדים פופולריים להגירה לא חוקית, ובמקרים רבים הדבר גורר "הדדיות" ודרישה בוויזה ממדינות עולם שלישי.

בנוגע לדירוג של ישראל כתבו עורכי הדוח כי רוב המדינות שאינן מאפשרות החל מהשנה החולפת כניסה חופשית לאזרחיה עשו זאת כחלק מרפורמה מקיפה בחוקי הכניסה אליהן. כך לגבי סומליה, מיאנמר ומלאווי. לעומת זאת, המלדיביים וקולומביה הן שתי מדינות שהסירו באופן פרטני את ישראל מרשימת המדינות שאזרחיהן יכולים להיכנס אליהן ללא ויזה בעקבות הביקורת על המלחמה בעזה והמדיניות הישראלית. מנגד, בוליביה הוסיפה כאמור את ישראל לרשימת המדינות עם כניסה חופשית, על רקע התחממות היחסים.

החברה מסרה כי השנים האחרונות מתאפיינות בקיטוב רב, ובעוד המדינות שבצמרת צוברות גישה חופשית למספר הולך וגדל של מדינות, אלה שבתחתית "מבודדות" ואינן רושמות שיפור. מדובר לרוב במדינות המהוות סיכון פוטנציאלי להגירה לא חוקית, ושאזרחיהן רוצים לעזוב אותן.

במקום ה-101 ניצבת אפגניסטאן (כניסה חופשית ל-24 מדינות בלבד), במקום ה-100 ניצבת סוריה (26 מדינות), ומעליה עיראק (29), תימן (31), פקיסטאן (31), סומליה (33) ונפאל (35).