בבית משפט בפריז נפתח היום (ג') הליך משפטי שעשוי להיות בעל השפעה עצומה על האיחוד האירופי כולו. מרין לה-פן, מנהיגת מפלגת "האיחוד הלאומי" (לשעבר "החזית הלאומית") מהימין הצרפתי, תעמוד בפני משפט בערכאה גבוהה בנוגע להרשעתה במרץ השנה במעילה בכספי ציבור, מה שייקבע אם תוכל להתמודד לנשיאות בבחירות הקרובות המתוכננות לאביב 2027. על לה-פן נגזרו שנתיים מאסר על תנאי, שנתיים מאסר נוספות (עם אזיק אלקטרוני) וחמש שנות קלון שבהן אסור לה להתמודד או להתמנות לתפקיד ציבורי.

השאלה הגדולה במשפט הנוכחי, ששלב הדיונים בו צפוי להימשך עד ה-12 בפברואר וההחלטה בו צפויה כבר בקיץ, היא לגבי משך תקופת הקלון. אם בית המשפט הנוכחי ישמור על ההרשעה אך יקצר את התקופה (שהחלה ב-31 במרץ 2025) לפחות משנתיים, הרי שלה-פן תוכל להתמודד בבחירות הקרובות לנשיאות בצרפת. הסקרים הנוכחיים מנבאים לה ניצחון מוחץ על מועמדים אחרים, ומפלגתה מובילה בסקרים גם בנוגע לבחירות לפרלמנט. אם לא, הרי שמי שירוץ במקומה ככל הנראה יהיה ז'ורדן ברדלה, בן טיפוחיה שהוביל את "האיחוד הלאומי" להצלחה בבחירות לפרלמנט האירופי ונחשב לכוכב פוליטי עולה. "בכל מקרה", אמרה בראיון לפני המשפט, "הרעיונות של המפלגה ימשיכו להתקיים".

לה-פן הצליחה למרכז את המפלגה שלה, שהיתה רוויה במכחישי שואה, פעילי ימין קיצוני וגורמים לא-דמוקרטיים, ועל רקע האכזבה הרבתי מהפוליטיקה של עמנואל מקרון, השמרנים והסוציאליסטים, להפוך אותה לכוח הפוליטי המוביל בצרפת, לפי הסקרים האחרונים. האיחוד הלאומי במתכונתה הנוכחית, היא מפלגת ימין המתנגדת נחרצות להגירה, מטילה בספק את עתיד האיחוד האירופי, תומכת בצעדים לאומיים על חשבון החזון האירופי ומובילה קו כלכלי פופוליסטי. לה-פן רצה לנשיאות כבר שלוש פעמים והפסידה, ונראה כי בפעם הבאה, שצפויה באפריל בשנה הבאה, יש לה סיכוי ממשי לזכות.

מובילה קו פייסני כלפי רוסיה

יחד עם זאת, מה שמעיב עליה הוא הרשעתה במעילה נרחבת בכספים של האיחוד האירופי, והחוק הצרפתי האוסר עליה להתמודד אם היא נושאת קלון. לה-פן ועוד רבים אחרים מהמפלגה הורשעו במרץ האחרון בכך שמעלו בכספי האיחוד, על ידי כך שהשתמשו בכסף ציבורי שנועד לפעילות של המפלגה לטובת מימון פעילות פוליטית בצרפת, קמפיינים מקומיים ועוד. מדובר בתקציבים בסך של יותר מארבעה מיליון אירו, שכללו גם משכורת למנהלת הלשכה האישית של לה פן. בהתאם להרשעה, לה פן לא רק היתה בסוד העניינים, אלא הובילה את המערכת לניתוב כספים מבריסל ושטראסבורג לטובת המפלגה. מדובר בשנים 2017-2004, כאשר המפלגה הייתה הרבה פחות פופולרית ונאלצה להיאבק על קיומה, כולל הלוואות מבנקים ברוסיה ועוד.

הסיבה שכלי תקשורת מרחבי אירופה מדווחים ביממה האחרונה על המשפט בהרחבה היא משום שאם לה-פן תהפוך לנשיאת צרפת, הרי שהאיחוד האירופי צפוי "להיתקע" והיוזמות להעמיק את האינטגרציה בו צפויות להיגנז. יהיה מדובר בשינוי-כיוון פוליטי בכלכלה השנייה בגודלה באיחוד. בנוסף, לה-פן מובילה קו פייסני כלפי רוסיה, שצפוי לסדוק את התמיכה החד-משמעית של מדינות אירופה באוקראינה.