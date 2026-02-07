ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
למשך 35 דקות הם התעשרו בלמעלה מ-40 מיליארד דולר

בורסת קריפטו מדרום קוריאה תיכננה לחלק דולר וארבעים סנט לכל לקוח אבל בטעות העבירה למאות משתמשים 2,000 מטבעות ביטקוין • ומה קרה לאחר מכן?

בורסת המטבעות הקריפטוגרפיים ביטהאמפ (Bithumb), סיאול / צילום: ap, Ahn Young-joon
בורסת המטבעות הקריפטוגרפיים הדרום קוריאנית, Bithumb, הודיעה כי חילקה בטעות ביטקוין בשווי של יותר מ-40 מיליארד דולר ללקוחות.

Bithumb התנצלה על הטעות, שאירעה ביום שישי, ואמרה כי הצליחה להחזיר 99.7% מ-620 אלף מטבעות הביטקוין, בשווי של כ-44 מיליארד דולר שחילקה. היא הגבילה את המסחר והמשיכות עבור 695 הלקוחות תוך 35 דקות מרגע החלוקה השגויה.

שוק הקריפטו איבד 2.2 טריליון דולר משוויו, מה אומרת ההיסטוריה ומה צפוי בהמשך?
האסטרטגיה שתגמלה חברות על צבירת מטבעות קריפטו - מענישה אותן כעת

הבורסה תכננה לחלק תגמולים כספיים קטנים של 2,000 וון קוריאני (1.40 דולר) לכל משתמש כחלק מאירוע קידום מכירות, אך הזוכים קיבלו לפחות 2,000 ביטקוין כל אחד במקום זאת.

בהודעה שפרסמה כתבה בורסת הקריפטו: "ברצוננו להבהיר כי אירוע זה אינו קשור לפריצות חיצוניות או פרצות אבטחה, ואין בעיות באבטחת המערכת או בניהול נכסי הלקוחות".

ואולם, ההצהרה לא הצליחה להרגיע את הרגולטורים של דרום קוריאה, כולל ועדת השירותים הפיננסיים, שהודיעו כי יפתחו בבדיקה לאיתור אי סדרים במערכות הבקרה הפנימיות, ובתפעול של נכסים וירטואליים. "האירוע חשף את הפגיעויות והסיכונים של נכסים וירטואליים", מסרו.