כמה מדינות חולקות גבול יבשתי עם איראן?
כמה מדינות חולקות גבול יבשתי עם איראן?

על שם מי קרויה פרדס חנה, היכן בגוף האדם נמצאת עצם ה"פטרוס", ומה צבע הפריחה של נורית הקמה? • הטריוויה השבועית

דגנית נחום-ג'מצ'י 14.01.2026
לחשיפת התשובות גללו למטה

1. לאיזו סדרת סרטים יצטרף השחקן מייקל רפפורט?
2. מה מודדים ביחידות Bps?
3. כמה מדינות חולקות גבול יבשתי עם איראן?
4. וכמה חולקות איתה גבול ימי?
5. היכן בגוף האדם נמצאת עצם ה"פטרוס"?
6. מה צבע הפריחה של נורית הקמה?
7. היכן התקיימה מהפכת היסמין?
8. מהו "נאן ברברי"?
9. באיזה מכוחות הביטחון וההצלה בישראל מקבלים דרגת רב-רשף?
10. בתו של איזה זמר ידוע היא אלכסנדריה (לקסי) זהרה ג'ונס?
11. מהו מדד הקומפקטיות?
12. על שם מי קרויה פרדס חנה?
13. מהו פירושה העברי של הקללה הקבלית פולסא דנורא?
14. בספר הארי פוטר ואבן החכמים - את מה הרסה הערבה המפליקה?
15. איזה נחלים עוברים בתוך העיר מודיעין?

תשובה 1

"בחורים טובים 3"

תשובה 2

רוחב פס (bandwidth, כמות הנתונים שניתן להעביר בקו תקשורת בזמן נתון)

תשובה 3

שבע מדינות: עיראק, טורקמניסטן, אפגניסטן, פקיסטן, אזרבייג'ן, טורקיה וארמניה 

תשובה 4

שש מדינות: כווית, ערב הסעודית, בחריין, קטר, איחוד האמירויות הערביות ועומאן

תשובה 5

בתוך הגולגולת (היא אחת מהעצמות הקטנות בגוף האדם, חשיבותה רבה באבולוציה בגלל תכונת שימור דנ"א)

תשובה 6

צהוב

תשובה 7

בתוניסיה ב-2010 כסדרה של הפגנות והתקוממות כנגד השלטון הדיקטטורי במדינה ולהדחת הנשיא הרודן המכהן  

תשובה 8

לחם פרסי שטוח

תשובה 9

כבאות

תשובה 10

דייויד בואי

תשובה 11

כלי תכנוני ומדעי למדידת יעילות השימוש בקרקע ואיכות החיים בערים ויישובים

תשובה 12

חנה רוטשילד (בתו של נתן מאיר רוטשילד) 

תשובה 13

ניצוץ אש או מכת אש

תשובה 14

את מטאטא ה"נימבוס 2000" של הארי

תשובה 15

נחל ענבה ונחל מודיעים