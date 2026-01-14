לחשיפת התשובות גללו למטה

1. לאיזו סדרת סרטים יצטרף השחקן מייקל רפפורט?

2. מה מודדים ביחידות Bps?

3. כמה מדינות חולקות גבול יבשתי עם איראן?

4. וכמה חולקות איתה גבול ימי?

5. היכן בגוף האדם נמצאת עצם ה"פטרוס"?

6. מה צבע הפריחה של נורית הקמה?

7. היכן התקיימה מהפכת היסמין?

8. מהו "נאן ברברי"?

9. באיזה מכוחות הביטחון וההצלה בישראל מקבלים דרגת רב-רשף?

10. בתו של איזה זמר ידוע היא אלכסנדריה (לקסי) זהרה ג'ונס?

11. מהו מדד הקומפקטיות?

12. על שם מי קרויה פרדס חנה?

13. מהו פירושה העברי של הקללה הקבלית פולסא דנורא?

14. בספר הארי פוטר ואבן החכמים - את מה הרסה הערבה המפליקה?

15. איזה נחלים עוברים בתוך העיר מודיעין?